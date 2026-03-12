ネットアップ合同会社とのネイビーパートナーシップ契約締結のお知らせ

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、浦安D-Rocksは、ネットアップ合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長 斉藤千春、以下：NetAPP）とネイビーパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

浦安D-Rocks とNetAPPは、本パートナーシップを通じてラグビーの価値の最大化だけでなく、ホストタウンである浦安市にスポーツの力で賑わいを作り、地域の魅力を発信し、地域を活性化させる取り組みを実施していきます。

NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26を一枚岩となって戦い抜き、ディビジョン１で中長期的にプレーオフ、決勝進出を目指していくとともに、NetAPPのプロモーションも積極的に行ってまいります。

会社概要

【社名】ネットアップ合同会社

【代表者】代表執行役員社長 斉藤千春

【本社所在地】東京都中央区京橋二丁目1番3号

【URL】https://www.netapp.com/ja/

【NetAppについて】

NetAppは30年以上にわたり、エンタープライズ ストレージの普及から、データとAIが定義するインテリジェント時代まで、世界のリーディング企業が変化を乗り越えるための支援を行ってきました。現在NetAppは、データをイノベーション、レジリエンス、成長の原動力へと変えるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。

その中核にあるのが NetAppデータ プラットフォームです。これは、あらゆるクラウド、ワークロード、環境にわたりデータを接続・保護・活性化する、ユニファイドかつエンタープライズ グレードのインテリジェント基盤です。業界をリードするデータ管理ソフトウェア／OSである NetApp ONTAP の実績に基づき、AI Data Engine や AFX による自動化機能を備え、スケールに応じた可観測性、レジリエンス、インテリジェンスを提供します。

NetAppデータ プラットフォームは、ストレージ、サービス、制御を分離設計することで、企業がより迅速にモダナイズし、効率的にスケールし、ロックインに縛られずイノベーションを加速できるようにします。さらに、世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ ストレージ プラットフォームとして、あらゆるワークロードを一貫したパフォーマンス、ガバナンス、保護のもとでどこでも実行できる自由を提供します。

NetAppは、常にデータを「準備万端」に整え、脅威から守る準備、AIを駆動する準備、次のブレークスルーを生み出す準備をしています。だからこそ、世界で最も先進的な企業が、インテリジェンスをアドバンテージへと変えるパートナーとしてNetAppを信頼しています。詳細については、https://www.netapp.com/ja/をご覧ください。ネットアップ合同会社はNetAppの日本法人です。またX、LinkedIn、Facebook、InstagramでNetAppをフォローしてください。

NetApp、NetAppのロゴ、および www.netapp.com/TM に記載されているマークは、NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、各社の商標である場合があります。