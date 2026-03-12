東京23区の家賃相場の安い駅ランキング2026 1位の江戸川駅は6万円台、最多ランクインは足立区の駅

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田圭一、以下リクルート）が運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル（スーモジャーナル）』は、住まいや暮らしに関するさまざまなテーマについて調査を実施し、結果をご紹介しています。東京都のなかでも人口の約7割、約994万もの人々が住んでいるという東京23区（東京都による2026年1月推計）。多くの人々の暮らしを支えるために鉄道網も発達し、さまざまな路線と駅が縦横にはりめぐらされています。そこで今回は、東京23区内にある各駅から徒歩15分圏内にある、賃貸物件の家賃相場を調査しました。シングル向け賃貸物件（10平米以上～40平米未満、ワンルーム・1K・1DK）の家賃相場が安い駅を発表します。

https://suumo.jp/journal/2026/03/12/215017/

■23区内で唯一の家賃相場6万円台の駅は京成本線・江戸川駅！

シングル向け賃貸物件（10平米以上～40平米未満、ワンルーム・1K・1DK）の家賃相場が23区内で最も安かったのは、京成本線・江戸川駅で家賃相場は6万9000円です。江戸川区に位置し、京成本線の普通列車で青砥駅に出てから通勤特急に乗り換えると日暮里駅まで計約23分。日暮里駅からは、沿線に都内の主要駅が並ぶJR山手線に乗り換え可能です。江戸川駅は駅名にあるように、すぐ東側に江戸川が流れています。河川敷の一角には例年約5万本の花ショウブが咲く回遊式の庭園があり、見頃の6月には観光客も多く訪れます。また、川の対岸はもう千葉県市川市で、京成本線では都内最東端にあたる駅でもあります。そんな江戸川駅の高架下にはスーパーとドラッグストアがあり、徒歩15分圏内には複数のコンビニも。駅南側の蔵前橋通り沿いまで行くと家系ラーメン店やファミレス、ハンバーガー店が点在しています。ちなみに4位にランクインした京成小岩駅（家賃相場7万2000円）は、江戸川駅から京成本線で1駅、徒歩でも17分ほど。京成小岩駅前には飲食店も豊富なので、足を延ばすのもいいかもしれません。

2位には杉並区にある西武新宿線・上井草駅が、家賃相場7万円でランクイン。西武新宿線の各駅停車で3駅目の鷺ノ宮駅から準急に乗り換えると、西武新宿駅まで計約22分です。南口側の駅舎にはイートイン可能なベーカリーがあり、朝7時オープンなので通勤前にも利用しやすそうです。このベーカリーが面する通り一帯には商店が立ち並び、ラーメン店や立ち食いそば店、持ち帰り弁当店といった日常の食事に役立つお店も複数。スーパーやコンビニは駅の北側・南側どちらにもあるため、買い物にも困りません。駅から南へ5分ほど歩くと、スポーツセンターに到着。温水プールやトレーニングルームは一般開放されており、リーズナブルな料金で利用できるので、リフレッシュに訪れるのもよさそうです。

3位は京成本線・堀切菖蒲園駅で家賃相場は7万1500円でした。葛飾区に位置しており、下りの成田空港方面に5駅進むと1位・江戸川駅、上り方面に5駅目が日暮里駅、6駅目が京成上野駅というロケーションです。堀切菖蒲園駅も江戸川駅と同様に花ショウブ好きには知られた駅で、南へ10分ほど歩くと約6000株が咲く回遊式庭園にたどり着きます。その南側、荒川河川敷の公園も花ショウブの名所なので、開花期の6月に花めぐりを楽しめそうです。また、駅前には商店街が広がっていて、100円ショップを併設したスーパーをはじめ、地域の人に愛用される鮮魚店やお惣菜店、多彩な飲食店が軒を並べており、暮らしやすそうな街並みです。

■ターミナル駅にアクセスのいい駅は？

ターミナル駅へのアクセスのよさも家探しのポイントになります。今回のトップ20の駅のうち東京駅まで30分以内に到着できるのは、3位の堀切菖蒲園駅、4位の梅島駅、10位の一之江駅、12位の小岩駅と五反野駅と西新井駅、17位の堀切駅、18位の青井駅、20位の瑞江駅という9駅です。そのうち所要時間が最短なのは家賃相場7万3000円で12位にランクインした小岩駅で、JR中央・総武線の各駅停車で新小岩駅に出てから快速に乗り換えると、計約18分で東京駅に到着できます。

また、新宿駅まで30分以内だったのは、2位の上井草駅、12位の上石神井駅、18位の井荻駅、20位の下井草駅と瑞江駅の5駅。そのうち所要時間が最短なのは、家賃相場が7万3000円で12位にランクインした上石神井駅です。西武新宿線の準急で高田馬場駅に出て、JR山手線に乗り換えると計約21分で新宿駅にたどり着きます。JRの新宿駅よりも北側に位置する西武新宿線・西武新宿駅までならば、乗り換えせずに約17分で到着可能です。

都内の家賃相場は年々、上昇しているのが悩みのタネ。昨年行った今回同様の23区内の家賃相場調査では、家賃相場が6万円台の駅が上位11駅まで並んでいました。それが今回調査だと1位の1駅のみとなっていることからも、値上がり傾向が見てとれます。できるだけ希望する家賃の物件に出合えるよう、今回の調査結果も参考にしつつ住まい探しをしてほしいです。

調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されている東京23区内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】駅徒歩15分以内、築年数35年以内、10平米以上～40平米未満、ワンルーム・1K・1DKの物件（定期借家を除く）

【データ抽出期間】2025/7～2025/12

【家賃の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された賃貸物件（アパート／マンションのうち普通借家契約の物件のみ）の管理費を含む月額賃料から中央値を算出（3万円～20万円で設定）

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

▼リクルートについて

▼本件に関するお問い合わせ先

