名古屋初開催、DX実現のための総合展「DX 総合EXPO」内「人事・労務DX EXPO 2026 春 名古屋」へ出展

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）は、2026年4月14日（火）～16日（木）の3日間、ポートメッセなごやで開催される「DX 総合EXPO 2026 春 名古屋（以下、DX 総合EXPO）」内の専門展「人事・労務DX EXPO 2026 春 名古屋（以下、人事・労務DX EXPO）」へ出展します。

「DX 総合EXPO」は、業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集う日本最大級のDX総合展です。同展示会は、製品別、ターゲット別に6つの専門展で構成され、MJSは人事・労務管理、給与掲載、勤怠管理など、人事・労務業務のDXを促進する最新ソリューションが一堂に集う展示会「人事・労務DX EXPO」に出展します。

本展示会でMJSは、他社サービスとのAPI連携やAIによる自動仕訳等により業務のDXを推進する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）』や中規模・中小企業向けERPシステム『MJSLINK DX（エムジェイエスリンク ディーエックス）』、AI解析による入力支援機能を搭載した証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud（エムジェイエス イー ドキュメント クラウド）』、適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイス送受信対応クラウドサービス『Edge Tracker（エッジ トラッカー） 電子請求書』など、AIの活用により業務効率化や迅速な経営判断をサポートし、経営の高度化を実現する各種ソリューションをご用意しています。

また、マルチデバイス対応で従業員と管理部門の業務効率化を実現するクラウドサービス『Edge Tracker（エッジ トラッカー） 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告（※1）』や税務に関する帳票作成から申請までをサポートする税務システム『MJS税務DX』に加え、MJSのITコーディネータ有資格者を中心に地域密着でお客さまを伴走支援するサービス『MJS DXコンサルティング』など、人事・労務と経理・財務それぞれの分野における業務効率化と、個々の課題にあわせたDX推進を支援するサービスもご紹介します。

※1 『Edge Tracker 経費精算』と『Edge Tracker 勤怠管理』にはワークフロー機能がバンドルされます。

■ 主なご紹介ソリューション

・業務のDXを推進し、さらなるビジネスの成長を加速する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX』

https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/

・AIにより業務の高度化・改革を支援するERPシステム『MJSLINK DX』

https://www.mjs.co.jp/company/software/mjslink/

・電子帳簿保存法対応の証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud』

https://www.mjs.co.jp/products/mjs-edocument/

・適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイスの送受信対応サービス『Edge Tracker 電子請求書』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/e-invoice/

・業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/

・中小企業の成長と発展に向けDXを推進する伴走支援サービス『MJS DXコンサルティング』

https://www.mjs.co.jp/products/support/consulting/

・申告書作成から電子申告までをフルサポート『MJS税務DX』

https://www.mjs.co.jp/products/mjs-zeimu/

■ 開催概要

名称 ：DX 総合EXPO 2026 春 名古屋

公式URL ：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya

主催 ：DX 総合EXPO 実行委員会

会期 ：2026年4月14日（火）～16日（木） 各日10：00～17：00

会場 ：ポートメッセなごや第二展示棟

（〒455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2－7）

出展ブース：人事・労務DX EXPO 2026 春 名古屋 小間番号:S06-53

入場料 ：無料（以下より事前登録制）

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-nagoya

出展社情報・ブース訪問予約：https://x.gd/3AP1V

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

