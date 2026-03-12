第2回「AppSuite AWARD」受賞企業決定！

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、ノーコード業務アプリ作成ツール「AppSuite（アップスイート）」をご利用いただいているお客様を対象としたユーザーアワード「第2回 AppSuite AWARD 」の受賞企業を発表しました。

「AppSuite AWARD」は、日々の業務改善やアナログ業務のデジタル化を「AppSuite」を通じて実現されている企業の皆さまの取り組みを広く紹介・表彰することで、他社の業務改善のヒントとなる事例を共有し、AppSuiteの活用の輪をさらに広げていくことを目的とした企画です。

第2回のテーマは「企業や事業の成長に大きく寄与したアプリ」。ユーザーの皆さまから多数の応募をいただき、厳正な審査の結果、下記の企業が受賞いたしました。

グランプリアプリのご紹介

株式会社山陰合同銀行様「AppSuite管理アプリ」

◆AppSuiteアプリ開発の起案から相談会予約、案件管理を一元管理し、2年間で339アプリをリリース。「野良アプリ」の量産を防ぎ、社内のAppSuite活用を促進。

山陰合同銀行様は、グループウェア「desknet's NEO」のノーコード業務アプリ作成ツール「AppSuite」導入にあたり、開発案件の一元管理とガバナンス強化を両立する「AppSuite案件管理システム」を構築されました。本システムでは、案件の起案から開発、タスク管理、相談会予約、そしてリリース後の分析・報告に至るまで、すべての工程をAppSuite上で可視化。管理者と開発者のコミュニケーションを円滑にすることで、旧ポータルからの移行期限という制約がある中で、2023年11月の利用開始からわずか2年弱（2025年10月時点）で339案件のリリースという驚異的なスピード感を実現されました。また、独自の管理体制により、管理者の目が届かない「野良アプリ」の量産を未然に防止。機構改革時の影響調査やリリース前確認を徹底することで、アプリの品質向上と統制を両立させています。数多くの成功事例を社内に展開することでAppSuiteの認知度向上にも大きく寄与しており、現場主導のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支える盤石な推進基盤を確立されました。

アプリ画面イメージ（一部）

山陰合同銀行様コメント

「この度は、第二回AppSuite AWARD グランプリという大変名誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。本取組みはデスクネッツネオ導入当初の2023年10月頃から着手し、試行錯誤を重ねながら案件の起案から管理、リリース、周知までを一元的に行える仕組みとして、磨きあげてきました。業務所管部の皆さまと密にコミュニケーションを取りながら改善を続けた結果、これまでに300件を超える案件をリリースし、AppSuiteを行内に浸透させる大きな後押しになったと感じています。AppSuiteはリリース後も柔軟に改修でき、利用者の声をすぐに反映できる点が最大の魅力です。まだ制度面で整備の余地もありますが、引き続きブラッシュアップを重ね、より使いやすく価値のあるアプリを提供できるよう努めてまいります。今回の受賞を励みに、今後も行内の生産性向上、DX推進に貢献していきたいと思います。ありがとうございます。」

評価ポイント（審査員講評）

「ノーコード開発の普及に伴う野良アプリ問題は、多くの企業にとって課題であり、私達もその難しさを日々実感しております。そうした中、通常は両立の難しい、実効性のあるガバナンスと現場の生産性向上という2つの目標を達成されているところに、深い感銘を受けました。現場の主体性を引き出し、事業の成長に直結させている点は、これからDXに取り組む多くの企業にとって貴重な道しるべになると評価させていただきました。」

第2回 AppSuite AWARD総評 ネオジャパン カスタマーサクセス部部長 早馬一郎

「このたびは、本アワードにご関心をお寄せいただき、また多くの企業・団体の皆様のご応募、

誠にありがとうございました。エントリーいただいたアプリはいずれも創意工夫にあふれ、それぞれに明確なコンセプトと利用者視点に立った魅力的なアイデアを感じるものばかりでした。審査にあたっては、甲乙つけがたい内容も多く審査員一同大変苦労しながらも、AppSuiteの可能性を再確認する良い機会となりました。本アワードが、皆様の取り組みや挑戦を発信する機会となり、さらなる活用につながることを心より願っております。」

各受賞アプリの詳細

各受賞アプリの詳細・改善効果は、以下の特設ページからご覧いただけます。

自社の業務改善のヒントとして、ぜひご活用ください。

AppSuite AWARD 特設ページはこちら

URL： https://www.desknets.com/neo/users/media/appsuite/16445/

【ネオジャパンについて】

ネオジャパンは、1992年の創業から30年以上、グループウェアを代表とするビジネスコミュニケーションツールの開発を行ってきました。弊社の主力製品であるグループウェア「desknet's NEO」は、2026年2月時点で1,250以上の自治体および公的機関が導入。都道府県庁では47庁のうち19庁が、全職員を対象に「desknet's NEO」を導入しています。さらに民間企業・団体を加えた販売実績は539万ユーザー※を超えており、会社・団体の規模や業種を問わず、製造業、医療・福祉、建設業、サービス業、学校など、幅広いお客さまにご利用いただいています。

※ クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計（2026年1月現在）

【AppSuiteについて】

紙やFAX、メール、表計算ソフトなどで行われている非効率な業務処理・管理を、マウス操作で誰でも簡単にウェブシステム化できるノーコード業務アプリ作成ツールです。豊富なテンプレートをもとに、自社の業務に合わせてカスタマイズして利用もできます。「AppSuite」で作ったアプリはグループウェア「desknet's NEO」の一機能として動作。システム設計から構築・運用まで、現場主導での業務改善を実現します。

製品サイトURL：https://www.desknets.com/neo/appsuite/

【desknet's NEOについて】

組織の情報共有とコミュニケーションの改善、業務効率化に役立つ多彩なアプリケーションを搭載したグループウェアです。ノーコードによる業務アプリ作成機能で活用範囲を無限に広げられることから、働き方改革・テレワーク・DX推進などを目的に、中小・大企業から自治体・官公庁まで、あらゆる業種・規模の組織や団体が活用しています。1999年の市場参入から、2026年1月時点で539万ユーザー以上の販売実績を誇り、「機能性の高さ」と「使いやすさ」が評価されています。

製品サイトURL：https://www.desknets.com/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/

