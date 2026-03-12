超軽量極薄ボディにAMD Ryzen(TM) AIプロセッサを搭載　LG gram Pro 16追加モデルを4月下旬より順次発売

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、高性能かつ壮観な大画面を軽快に持ち運べるフラッグシップモデル「LG gram Pro」の2026年ラインナップ追加モデルとして、16インチで1,199g（※1）の軽さと12.4mm（突起部除く）の薄さを実現し、AMD Ryzen(TM) AIプロセッサを搭載した「LG gram Pro 16」（16Z95U-GS55J）を、2026年4月下旬より順次発売します。

本モデルは、マグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた新素材Aerominum(TM)（読み：エアロミニウム）を採用したことにより、16インチの大画面にも関わらず、軽さはわずか1,199gで薄さは12.4mm（突起部除く）を実現しています。また、米国国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810H）のテストを7項目クリアした高い耐久性により、毎日の通勤・通学でも安心して持ち運び可能。1日中作業をこなせる可能な圧倒的なスタミナと相まって、ポータビリティに優れた1台です。プロセッサには「AMD Ryzen(TM) AI 5 435」、メモリには高速かつ大容量なLPDDR5Xを採用しており、動画編集やAIタスクでも、スムーズにこなすことができるスペックを備えています。また、2560×1600（WQXGA）の高解像度、16:10のアスペクト比により、広い表示領域にゆとりをもって複数ウィンドウを配置可能。さらに、IPSパネルを採用し、デジタルシネマ規格DCI-P3を99%カバーしているため、より忠実で美しく、鮮やかにコンテンツを表示できる点も特長です。

その他にも、LG独自開発アプリ「LG gram Link」搭載により、お持ちのスマートフォンとタブレットなどのモバイルデバイスと簡単にファイル転送や画面の拡張・複製ができるため、さらなる生産性の向上が期待できます。（※2）

なお、LG公式オンラインショップでは、本日2026年3月12日（木）より、本モデルを特別価格でお求めいただける予約販売を実施します。詳しくは、製品ページをご確認ください。

「LG gram Pro 16」（16Z95U-GS55J）

【製品スペック概要】

製品ページ：https://www.lg.com/jp/mobile-pc/gram/16z95u-gs55j/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/464_1_34f10dc394b462cc2435f26530d52dc2.jpg?v=202603120551 ]

（※1）重量はシステムの構成と製造工程によって若干の誤差があります。

（※2）正常に動作させるために、モバイルデバイス（iOSおよびAndroid）にLG gram Linkアプリをインストールする必要があります。（iOS 16.4以降／Android 9以上）また、webOS連携機能は、webOS26を搭載する製品のみ対応します。

（※3）それぞれのバッテリー駆動時間はJEITA バッテリ動作時間測定法（Ver. 3.0）に基づいて測定した結果です。使用する環境、使用状況、接続機器、システムの設定等に応じて大きく変わります。



※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です



■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社 名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本 社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

U R L ：https://www.lg.com/jp/

設 立 ：1981年1月

代 表 者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。