プリングルズ アメリカンバーベキュー　3月23日（月）より発売

日本ケロッグ合同会社

世界140か国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランド「プリングルズ」は、パッケージデザインから味までアメリカンな気分に浸れる新フレーバー（*1）「プリングルズ アメリカンバーベキュー」（95g）を2026年3月23日（月）から全国のコンビニエンスストア等にて発売予定です。

*1：アメリカンバーベキュー香料使用

ポテトスナック市場において、バーベキューセグメントは2020年から2025年までに売上が約12%増加しており（*2）、季節や世代を問わず好まれるバーベキューフレーバーはより注目が高まっています。

そこで、海外ではプリングルズの定番となっているバーベキューフレーバーを、このたび日本でも発売いたします。

スモーキーな香りが特長の「アメリカンバーベキュー」は、ひとくち噛むごとに広がる濃厚なコクと、バランスの取れた甘み・酸味のハーモニーが絶妙で、ひとくちでアメリカンな気分に浸れる、プリングルズならではの海外らしい逸品。次から次へと手が伸びる食欲をそそる味わいは、アルコールや炭酸飲料との相性も抜群で、日常のお酒のお供としても最適です。

*2：インテージSRI+ 2025.01-2025.12

展開図

パッケージには、プリングルズが生まれた国であるアメリカの期間限定デザインの一部を採用。アメリカらしさを表現した背景に加え、サングラスをかけたレアなMr.Pや、肉感たっぷりのインパクトあるしずるがプリングルズの美味しさと楽しさを体現し、店頭でも目を引くアメリカンなデザインに仕上げています。

■製品概要

製品名：プリングルズ アメリカンバーベキュー

発売日：2026年3月23日（月）

内容量：95g

価格：オープン価格

原産国：マレーシア

■プリングルズ定番製品概要

製品名 / 内容量：プリングルズ サワークリーム＆オニオン / 48g・105g

プリングルズ うましお / 48g・105g

プリングルズ Hi! CHEESE! / 45g・95g

プリングルズ コンソメ&オニオン / 45g

発売日：2021年8月9日（Hi! CHEESE! 2024年4月1日・コンソメ&オニオン 2025年3月24日）

価格：オープン価格

原産国：マレーシア

ショート缶ロング缶

■プリングルズ紹介

プリングルズは世界140カ国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランドで、日本では1994年から販売が始まりました。大きなひげがトレードマークのMr.Pは、1968年にアメリカでプリングルズが発売されて以来、プリングルズのキャラクターとして親しまれています。他のポテトチップスでは味わえない、プリングルズ特有のしっかりとした味わいが特長。2024年4月に発売した「Hi! CHEESE!」はプリングルズの人気定番製品になっています。人々のあそび心や好奇心をくすぐることを使命とするブランドとして、様々な期間限定品や地域限定品を展開し、マーケットと店頭を活性化しています。

プリングルズでは、ブランドサイトや公式SNS「X」「Instagram」「YouTube」「TikTok」にて期間限定フレーバーやキャンペーン情報など、ブランドの情報を発信しています！

・ブランドサイトURL：https://www.pringles.com/jp/home.html

・X アカウント：https://x.com/PringlesJapanCP

・Instagram アカウント：https://www.instagram.com/pringles_japan_official/

・YouTube アカウント：https://www.youtube.com/channel/UCYtlFjHtHggmu9EJu3wqzrA

・TikTok アカウント：https://www.tiktok.com/@pringles_jp

【マース インコーポレイテッドについて】

マース インコーポレイテッドは、「私たちが望む明日の世界は、今日のビジネスのやり方から始まる」という信念のもとに事業を展開しています。年間売上650億ドル以上の家族経営の企業として、当社は世界中のペットに一流のペットケア製品と獣医サービスという多様なポートフォリオを提供しており、当社の高品質なスナックや食品は毎日何百万人もの人々を喜ばせています。

当社は、ROYAL CANIN(R)、PEDIGREE(R)、WHISKAS(R)、CESAR(R)、M&M’S(R)、SNICKERS(R)、Pringles(R)、Cheez-It(R)、BEN’S ORIGINAL(TM)など、世界で最も愛されているブランドを製造しています。BANFIELD(TM)、BLUEPEARL(TM)、VCA(TM)、ANICURA(TM)など、当社の国際的なペット病院ネットワークは、予防から一般診療、専門診療、救急まで幅広い獣医ケアを提供し、ANTECH(R)はペット診断における画期的な機能を提供しています。

マースの五原則（品質・責任・互恵・効率性・自由）は、世界17万人以上のアソシエイトの行動指針となり、人々・ペット・地球にとってより良い世界の実現を目指しています。

マースの詳細については、www.mars.com.(https://www.mars.com/)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/Mars/)、Instagram(https://www.instagram.com/marsglobal/)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/mars/)、YouTube(https://www.youtube.com/user/Mars)でフォローしてください。

2025年12月11日に、マース インコーポレイテッドによるKellanova社の買収が完了したことに伴い、日本ケロッグ合同会社（Kellanovaグループの一員）は、現在マースグループの一員となっています。