AOI Pro. 、福祉×映像制作チームを始動

株式会社AOI Pro.(本社: 東京都港区、代表取締役社長: 田中優策)は、映像の力で福祉や社会の課題に取り組む、「福祉×映像制作チーム」を新設しました。

■設立の背景と目的

AOI Pro.は、広告映像を中心に、幅広い領域の映像制作に携わってまいりました。

これまで、知的障害のある方々のスポーツ活動を支援する「スペシャルオリンピックス日本」、障害のある子どもたちの可能性を発信する「特業祭」、誰もが着用しやすいユニバーサル着物「KIMONALL(キモノール)」、視覚障害のある方への声がけを促す「ひと声が、ひとの力になる」など、福祉や社会課題をテーマとしたさまざまなプロジェクトの映像制作にも携わってきました。これらの取り組みをさらに発展させ、企業としての社会的責任をより主体的に果たしていくため、このたび福祉に特化した映像制作チームを新設しました。これまで培ってきた映像技術や制作経験を活かし「映像の力で世の中の福祉課題解決のお手伝いをする」ことを目的に活動してまいります。

■WORK

スペシャルオリンピックス日本 "Special Movie ALIVE #2"(監督: 早川千絵)特業祭「特別おもしろい職業のお祭り!」(監督: 竹内スグル)KIMONALL「着物のすべてを、すべての人に。」(監督: 大野早葉子)視覚障害者支援プロジェクト「ひと声が、ひとの力になる」(監督: 早川千絵)

■チームメンバー

多数の広告映像制作実績、受賞実績のあるプロデューサーがこれまで培った経験やネットワークを活かして映像制作を行います。

高橋伸也

プロデューサー

2012年AOI Pro.入社、ナショナルクライアントを含む、多数の広告映像制作に携わる。スペシャルオリンピックス日本、特業祭、KIMONALL、視覚障害者支援プロジェクト、電通そらりなど、福祉課題に関する映像も多数プロデュース。

プロデュース作品をみる

https://www.aoi-pro.com/jp/work/?s=%E9%AB%98%E6%A9%8B%E4%BC%B8%E4%B9%9F

■パートナー

AOI Pro.がこれまで共に仕事をしてきた第一線で活躍する監督やパートナー企業とタッグを組み、映像制作を実現します。

竹内スグル

映像監督、DOP、写真家

プロフィールをみる

https://glassloft.jp/profiles/suguru-takeuchi/

早川千絵

映画監督

プロフィールをみる

http://kujiraoffice.com/works/chie-hayakawa/

柿本ケンサク

映像作家、写真家

プロフィールをみる

https://acb.caj-asia.com/members/kakimoto.html

大野早葉子

ディレクター

プロフィールをみる

https://club-a.aoi-pro.com/creators/155/

一般社団法人 障害攻略課

HPをみる

http://shogai-koryaku.com/

■AOI Pro.について

1963年の設立以来、テレビCM制作を中心とした映像プロダクションとして国内で業界トップクラスの地位を確立。年間約1,000本を超える広告映像制作に加え、映画やドラマの制作も行っています。グループ内に企画、演出、プロデュース、3DCG制作、最新機材を備えた撮影スタジオやポストプロダクションなど、映像制作に関わるリソースを完備しています。海外にも制作拠点を持ち、グローバル案件にも幅広く対応しています。

代表者: 代表取締役社長 田中優策

本社所在地: 東京都港区海岸3-18-12

設立: 1963年10月25日

資本金: 1億円

URL: https://www.aoi-pro.com/