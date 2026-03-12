New Relic株式会社

※本リリースは、2026年2月24日（米国現地時間）に米国カリフォルニア州サンフランシスコで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

デジタルビジネスにオブザーバビリティ（可観測性）プラットフォームを提供するNew Relicは、本日、企業がOpenTelemetry（OTel）の潜在能力を、簡単かつ効率的に最大限引き出せるようになる新機能を発表しました。この新機能により、インテグレーションに伴う作業負担とリソース消費が削減され、オープン標準を活用する企業にとってシームレスでコスト効率に優れる新たな導入方法を提示します。

ソフトウェアエコシステム全体を一元的に可視化する、両者の利点を兼ね備えた計装

OTelは、あらゆるオブザーバビリティスタックでテレメトリーデータを取得・送信するための標準化されたツールとAPIを提供します。現在、企業での採用が拡大しており、本番環境で利用している組織は全体の約半数に達しています。しかし、OTelへの移行は、これまで大規模なリファクタリングと機能の喪失を代償にオープン標準を採用するか、または独自のエージェントにとどまって孤立のリスクを負うかという妥協を強いられてきました。こうした「移行負荷」のために多くの企業が自社スタックのモダナイゼーションを断念し、2つのエコシステムを橋渡しする機能が切実に求められていました。New Relic APMエージェントでは、既存の言語エージェントにOTel API互換性と計装サポートを直接組み込むことで、OTelとの互換性が強化されました。New Relicは、OTel APIで計装されたサードパーティ製オープンソースライブラリのテレメトリーを直接利用するという、ベンダーや実装に依存しないOTelのビジョンの推進に取り組んでいます。

New RelicのAPMハイブリッドエージェントは、データ収集の構築、デプロイ、管理を容易にする統合データ基盤を提供するとともに、既存のNew Relicのダッシュボードやアラートとの広範な下位互換性も備えています。これにより、組織は既存スタックを刷新（リプレイス）することなく、テレメトリースタックをモダン化できます。このような統合アプローチにより、断片化した環境間でもトレースをそのまま維持できるなど、シームレスな混合モードの相互運用性が確保され、また、チームは次元メトリクスやスパンリンクなどのOTel機能を任意のペースで導入できるようになります。これらの機能を単一のインテリジェントエージェントに統合し、両方のデータストリームを処理できるのは、New Relicだけです。

運用オーバーヘッドを抑えつつ、Infra NRDOTでOTelを標準化

New RelicのOTelベースのインフラストラクチャ監視はNew Relic Distribution of OpenTelemetry（NRDOT）上に構築されており、柔軟性に欠ける独自エージェントを使用するか、または労力をかけてOTelパイプラインを一から開発するかという二者択一を不要にします。ホストやアプリケーションに対するOTelネイティブで可視化し、New Relicのダッシュボードや厳選されたエクスペリエンスに直接反映します。統合されたAdaptive Telemetry Processorによりノイズを排除することで、無駄がなくコスト効率の高いホストプロセステレメトリーを実現します。顧客は最も重要な洞察にのみコストを支払うため、チームは可視性を損なったりデータ取り込みにかかるコストを増大させたりすることなく、OTelを標準として導入できます。New Relicでは、Infra NRDOTを活用している顧客に対し、エンタープライズ向けの顧客サポートを提供しています。

最上級のCollector Observabilityで、確信を持ってOTel導入を拡大

New RelicのCollector Observabilityは、各企業のオブザーバビリティデータの「ミドルウェア」として機能するプロキシであるOTel Collectorsの健全性とパフォーマンスを監視するための、専用かつ最上級の体験を提供します。OTel Collectorsの運用では、リソースの飽和、設定エラー、接続の問題を切り分けることが難しいため、エンジニアは手探りで対応する可能性があります。New RelicのCollector Observability機能は、このような障壁を軽減し、コレクターの健全性とパフォーマンスをリアルタイムで可視化できます。その結果、顧客はデータ損失を招く前にボトルネックを解消できるようになり、OTelの導入をシームレスかつスケーラブルに進められます。

New Relic 最高製品責任者 Brian Emersonのコメント

「私たちは、特定ベンダーへの依存によってイノベーションが妨げられるべきではないと考えています。OTelの利点にはシームレスにアクセスできる必要があり、従来のような複雑さを伴わずに、あらゆる企業がオープン標準を活用できるようにすべきです。当社の最新機能により、オープン標準の導入を試みる際に多くの企業が直面するイノベーション負荷を取り除きました。OTelに移行しやすくなることで、組織は高負荷のエンジニアリング作業、再トレーニングコスト、運用停止の発生を避けることができます。その結果、企業は任意のペースでOTelを導入できるようになり、オープン標準が技術的な負担ではなく、戦略上の追い風として機能するようになります」

提供について

New Relic APMハイブリッドエージェント、Infra NRDOT、Collector Observabilityは、New Relicの顧客向けに提供されています。

