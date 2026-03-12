「NICI」×「ムラサキスポーツ」ムラサキスポーツショッパーコラボモデル3000個限定 発売決定！！

株式会社ムラサキスポーツ

株式会社ムラサキスポーツ（本社：東京都台東区、取締役社長：金山 洋一、以下ムラサキスポーツ）は日本でも大人気のドイツ発ぬいぐるみブランド「NICI（ニキ）」とのコラボレーションモデルを発売いたします。

今年40周年を迎えるNICIのぬいぐるみですが、ムラサキスポーツでは2022年の春からNICIの取り扱いをスタート、年々人気が高まっており、取扱い開始から5年目を迎える2026年、ついに、ムラサキスポーツショッパーをキャラクターが斜めがけした、コラボレーションが実現しました。

NICIの人気キャラクターでもあるシュナウザー、ハチドリ、ゴリラ、ヒヨコ、ラブベアブラウン、パンダの 6種類で作成、ムラサキスポーツといえば「これ」とイメージする方も多いボーダーをあしらった黄色と紫色のショッパーを斜め掛けしており、今まさに通勤・通学でBAGに付けている若い世代はもちろん、ムラサキスポーツのショッパーを普段使いしてきた大人世代にも懐かしさを感じさせるモデルとなっています。新生活を迎える春のこの時期、新しいバッグのお供にもおすすめの一品です。

発売予定日：3月20日

価格：2,060円（税込）

サイズ：高さ 約10cm

キャラクター：シュナウザー、ハチドリ、ゴリラ、ヒヨコ、ラブベアブラウン、パンダ

数量：6種類合計で3000個限定

販売店舗：NICI等、雑貨取り扱いムラサキスポーツ店舗（一部店舗除く）

【ムラサキスポーツについて】

会社名 ：株式会社ムラサキスポーツ

本社所在地：〒110-0005 東京都台東区上野7-14-5

設立年月日：1972年6月

代表取締役：金山 洋一

主要事業 ：スポーツ用品小売業、スポーツ用品企画、スポーツエンタメ事業、スクール事業

事業内容 : アクションスポーツ(サーフィン、ボディボード、スケートボード、スノーボード等)用品の

企画・輸入・販売

カジュアルウェア（ストリートウェア、マリンウェア）アクセサリー、シューズの企画・

輸入・販売

イベント・大会・スクールの企画・運営

企業理念 ：1．「健全なる精神は健康なる肉体に宿る」を基本と考え、青少年の育成、スポーツ文化の

発展に貢献する。

夢あるスポーツ用品を提供し、それを通して健康的な社会作り、スポーツ文化の発展

に貢献する。

2. 総合的なスポーツの展開を目指し、国内および海外へもムラサキスポーツの輪を広げて

ゆく。 広い視野で物事をとらえ、世界にネットワークを広げる会社を目指す。

3. 真に働きがいのある会社、発展性・永続性のある会社づくりをする。

自信を持って“ムラサキスポーツに勤めています”と言えるような活気があり成長を続け

る会社をみんなでつくってゆく。

ミッション ：遊びでつながるをデザインする、RIDE LIFEの創業プロデュースカンパニー

【NICIについて】

こだわりの品質と遊び心に満ちた豊富なキャラクターが特徴の、1986年にドイツで誕生したぬいぐるみブランド。娘たちのために安全でポップなデザインのぬいぐるみを、という夫婦の想いから誕生し、今では世界中で親しまれるブランドに成長しています。2009年に株式会社アントレックスが日本総代理店としてスタートし、ギフトショップを中心に様々なマーケットに展開。アパレルブランドとのコラボなど幅広い層に発信し、最近では中高生を中心にキーリングやフィギュアポーチが注目されています。

公式サイト：https://www.entrex.co.jp/brand/nici/about/

Instagram：https://www.instagram.com/nici_japan/

輸入元：株式会社アントレックス

住所：東京都新宿区新宿２-１９-１