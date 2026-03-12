リユースフェア第二弾開催！

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、2026年3月13日 (金) 12:00～2026年3月27日(金) 23:59の期間限定で、XREALが提供するARグラス「XREAL One」をはじめとしたXREAL製品をお得に購入できるキャンペーン「リユースフェア 第二弾」を開催いたします。

また、期間中XREAL公式Xアカウントのフォロー＆該当ポストのリポストをしていただいた方から抽選で3名様に、XREALが提供する次世代ARグラス「XREAL Air 2」が当たるSNSキャンペーンを実施いたします。

この機会にぜひご検討ください。

リユースフェア第二弾

期間：2026年3月13日(金) 12:00~2026年3月27日(金)23:59

対象製品：

XREAL One 中古品 62,980円（税込）→ 40,980円（税込）

XREAL Air 2 中古品 39,980円（税込）→ 15,980円（税込）

販売先: XREAL 日本公式サイト：https://jp.shop.xreal.com

※注意事項

ご購入前に、商品説明および外観状態（キズ・使用感等）を必ずご確認ください。

1.本製品の新品はすでに生産終了となっております。付属品・取扱説明書はすべて揃っておりますが、外箱は必ずしも正規のオリジナルパッケージとは限りません。

2.中古品の特性上、外観に軽微な使用感やキズが見られる場合があります。外観を重視される方は、ご購入をお控えください。

3.本中古・整備品は数量限定のため、売り切れ次第終了となります。

返品・返金について

本商品は新品の生産が終了しているため、ご注文日より30日以内に初期不良等の不具合が確認された場合に限り、返金対応が可能です。

発送について

ご注文後、1週間以内に発送予定です。

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan