タナベコンサルティンググループ、「第10回大学生対抗IRプレゼンコンテスト」に参加。明治大学投資サークルBreakouts! Aチームがプレゼンテーションを実施

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティンググループ（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、「学生投資連合USIC」が主催する「第10回大学生対抗IRプレゼンコンテスト」に協賛企業として参加いたしました。

１．「第10回大学生対抗IRプレゼンコンテスト」について

「大学生対抗IRプレゼンコンテスト」は、学生投資連合USICに所属する大学の投資サークルと上場企業がチームを組み、学生がその企業の概要や成長の魅力を取材・研究し、その成果を独自の視点からプレゼンテーションする大会です。記念すべき第10回大会では、上場企業14社と10大学（14チーム）が参加。当社は明治大学投資サークルBreakouts! Aチームの皆様とチームを組み、活動を進めてまいりました。

大学と企業の組み合わせ決定後は、学生の皆様と当社IR部門が相互理解を深めることを目的に、オンラインでの対話と取材を重ねました。過去の説明会資料、財務諸表、中期経営計画、各事業の事例・ビジネスモデルなどを題材に、疑問点の整理と質問会を実施。さらに、当社代表取締役社長 若松 孝彦とのインタビュー機会を設け、経営戦略や事業内容、人材の活躍・定着に関する考え方を直接お伝えすることで、企業理解の解像度を高めてまいりました。

2026年2月13日（金）に開催された発表会では、当社を題材に明治大学投資サークルBreakouts! Aチームによるプレゼンテーションが行われました。事業内容、業界・競合分析、強みと事業リスク、財務分析に加え、当社への提案までを含む構成で、学生ならではの視点が随所に光る発表となりました。

本取り組みは、当社にとっても学生の皆様との対話を通じて、自社の伝え方やIR活動の質的向上に寄与する気づきが得られる貴重な機会となりました。今後も、企業経営や金融への関心を広げる学びの場づくりに協力し、活動を継続してまいります。

２．コメント

（１）明治大学投資サークルBreakouts! Aチームコメント

IRプレゼンコンテストにおいて、タナベコンサルティンググループの皆様とご一緒させていただいた時間は、私を含めたチームメンバー全員にとって、非常に有意義で貴重な経験となりました。

キックオフ当初、「経営コンサルティング」への理解が十分ではなかった私たちにとっては、分析や考察に入る以前に、まずはタナベコンサルティンググループという企業そのものを正しく理解することが、最も難しくかつ重要な課題でした。そのような中で、若松社長へのインタビューをはじめとする直接取材の機会を頂戴できましたことは、プレゼンテーション作成の方向性を定める上で大きな支えとなりました。さらに、作成したスライド資料に対してもその都度丁寧にフィードバックをしていただき、経営企画部の皆様のご助力があったからこそ、最後までやり遂げることができたと感じております。この度は誠にありがとうございました。（明治大学投資サークルBreakouts! Aチーム 久我さん）

（２）タナベコンサルティンググループ IR担当 コメント

明治大学投資サークルBreakouts! Aチームの皆様には、お打ち合わせに先立ち、主体的に統合報告書や決算説明会動画などの開示資料を丁寧に読み込んでいただき、当社の事業について深い理解のもとプレゼンテーションを行っていただきました。

BtoB事業であり、且つ無形サービスを提供する経営コンサルティング事業は、必ずしもイメージしやすいビジネスモデルではありません。しかし明治大学投資サークルBreakouts! Aチームの皆様は、業界構造や当社の競争優位性を的確に捉え、キャッチコピーや具体的な例えを効果的に用いることで、投資家の記憶に残る形で明快に説明してくださいました。

特に印象的だったのは、高い理解度に基づき当社のビジネスモデルを多角的に分析し、事業の強みとリスクを整理した上で、学生の新鮮な視点を取り入れた提案までいただいた点です。このような投資家目線に立った分析と提案は、私たちのIR活動を見つめ直す貴重な機会となりました。今回の経験を生かし、株主・投資家の皆様により分かりやすく当社の価値を伝えてまいります。

（タナベコンサルティンググループ 経営企画部 IR＆SR マネジャー 川口 綾香）

３．「大学生対抗IRプレゼンコンテスト」について

「大学生対抗IRプレゼンコンテスト」は、学生投資連合USICに所属する大学の各投資サークルが、上場企業の企業概要・成長の魅力を取材、研究して発表するイベントです。

参加大学：愛知工業大学・小樽商科大学・慶應義塾大学・中央大学・東京大学・同志社大学・一橋大学・明治大学・横浜国立大学・早稲田大学（五十音順）

４．「学生投資連合USIC」について

全国33大学1,100人以上で構成される日本最大の金融系学生団体。2008年の創設以来、「日本を学生から金融大国に」というビジョンのもと、学生の金融リテラシー向上に取り組んでいる。主な活動内容は、国内外の金融関係企業と合同で開催する勉強会・セミナーの運営、学生向け金融・投資のフリーペーパー「SPOCK」（累計発行部数26万部）の発行、全国の上場企業・大学生を巻き込んで行う「IRプレゼンコンテスト」の主催等。近年は、メディアでの発信に注力するほか、制度面への働きかけを通じて、若年層の投資のしやすい環境づくりにも取り組んでいる。現在、全国 33大学のサークル・約 1,100 名が加盟し、北は北海道、南は九州までのネットワークを有する、日本最大規模の金融系学生団体。

URL：https://www.usic2008.org/ X（旧Twitter）：@usic_spock

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、約900名のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来18,900社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。