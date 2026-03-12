7割以上が「インナー選び」に難しさを実感・・・スタイリスト監修！春のトレンドコーデにおすすめのインナーをグンゼ社員がご紹介
ニュースでも春の訪れを示唆することが増え、徐々に暖かくなってきました。今年の春も魅力的なトレンドコーデが目白押しです。しかし、いざ新しい服に挑戦しようとした時、「下着のラインが響く」「インナーが透けてしまう」といった悩みに直面したことはありませんか？グンゼ公式Xでの調査の結果、トレンドファッションを取り入れたいと答えた方は多いものの、そのインナー選びに悩む方は76％とかなり多いようです。
そこで、グンゼ公式YouTube「ここち、いいとき。」では、グンゼ社員4名に合う、今年の春のトレンドコーデを、スタイリストの田中ちかさんにコーディネートしていただきました。さらに、そのコーデに合うおすすめインナーをグンゼ社員がご紹介します。
トレンドファッションについての調査
調査期間 ：2026年3月2日～3月3日
有効回答数 ：各グラフ上部に記載
調査対象者 ：＠gunze_jp 公式Xのフォロワー 115,626名 3月3日時点
調査方法 ：公式Xアンケート機能
スタイリストが選ぶ春のトレンドコーデ
１.今春着たいトレンドデニムスタイル
＼スタイリスト タナカさんのコメント／
2026年SSのトレンドデニムを押さえた
シルエットをきれいに魅せるワンピースをセレクトしました。
＼グンゼ社員 オオタのコメント／
・“下着っぽさゼロ”で、あえて見せるコーデに活躍する綿100％タンクトップをチョイス
・下着は「透けない」 「ひびかない」「キレイに盛れる」がポイント！
このコーデに合うおすすめインナーアイテム
the GUNZE
【綿100％】タンクトップ(https://www.gunze.jp/store/g/vCK3654/)
Tuche
【神業盛スムース】ノンワイヤーブラジャー(https://www.gunze.jp/store/g/vJB6027P/)
eCALME
リブ柄 クルー丈ソックス(https://www.gunze.jp/store/g/vJB6027P/)
２.春はホワイトレイヤードが正解！
＼スタイリスト タナカさんのコメント／
トレンド最前線は、奥行きホワイト！質感ミックスでつくる、
旬のホワイトレイヤードを楽しんでください。
＼グンゼ社員 ヒガシウラのコメント／
・キャミソールタイプのボディブリファーをチョイス！
・インナーはすっきりキレイに、苦しくないのが必須条件
このコーデに合うおすすめインナーアイテム
eCALME
【MOLDING】キャミボディーブリファー(https://www.gunze.jp/store/g/vJB6027P/)
eCALME
【SEAMLESS】ロングガードル(https://www.gunze.jp/store/g/vJB6027P/)
SABRINA
【サマー】ショートストッキング(https://www.gunze.jp/store/g/vSBS570/)
３.きちんと、なのにイージーテーラードを、もっと自由に
＼スタイリスト タナカさんのコメント／
テーラードは“短め”が新基準。
シアー×バルーンで完成する、最旬バランスがステキです。
＼グンゼ社員 タカタのコメント／
・アセドロンのブラキャミソールとペチパンツをチョイス
・ワタシのおしゃれは快適性があってこそ！
このコーデに合うおすすめインナーアイテム
アセドロン
【アセドロン】ブラキャミソール(https://www.gunze.jp/store/g/vMC0057P/)
アセドロン
【アセドロン】5分丈ぺチパンツ(https://www.gunze.jp/store/g/vMC2066P/)
４.ラフなのに洒落感ベッドコアスタイル
＼スタイリスト タナカさんのコメント／
ルームウェアの心地よさ×洗練されたモード感、
力の抜けた最旬スタイル
＼グンゼ社員 ヒワのコメント／
・アセドロンＴシャツとin.Ｔの最強タッグ
・アセかいてもスマートでいたいんです！
コーデに合うおすめインナーアイテム
アセドロン
【アセドロン】クルーネックアウターTシャツ(丸首)(https://www.gunze.jp/store/g/vMCA813/)
in.T
【Tシャツ専用】汗取りパッド付きボートネックシャツ（短袖）(https://www.gunze.jp/store/g/vYV2412/)
SEEK
カジュアルソックスオーガニックコットン混(https://www.gunze.jp/store/g/vSXW091/)
今季押さえておきたいトレンドコーデと、それぞれを美しく着こなすためのおすすめインナーはいかがだったでしょうか？
オシャレを存分に楽しむために、インナー選びも意識してみてくださいね！
グンゼ公式YouTube「ここち、いいとき。」 動画はこちらから
https://youtu.be/iDjonOZvr0A
グンゼ社員による「COCOCHI GIRLS COLLECTION」を開催しました。スタイリスト・田中ちかさんのコーディネートをグンゼ社員が実際に着用し、それぞれのスタイリングとおすすめのインナーアイテムを紹介しています。グンゼならではのこだわりや、実際に着用した社員によるリアルな感想もあわせてお届けします。ぜひ動画でもご覧ください。