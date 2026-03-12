7割以上が「インナー選び」に難しさを実感・・・スタイリスト監修！春のトレンドコーデにおすすめのインナーをグンゼ社員がご紹介

写真拡大 (全18枚)

グンゼ株式会社

　ニュースでも春の訪れを示唆することが増え、徐々に暖かくなってきました。今年の春も魅力的なトレンドコーデが目白押しです。しかし、いざ新しい服に挑戦しようとした時、「下着のラインが響く」「インナーが透けてしまう」といった悩みに直面したことはありませんか？グンゼ公式Xでの調査の結果、トレンドファッションを取り入れたいと答えた方は多いものの、そのインナー選びに悩む方は76％とかなり多いようです。


　そこで、グンゼ公式YouTube「ここち、いいとき。」では、グンゼ社員4名に合う、今年の春のトレンドコーデを、スタイリストの田中ちかさんにコーディネートしていただきました。さらに、そのコーデに合うおすすめインナーをグンゼ社員がご紹介します。



トレンドファッションについての調査

調査期間　　：2026年3月2日～3月3日


有効回答数　：各グラフ上部に記載


調査対象者　：＠gunze_jp 公式Xのフォロワー 　115,626名　3月3日時点


調査方法　　：公式Xアンケート機能







スタイリストが選ぶ春のトレンドコーデ

１.今春着たいトレンドデニムスタイル



＼スタイリスト タナカさんのコメント／


2026年SSのトレンドデニムを押さえた


シルエットをきれいに魅せるワンピースをセレクトしました。



＼グンゼ社員 オオタのコメント／


・“下着っぽさゼロ”で、あえて見せるコーデに活躍する綿100％タンクトップをチョイス


・下着は「透けない」 「ひびかない」「キレイに盛れる」がポイント！





このコーデに合うおすすめインナーアイテム



the GUNZE

【綿100％】タンクトップ(https://www.gunze.jp/store/g/vCK3654/)




Tuche

【神業盛スムース】ノンワイヤーブラジャー(https://www.gunze.jp/store/g/vJB6027P/)




eCALME

リブ柄 クルー丈ソックス(https://www.gunze.jp/store/g/vJB6027P/)




２.春はホワイトレイヤードが正解！



＼スタイリスト タナカさんのコメント／


トレンド最前線は、奥行きホワイト！質感ミックスでつくる、


旬のホワイトレイヤードを楽しんでください。



＼グンゼ社員 ヒガシウラのコメント／


・キャミソールタイプのボディブリファーをチョイス！


・インナーはすっきりキレイに、苦しくないのが必須条件





このコーデに合うおすすめインナーアイテム



eCALME

【MOLDING】キャミボディーブリファー(https://www.gunze.jp/store/g/vJB6027P/)




eCALME

【SEAMLESS】ロングガードル(https://www.gunze.jp/store/g/vJB6027P/)




SABRINA

【サマー】ショートストッキング(https://www.gunze.jp/store/g/vSBS570/)




３.きちんと、なのにイージーテーラードを、もっと自由に



＼スタイリスト タナカさんのコメント／


テーラードは“短め”が新基準。


シアー×バルーンで完成する、最旬バランスがステキです。



＼グンゼ社員 タカタのコメント／


・アセドロンのブラキャミソールとペチパンツをチョイス


・ワタシのおしゃれは快適性があってこそ！





このコーデに合うおすすめインナーアイテム



アセドロン

【アセドロン】ブラキャミソール(https://www.gunze.jp/store/g/vMC0057P/)




アセドロン

【アセドロン】5分丈ぺチパンツ(https://www.gunze.jp/store/g/vMC2066P/)




４.ラフなのに洒落感ベッドコアスタイル



＼スタイリスト タナカさんのコメント／


ルームウェアの心地よさ×洗練されたモード感、


力の抜けた最旬スタイル



＼グンゼ社員 ヒワのコメント／


・アセドロンＴシャツとin.Ｔの最強タッグ


・アセかいてもスマートでいたいんです！






コーデに合うおすめインナーアイテム



アセドロン

【アセドロン】クルーネックアウターTシャツ(丸首)(https://www.gunze.jp/store/g/vMCA813/)




in.T

【Tシャツ専用】汗取りパッド付きボートネックシャツ（短袖）(https://www.gunze.jp/store/g/vYV2412/)




SEEK

カジュアルソックスオーガニックコットン混(https://www.gunze.jp/store/g/vSXW091/)




今季押さえておきたいトレンドコーデと、それぞれを美しく着こなすためのおすすめインナーはいかがだったでしょうか？


オシャレを存分に楽しむために、インナー選びも意識してみてくださいね！



グンゼ公式YouTube「ここち、いいとき。」 動画はこちらから


https://youtu.be/iDjonOZvr0A


グンゼ社員による「COCOCHI GIRLS COLLECTION」を開催しました。スタイリスト・田中ちかさんのコーディネートをグンゼ社員が実際に着用し、それぞれのスタイリングとおすすめのインナーアイテムを紹介しています。グンゼならではのこだわりや、実際に着用した社員によるリアルな感想もあわせてお届けします。ぜひ動画でもご覧ください。