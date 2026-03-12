7割以上が「インナー選び」に難しさを実感・・・スタイリスト監修！春のトレンドコーデにおすすめのインナーをグンゼ社員がご紹介

グンゼ株式会社

ニュースでも春の訪れを示唆することが増え、徐々に暖かくなってきました。今年の春も魅力的なトレンドコーデが目白押しです。しかし、いざ新しい服に挑戦しようとした時、「下着のラインが響く」「インナーが透けてしまう」といった悩みに直面したことはありませんか？グンゼ公式Xでの調査の結果、トレンドファッションを取り入れたいと答えた方は多いものの、そのインナー選びに悩む方は76％とかなり多いようです。

そこで、グンゼ公式YouTube「ここち、いいとき。」では、グンゼ社員4名に合う、今年の春のトレンドコーデを、スタイリストの田中ちかさんにコーディネートしていただきました。さらに、そのコーデに合うおすすめインナーをグンゼ社員がご紹介します。

トレンドファッションについての調査

調査期間 ：2026年3月2日～3月3日

有効回答数 ：各グラフ上部に記載

調査対象者 ：＠gunze_jp 公式Xのフォロワー 115,626名 3月3日時点

調査方法 ：公式Xアンケート機能

スタイリストが選ぶ春のトレンドコーデ

１.今春着たいトレンドデニムスタイル

＼スタイリスト タナカさんのコメント／

2026年SSのトレンドデニムを押さえた

シルエットをきれいに魅せるワンピースをセレクトしました。

＼グンゼ社員 オオタのコメント／

・“下着っぽさゼロ”で、あえて見せるコーデに活躍する綿100％タンクトップをチョイス

・下着は「透けない」 「ひびかない」「キレイに盛れる」がポイント！

このコーデに合うおすすめインナーアイテム

the GUNZE

【綿100％】タンクトップ(https://www.gunze.jp/store/g/vCK3654/)

Tuche

【神業盛スムース】ノンワイヤーブラジャー(https://www.gunze.jp/store/g/vJB6027P/)

eCALME

リブ柄 クルー丈ソックス(https://www.gunze.jp/store/g/vJB6027P/)

２.春はホワイトレイヤードが正解！

＼スタイリスト タナカさんのコメント／

トレンド最前線は、奥行きホワイト！質感ミックスでつくる、

旬のホワイトレイヤードを楽しんでください。

＼グンゼ社員 ヒガシウラのコメント／

・キャミソールタイプのボディブリファーをチョイス！

・インナーはすっきりキレイに、苦しくないのが必須条件

このコーデに合うおすすめインナーアイテム

eCALME

【MOLDING】キャミボディーブリファー(https://www.gunze.jp/store/g/vJB6027P/)

eCALME

【SEAMLESS】ロングガードル(https://www.gunze.jp/store/g/vJB6027P/)

SABRINA

【サマー】ショートストッキング(https://www.gunze.jp/store/g/vSBS570/)

３.きちんと、なのにイージーテーラードを、もっと自由に

＼スタイリスト タナカさんのコメント／

テーラードは“短め”が新基準。

シアー×バルーンで完成する、最旬バランスがステキです。

＼グンゼ社員 タカタのコメント／

・アセドロンのブラキャミソールとペチパンツをチョイス

・ワタシのおしゃれは快適性があってこそ！

このコーデに合うおすすめインナーアイテム

アセドロン

【アセドロン】ブラキャミソール(https://www.gunze.jp/store/g/vMC0057P/)

アセドロン

【アセドロン】5分丈ぺチパンツ(https://www.gunze.jp/store/g/vMC2066P/)

４.ラフなのに洒落感ベッドコアスタイル

＼スタイリスト タナカさんのコメント／

ルームウェアの心地よさ×洗練されたモード感、

力の抜けた最旬スタイル

＼グンゼ社員 ヒワのコメント／

・アセドロンＴシャツとin.Ｔの最強タッグ

・アセかいてもスマートでいたいんです！

コーデに合うおすめインナーアイテム

アセドロン

【アセドロン】クルーネックアウターTシャツ(丸首)(https://www.gunze.jp/store/g/vMCA813/)

in.T

【Tシャツ専用】汗取りパッド付きボートネックシャツ（短袖）(https://www.gunze.jp/store/g/vYV2412/)

SEEK

カジュアルソックスオーガニックコットン混(https://www.gunze.jp/store/g/vSXW091/)

今季押さえておきたいトレンドコーデと、それぞれを美しく着こなすためのおすすめインナーはいかがだったでしょうか？

オシャレを存分に楽しむために、インナー選びも意識してみてくださいね！

グンゼ公式YouTube「ここち、いいとき。」 動画はこちらから

https://youtu.be/iDjonOZvr0A

グンゼ社員による「COCOCHI GIRLS COLLECTION」を開催しました。スタイリスト・田中ちかさんのコーディネートをグンゼ社員が実際に着用し、それぞれのスタイリングとおすすめのインナーアイテムを紹介しています。グンゼならではのこだわりや、実際に着用した社員によるリアルな感想もあわせてお届けします。ぜひ動画でもご覧ください。