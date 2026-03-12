【アイドルマスター ミリオンライブ！】高級感ただようインテリア「パーソナルパブミラー」シリーズに「横山奈緒(よこやまなお)」が登場！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『アイドルマスター ミリオンライブ！ パーソナルパブミラー』シリーズの新商品を3月12日(木)に発売します。今回は「横山奈緒」が登場。同日より株式会社バンダイナムコエンターテインメントが運営するECサイト、「ASOBI STORE」にて期間限定の受注販売を開始します。

商品仕様

全1種(白枠ver.) 価格：14,800円

W424mm×H262mm×D29mm

フレーム：木製（木目調フレーム） 本体：ガラス製

受注期間：2026年3月30日(月)23:59まで

お届け予定：2026年5月下旬以降

※ほかの商品と合わせてご注文いただいた場合、商品がすべてそろい次第まとめて発送いたします。

アイドルマスター ミリオンライブ！ パーソナルパブミラー 横山奈緒

「ハッピーラッキージェットマシーン」をベースに仕上げた高級感あふれるインテリア。

フルスピードでほとばしる、止まらない元気と笑顔。

全力で飛び行く彼女の、ユーモラスな輝きを写し取った一枚が完成しました。

『アイドルマスター』シリーズとは

プレーヤーが芸能プロダクションの“プロデューサー”という立場でアイドルを育成する「アイドルプロデュース」ゲームコンテンツです。

2005年7月にアミューズメント施設向けゲームからスタートし、スマートフォン向けゲームアプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、楽曲CD、テレビアニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開しており、2025年7月26日に20周年を迎えました。

「アイドルマスター ミリオンライブ！」とは

2013年に「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして誕生。2017年6月にはアプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ(通称：ミリシタ)」をリリースしました。ミリシタでは、765プロライブ劇場(シアター)を舞台に「765 MILLION ALLSTARS」の52人のアイドルをプロデュースすることができます。

「パーソナルパブミラー」とは

「アイドルマスター オフィシャルショップ」が販売しているプレミアムアイテム。パブミラーとはもともと公共の場であるパブに宣伝目的で掛けられていた鏡のことで、現代ではインテリアの一部として使われるようになっています。「アイドルマスター オフィシャルショップ」では、個人が自宅に飾って作品世界を楽しむことができるグッズとしてシリーズ化しています。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



ASOBI STORE 内 グッズ販売ページ

https://shop.asobistore.jp/products/detail/235978-00-00-00

アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ

https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/

アイドルマスター オフィシャルショップ

https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/idolmaster/

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)Bandai Namco Experience Inc.