お肉の専門店ニュー・クイック、厚木センターで1日限定！「ミートセンター直売会」開催　黒毛和牛や北海道産牛など“直売特価”で販売　屋台メシには今回も「ピザーラ」コラボメニューが登場！

株式会社ニュー・クイック

全国に84店舗の精肉店を展開するニュー・クイック（株式会社ニュー・クイック、本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 浩二）は、物流センターを開放し特別価格でお肉を販売する大人気イベント「お肉の専門店 ミートセンター ニュー・クイック 直売会」を、2026年3月14日（土）に神奈川県・厚木センターにて開催いたします。

ニュー・クイックは、日々の食卓を支える精肉専門店として「お肉をもっと身近に楽しんでいただく」ことをテーマに、惣菜や加工品、食べ方の提案など幅広い取り組みを行っています。本直売会もその一環として開催しているイベントで、精肉専門店として培ってきた仕入れ・加工ネットワークを活かし、店舗ではなかなか実現できないお得な価格で商品を販売しています。

今回で10回目の開催となる本直売会は、毎回多くのお客様が訪れる人気の恒例イベントとなっております。例年、開場前から入場を待つ列ができるほどの賑わいを見せ、開場直後から会場は多くのお客様で活気に包まれます。数量限定の商品も多い為、人気商品は早い時間帯に売り切れることもあるなど、毎回大きな反響をいただいています。

今回の直売会では、北海道産牛の焼肉用セットや黒毛和牛など、精肉専門店ならではの品質にこだわったお肉を特価で販売します。なかでも注目は、「北海道産 牛焼肉用セット」です。リブかぶり・バラ・モモ・ランプなど複数の部位を500gとボリュームたっぷりに楽しめるセットです。ご家庭での焼肉はもちろん、卒業や送別など春の節目の集まりにおすすめの商品です。このほかにも、黒毛和牛のステーキやスライス肉など、数量限定の商品を多数ご用意いたします。

また当日は、お買い物だけでなくその場で楽しめる屋台グルメも登場。雲仙クリーンポークを使用した豚まんや焼きそばなどの屋台メニューのほか、人気ピザチェーン「ピザーラ」とニュー・クイックによるコラボメニューも販売予定です。

全国の厳選された産地から仕入れた新鮮なお肉を加工から配送まで一括管理するプロセスセンター機能を持つ「ニュー・クイック」だからできる、精肉専門店の拠点ならではの“直売価格”の上質なお肉をこの機会にぜひお楽しみください。

■直売会 おすすめ商品

●北海道産 牛焼肉用セット（500g） 税込3,000円 ※限定100セット

●北海道産 牛サーロインステーキ用（380g）、牛リブローススライス（380g）、牛小間切れ（400g）各税込3,000円

●国産黒毛和牛 肩ロース切落し（解凍品）400g 税込2,000円

●山形県産黒毛和牛 サーロインステーキ用、リブローススライス（各300g）各税込3,000円

＊他にもお得な商品を多数取り揃えております！

■屋台メニュー

＜ニュー・クイック×ピザーラコラボメニュー＞

５回目のコラボとなる直売会限定のニュー・クイック×ピザーラのコラボメニュー

●ビアソーセージ＆熟成サラミ ～トマトソース～

1,600円（税込）

“横濱グルメ倶楽部”の風味豊かでスパイシーなビアソーセージを主役に、イタリア風ソーセージと熟成サラミを重ねた、3種のミートの旨みが詰まった一枚。トマトソースの爽やかな酸味とオレガノの香りが肉のコクを引き立て、噛むほどに旨みが広がります。

●あらびきポークウィンナーのピザ ～ピリ辛サルサ～

1,600円（税込）

“横濱グルメ倶楽部”のあらびきポークウィンナーを贅沢にトッピング。パリッとした食感とジューシーな肉汁が楽しめます。クラッシュドトマトのフレッシュな酸味と、みじん切りガーリックの香ばしさが食欲を刺激。別添のスパイシーオイルと旨辛ホットソースで味変も可能です。

※イタリアン生地のみ※直径22.8cm（Pサイズ）※売切れ次第終了となります。

●雲仙クリーンポークの豚まん（2個） 税込500円

●焼きそば 税込500円

【厚木センター直売会】概要

■開催日：2026年3月14日（土）

■開催時間：8:00～11:00

■場所：ニュー・クイック厚木センター（〒243-0022 神奈川県厚木市酒井3200）

■お問い合わせ：ニュー・クイック商品部厚木センター TEL:046-227-1129

※商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦くださいませ。

※天候等の事情により産地が変更または入荷がない場合がございます。

※駐車場のご用意がございますが、当日は大変な混雑が予想されます。予めご了承ください。

※写真はイメージです。