「あみあみ」が、世界初の“メタバース・ホビー総合展示会”『バーチャルホビーフェス2026』に参加！

大網株式会社




ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は2026年3月20日(金・祝)から開催される『バーチャルホビーフェス2026』に、参加いたします。


■注目ポイント


１.世界初の“メタバース・ホビー総合展示会”「バーチャルホビーフェス2026」に「あみあみ」が参加。


２.「あみあみフィギュア大賞2025」の中から、フィギュアの３D展示を予定。


３.自分のアバターと並んで撮影できる！フォトスポットを企画。



【イベント概要】


■イベント名：バーチャルホビーフェス2026


■主催：株式会社ホビージャパン／株式会社V


■開催日時：2026年3月20日(金・祝)～2026年4月5日(日)


■開催場所：VRChat


■イベント特設サイト：https://vr-hobbyfes.jp/(https://vr-hobbyfes.jp/)


※来場方法につきましては、後日特設サイト・公式Xをご確認下さい。



■「バーチャルホビーフェス2026」とは


株式会社ホビージャパンと株式会社Vが協業し、VRChat上に展開するバーチャル展示イベントです。プラモデルやフィギュア、エアガン／モデルガンなどの多彩なホビーが、実物大～超巨大スケールでバーチャル空間に登場。来場者は玩具の世界に迷い込んだような感覚で、巨大なロボットや乗り物に囲まれながら空間を自由に回遊できます。



自分自身がホビーになったような圧倒的なスケール感は、リアル展示では味わえないバーチャルならではの体験です。ぜひ、プロダクトの細部へのこだわりを感じ、新たな視点でホビーをお楽しみください。


■「あみあみフィギュア大賞2025年」特設ページ


https://special.amiami.jp/aft2025/jp/(https://special.amiami.jp/aft2025/jp/)



■ブースのイメージ図






【あみあみ店舗情報】



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)






■あみあみ秋葉原ラジオ会館店


住所：東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館４階


アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口から徒歩0分


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)






■あみあみ秋葉原フィギュアタワー店


住所：東京都千代田区外神田 1-15-3 全８フロア


アクセス：JR 秋葉原駅 電気街口から徒歩2分






■あみあみ池袋miniフェアグッズ店


住所：東京都豊島区東池袋 1-15-10 ３階


アクセス：JR 池袋駅 東口から徒歩5分