SORACOMのビジネスパートナープログラムに、新たに3社の認定済パートナーが参画

株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 玉川憲）は、IoT活用を支援するソラコムのビジネスパートナープログラムである「SORACOMパートナースペース（以下、SPS）」に株式会社アクセルトレーナー、ディジインターナショナル株式会社、株式会社346の3社が、新たに認定済パートナーとして参画したことを発表します。

IoTプラットフォームSORACOMは、世界中の200以上の国と地域でつながるIoT向けデータ通信を軸に、IoTシステム構築に必要なサービスを提供しています。SORACOMのサービスにより、開発にかかる期間を短縮するだけではなく、大規模なIoTシステムを効率的に管理することが可能です。

SPSは、デバイス、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、アプリケーション、AIなどの専門領域に強みを持つ企業が参画するIoTビジネスパートナープログラムです。中でも認定済パートナーは、専門領域におけるIoT導入やSORACOM活用の実績と知見を持っています。IoTプロジェクトを推進する企業が外部パートナーとの協業を検討する際、SPSから最適なパートナーを探すことが可能です。

ソラコムはSPSとともに、IoT活用企業のビジネス変革とイノベーションを支援します。

新たなSPS認定済パートナー

＜SPS認定済ソリューションパートナー＞

株式会社アクセルトレーナー

脱炭素施策に取り組む企業や自治体に向けて、CO2排出抑制や自動車事故削減に寄与する「アクセルトレーニング」の習慣化を支援しています。専用車載器を車両に装着し、加減速などの運転データを取得・採点する「アクセルトレーナー」サービスを提供。高得点を継続的に目指すことで、安全運転と燃費改善の両立を実現します。オプションで日報作成や車両のリアルタイム位置把握などの車両管理機能も備えています。車載器にはSORACOM IoT SIMを採用し、取得データをクラウドへ安定的に送信することで、効率的な運用とデータ活用を支えています。

企業サイト：https://www.acceltrainer.jp/

＜SPS認定済デバイスパートナー＞

ディジインターナショナル株式会社

ビジネスおよびミッションクリティカルなIoTコネクティビティ製品・サービスを世界で提供するリーディングプロバイダです。高度なセキュリティと堅牢な信頼性を備えた通信基盤により、厳しい環境下でのインフラ構築・運用を支援しています。LTEや5G、FirstNet(R)認定ソリューション、プライベートLTE、SD-WANなど幅広い技術に対応し、デュアルSIMフェイルオーバーやeSIM、各種インターフェースを備えた製品を展開しています。SORACOM IoT SIMと海外ローミングを組み合わせることで、国内で構築したシステムを欧州・中国を含む海外へ展開し、グローバルなIoTインフラの実現を支援しています。

製品・ソリューションサイト：https://www.digi-intl.co.jp/products/

企業サイト：https://www.digi-intl.co.jp

株式会社346

「優れた製品で人と産業社会を豊かに」をミッションに掲げ、日本の製造業の競争力再興に取り組むハードウェア開発メーカーです。産業機器やロボティクス、医療機器など多分野において、企画・デザイン・設計開発から量産までを一貫して支援し、意匠性と品質を両立した製品化を実現しています。エンジニアやデザイナーが密に連携する体制により、構想段階から事業化までをスピーディーに推進します。IoT端末化を支援する際にはSORACOM IoT SIMを活用し、設置環境に依存しないセルラー通信による迅速なクラウド接続と、PoCから量産まで見据えたセキュアな遠隔監視・制御基盤の構築を実現しています。

製品・ソリューションサイト：https://346design.com/services

企業サイト：https://346design.com/

（企業名は50音順）

SORACOMパートナースペース（SPS）について

＜IoTプロジェクトにおいて、パートナーとの協業をご検討中の方＞

SPS認定済パートナー、およびSORACOM認定デバイスは、以下よりご確認いただけます。

https://soracom.jp/support_partners/



＜ビジネスパートナーとしてSPSへの参画を検討される方＞

SPSでは、デバイス、ソリューション、インテグレーション、テクノロジーの4つのカテゴリーでお申し込みを受け付けています。参画をお考えの方はお問い合わせください。