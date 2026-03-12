【BAMBI WATER】累計販売500万個の ″Quality Wear″ブランド、初の展示会を開催。多数のメディア・インフルエンサーが来場。

株式会社ラングレー

Quality Wearブランド「BAMBI WATER（バンビウォーター）」を展開する株式会社ラングレー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：栗原 淳徳）は、2026年3月3日（火）～3月4日（水）の2日間、ブランド初となる展示会「SPRING SUMMER 2026 COLLECTION」を開催いたしました。

bambiwater.com :https://bambiwater.com/seasonal/2026ss/

本展示会は、一般公開は行わず、メディア関係者およびインフルエンサーを対象とした招待制で実施。

ブランド初の春夏コレクションとなる「SPRING SUMMER 2026 COLLECTION」をお披露目し、多くの来場者から高い関心と反響をいただきました。

会場では、BAMBI WATERが掲げる新しい服の基準「Quality Wear」の思想とともに、全て「カップ付き」で構成された2026年春夏の最新コレクションを展示。

機能性とデザイン性を両立した新しいアパレルの在り方に対し、来場者からは「1枚で完成する服」「着心地とシルエットの両立が新しい」といった声が寄せられました。

■展示会の様子

会場では、2026年春夏コレクションの全ラインナップを展示。

BAMBI WATERがこれまで培ってきたインナー開発技術と特許構造を応用した「カップ付きトップス」を、実際に手に取って体感いただく形式で紹介しました。

背中開きのTシャツやグリッター素材のトレンドに対応したアイテムなど、”1枚で着用が完結するカップ付きアイテム”という新しい提案に、来場したメディア・インフルエンサーからも大きな注目が集まりました。

また、会場ではブランドのものづくりへのこだわりや開発背景についても紹介し、

BAMBI WATERが掲げる「Quality Wear」というコンセプトへの理解を深めていただく素敵な機会となりました。

2日間の開催期間中、終始多くの来場者で賑わい、ブランド初の展示会は大きな反響のうちに幕を閉じました。

■「Quality Wear」とは

- 生活の新しい基準になる服圧倒的な機能性と着心地の両立、毎日の選択肢になる価格、そして気分を高めるデザイン性。これまで「どれか一つ」を選ぶしかなかったこれらの要素をすべて兼ね備え、生活の中で自然と手に取られる存在になることを目指しています。- 完成度が高くないと成立しない服機能性と着心地は、わずか1mmの差で「窮屈さ」や「頼りなさ」に変わってしまう繊細なバランスです。だからこそ私たちはミリ単位の調整を繰り返し、体に負担をかけず、美しく整い、着た瞬間に違いを感じられる完成度を追求しています。この2つの要素が揃って初めて、私たちが考える「Quality Wear」となります。

■SPRING SUMMER 2026 COLLECTION

MINIMAL. MODERN. NEW BASIC.

都会的な空間に、意思のある女性の佇まいを宿して。

春夏のトレンドとミニマルな美意識を融合し、

自分らしく装う歓びを感じていただけるコレクションです。

LINE UP

カップ イン ストラップデザイン キャミソール

前後ともに細身のストラップを施した、抜け感のあるデザイン。伸縮性に優れた柔らかなシャーリング風の生地が体に心地よくフィット。大きく開いたVネックがすっきりとした印象で、シアートップスとのレイヤードもおすすめ。

カップ イン グリッター キャミソール

さりげないトレンド感と主張しすぎないグリッターが魅力。取り入れやすいベーシックな形で1枚でもレイヤードでも着回し可能。春・夏・秋のロングシーズン着用でき、肩紐は3wayで使えるため背中開きトップスやワンピと合わせても◯。

カップ イン アメスリ タンクトップ

ネックやアームラインの絶妙な開きにこだわった、定番のアメスリタンク。太めのパイピングが1枚でも存在感を放ち、肩から脇にかけてのカットが女性らしい抜け感を演出する。ハリのある程よい肉厚の綿混リブ素材で、ヘルシーな着こなしが叶う一着。

カップ イン アシンメトリー タンクトップ

モードな雰囲気を放つアシンメトリーデザインが魅力。細身のストラップが抜け感をプラスし、胸元はしっかりフィット。ハリのある綿混リブ素材は肌当たりが良く、どの角度から見ても洗練された印象に。肩紐は取り外し可能な2WAY仕様。

カップ イン バックオープンT ロング

シンプルなフロントと大胆なバックオープンで、ヘルシーな色気を演出。インナーに困りがちな背中開きでも、一枚でサラッと着られるのがポイント。いつものボトムと合わせるだけでトレンド感がUP。

カップ イン バルーン タンクトップ

上下で素材を切り替えたドッキングデザイン。ハリとボリュームのある裾バルーンが、お腹やヒップをふんわりカバー。高めの切り替え位置でスタイルアップも叶い、異素材使いがこなれた印象に。1枚でもレイヤードでも映える主役級の一着。

カップ イン サイドギャザーT

ジャストフィットなシルエットに、サイドギャザーで立体感をプラス。さりげない肌見せとスタイルアップを両立する、シンプルながらトレンド感抜群のデザインが魅力。正面の丈は少し長めに取っており、露出を抑えた絶妙なバランス感で着こなしやすい一枚。

カップ イン アシンメトリー VネックT

エッジの効いたアシンメトリーネックが目を引く一枚。鎖骨を美しく見せる絶妙な開き具合で、シンプルながらトレンド感を演出。落ち感ととろみのある素材が上品な印象を与え、1枚でさらりと決まる高いデザイン性と美しいシルエットが魅力。

カップ イン リブオフショルT ハーフ

鎖骨から肩にかけてのラインを美しく見せる、ワイドなネックが特徴。肩に少しかかる程度の露出を抑えたデザインで、ヘルシーかつ上品な印象を与える。リブ素材が適度な抜け感を演出し、1枚でも洗練された着こなしが叶う一着。

カップ イン クロップド クルーネックT

コーデに取り入れやすいベーシックな一着。心地よくフィットする生地感と、短すぎないクロップド丈で、上半身をスマートに見せつつ露出も抑えた好バランスなデザイン。キレイめからカジュアルまで幅広いスタイルに馴染み、洗練された大人の着こなしを叶える。

■BAMBI WATERについて

インナーウェアやデイリーウェアを中心に展開する“Quality Wearブランド"です。

シリーズ累計販売数は500万個を超えており、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続受賞(*1)。

『スタイルナイトブラ』はインナー・下着・ナイトウェア部門において3年連続で楽天年間ランキング第1位を受賞(*2)、さらにアパレル商品全体でも2年連続年間1位(*3)となりました。

私たちのこだわり。それは、心を込めたQuality（技術力と商品力）を提供し、お客様の暮らしをUpdateしていくこと。優しさに包まれるような着心地、着るだけでボディラインを美しく進化させる機能性、そして毎日をセンスアップしてくれる洗練されたデザイン性。そのすべてを叶えるために、スタッフ一人一人がこだわり抜いて作り上げたブランド、それが「BAMBI WATER」です。あなたがずっと素顔のままで、もっと素敵に輝くために、私たちはあなたの一番近くで、いつも寄り添っていければと思っています。

*1. 2022年～2023年

*2. 2022年～2025年

*3. 2023年～2024年

BAMBI WATER オンラインショップ

・楽天市場店(https://www.rakuten.ne.jp/gold/bambi-water/)

・Yahoo!ショッピング店(https://shopping.geocities.jp/bambi-water/)

・au PAY マーケット店(https://plus.wowma.jp/user/43610898/plus/)

・Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FCB9A42E-DF87-49F5-950F-004A19351E6C)

・ZOZOTOWN(https://zozo.jp/shop/bambiwater/)

BAMBI WATER 公式SNS

・Instagram(https://www.instagram.com/bambiwater_official)

・X（旧Twitter）(https://x.com/bambi_water)

・YouTube(https://www.youtube.com/@bambiwater)

・TikTok(https://www.tiktok.com/@bambiwater_official)