3月16日（月）より「Cleo’s Beaute」と渋谷の人気銭湯「改良湯」がコラボ！ブランド初となる銭湯イベントを開催

株式会社Boldies（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中田千尋、以下「ボルディーズ」）が展開するヘアケアブランド「Cleo’s Beaute（クレオズボーテ）」は、2026年3月16日（月）～2026年3月30日（月）の期間、都内屈指の人気銭湯「改良湯」にて、ブランド初となる銭湯ジャックイベントを開催いたします。





本イベントは、累計販売本数100万本（※）を突破した大人気商品「エクストラモイストシャンプー＆リペアトリートメント」をはじめ、アウトバス商品までCleo’s Beauteの人気ラインナップを実際にご体験いただけるスペシャルイベントです。 クレオパトラが愛した美容法を現代のサイエンスで昇華させたヘアケアアイテムで、日々の疲れとともに髪のダメージもオフし、自分自身を慈しむ特別なひとときをお届けします。



（※）..クレオズボーテシリーズ2026年1月31日までの累計販売本数 (自社調べ)

1日の終わりに「クレオパトラ美容」を

「Cleo’s の湯」では、期間中、浴室内のアメニティとしてCleo’s Beauteのインバス・アウトバスの人気ラインナップを展開。人気モデル・山田優さんプロデュースの香りと、ブランドを象徴する既存の香りのシャンプー＆トリートメント2種に加え、お風呂上がりのケアとして「ディープモイスチャーヘアミルク」や「マルチダメージリペアヘアオイル」もご自由にお試しいただけます。また、本イベントをさらにお楽しみいただけるよう、改良湯の協力のもと、クレオパトラの美容習慣から着想を得た2種類の特別風呂を実施します。

・ラベンダー＆カミツレの湯： 深いリラックスへ誘うハーブの香り。

・蜂蜜の湯： 保湿力に優れ、とろけるような肌触り。

イベント限定！クレオパトラの金言おみくじ

来場者限定コンテンツとして、「今のあなたに必要な言葉」を授ける『クレオパトラの金言おみくじ』をご用意しました。 「受け取るも受け取らないも、あなた次第」というメッセージとともに、明日への活力をチャージしてください。

「Cleo’s Beaute（クレオズボーテ）」について

「美しい髪は私を強くする」をコンセプトに、クレオパトラが愛したとされる美容成分を現代のテクノロジーで配合したプレミアムヘアケアブランド。

・Cleo’s Beaute公式サイト：https://cleosbeaute.com/

・公式 LINE：https://boldies.ecai.jp/optin/3?ecaiad=11vgJJ8x

・公式 Instagram：https://www.instagram.com/cleosbeaute_official

・公式 X：https://twitter.com/Cleosbeaute

「Cleo’s Beaute（クレオズボーテ）」商品ラインナップ

インバス商品

■エクストラモイストシャンプー＆リペアトリートメント （2種類）

髪の芯まで必要な成分と潤いを素早く届け、閉じ込める深層補修シリーズ。23種のアミノ酸と加水分解ケラチンを配合し、ドライヤーの熱に反応して美容成分を閉じ込める「ヒートリペアコート処方」を採用。使うたび、艶のあるしっとりまとまる髪へ。

＜2種の香り＞

・エキゾチックウッディ：クレオパトラも愛した、ほのかな甘さとスパイシーさを兼ね備えるイランイランやフランキンセンス、重厚感のあるパチョリなどの濃密な香り

・ミスティックウッディ：山田優さんコラボの甘美で深みのあるミスティックウッディの香り。仕上がり成分はそのままに、バニラやムスクが織りなす洗練された香り



＜エクストラモイストシャンプー＆リペアトリートメントの特徴＞



1. 髪の主成分であるタンパク質でダイレクトに補修

髪の80%を占めるタンパク質は、ダメージとともに流出すると再生できません。Cleo‘s Beauteは微細な「加水分解ケラチン」を採用し、髪内部の小さなダメージまで入り込みダイレクトに補修。さらに必須アミノ酸を含む23種のアミノ酸を配合し、地肌の潤いは守りつつ汚れだけを優しく洗い上げます。

2. 1日中続く、驚異的な保湿成分

通称「復活の木」の成分を配合し、水分や美髪成分の通り道を作って髪を保湿。さらに機能性保湿成分「アミトースR」によるロングラスティング効果で、1日中ツヤのあるまとまる髪へと導きます。

3. 熱を味方にする “ヒートリペアコート処方”

ドライヤーやヘアアイロンの熱に反応してキューティクルを引き締め、髪をコーティングします。美髪成分*を閉じ込めながら、艶やかでハリのある仕上がりを実現します。 （*補修成分のこと）

■ブースターヘアセラム

シャンプーとトリートメントの間に使う髪の導入美容液。 ヘマチン原液×ケラチンで内側と外側をダメージ補修。 髪の水分と油分のバランスを整え、トリートメントの効果を最大化。 使う度、まるでシルクのような指通りのまとまり艶髪へと導きます。

アウトバス商品

■ディープモイスチャーヘアミルク

ダメージで硬くなった髪を栄養と潤いでときほぐす補修ミルク。内部まで素早く浸透し、熱を利用して潤いを閉じ込めることで、長時間しなやかな質感をキープします。



■マルチダメージリペアヘアオイル

美容成分を99%使用し、スタイリングしながら髪を補修・保護するマルチオイル。ドライヤーの熱でダメージをカバーし、長時間うるツヤ髪をキープします。

イベント概要

開催期間： 2026年3月16日（月）～2026年3月30日（月）

開催時間：12:00～23:30

※イベント期間中は土曜も通常営業となります。

開催場所： 改良湯（東京都渋谷区東2-19-9）

実施内容：

・コラボ風呂（ラベンダー＆カミツレ／蜂蜜）の実施

・ Cleo’s Beauteのシャンプー&トリートメント2種とアウトバス商品設置

・クレオパトラの金言おみくじ体験

・来場者限定プレゼント

※プレゼントは無くなり次第終了となります。

※コラボ風呂はランダムでの入れ替えとなります。

改良湯について

1916年（大正5年）創業の渋谷区の銭湯。2018年、「渋谷CROSSING」をコンセプトに、建築家・今井健太郎氏によるリニューアルを実施。多様な文化交流が展開・発展していく場として、近隣に住む人やサウナ好きから愛されている。お肌に優しい軟水を使用した大きな炭酸泉、中温風呂、水風呂の3つに加えて、男女それぞれ異なる種類のサウナを完備。女性サウナ室は、銭湯としては初となるケロ材を使用した本格サウナへと生まれ変わる。アーティストemi tanajiが手掛けた、巨大なクジラを描いた外壁が目印。（営業時間 日曜日～金曜日：12:00～23:30 / 土曜日：定休日）

株式会社ボルディーズについて

ボルディーズは、化粧品、健康食品、食品等の企画・開発から製造、販売、輸出入までを一貫して行うD2C企業です。 社名である「BOLD（大胆な）」の通り、既成概念にとらわれない自由な発想と、顧客の声をダイレクトに反映するスピード感を強みとしています。単にモノを売るだけでなく、お客様の日々の悩みや「あったらいいな」を形にし、明日への活力をチャージするパートナーとして、ライフスタイルを豊かにする価値あるプロダクトを提案し続けています。

詳しくは、コーポレートサイト（https://boldies.jp/company/）をご覧ください。

▪️主要ブランドラインナップ (URL: https://boldies.jp/brands/）

【会社概要（URL：https://boldies.jp/company/(https://boldies.jp/brands/)）】

・会社名：株式会社ボルディーズ（Boldies Co.,Ltd.)

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：中田 千尋

・創 業：2021年9月

・事業内容：化粧品等の美容関連商品の企画開発、製造及び販売、インターネット広告及びデジタルマーケティングコンサルティング事業

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社Boldies 広報担当

・E-mail：pr@boldies.jp