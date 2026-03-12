【27卒就活動向】選考回数「4回以上」は敬遠の対象に。8割の学生が重視する「就活タイパ」の最新傾向実態

株式会社Deep Growth Partners

株式会社Deep Growth Partners（本社：東京都渋谷区、代表取締役 出谷昌裕）は、2027年卒業予定の大学生827名を対象に「27卒学生の就活動向および本選考に関する意識」に関する調査を実施しました。

調査背景

新卒採用の早期化・二極化が進む中、特に旧帝大や早慶をはじめとする上位校学生は、早期からキャリア形成に動き出し、多くの企業からスカウトを受ける「超・売り手市場」の主役です。 その結果、学生側が企業を選ぶ基準はよりシビアになり、知名度や条件だけでなく、「選考プロセスの合理性（＝タイパ）」が志望度を左右する決定的な要因となっています。本調査では、27卒の上位校層を中心としたリアルな選考意向を分析し、企業の採用戦略のヒントを解説します。

調査結果

「就活タイパ」を意識する学生は79.4%に。昨年から5.3pt上昇

就活においてタイパ（タイムパフォーマンス）を意識する学生は79.4%に達し、前年（26卒）の74.1%から5.3pt上昇しました。特に、複数のインターンや学業・課外活動を並走させる上位校生にとって、効率的な情報収集と選考プロセスは「最低限の条件」となりつつあります。

タイパを「意識する」と回答した割合の推移選考回数「4回以上」で志望度低下のリスクが急増

学生が許容できる選考回数は「3回まで」となっており、4回を超えると半数以上の学生が負担を感じることがわかりました。



実際に多いと感じる回数以上の選考だった場合、「選考に参加しない」という回答が7.4％、「少し志望度は下がるが参加する」が55.5％に達し、いずれも26卒と比較して増加しています。上位校生ほど、不必要に長いプロセスを「企業の意思決定の遅さ」や「学生への配慮不足」と捉える傾向があり、選考辞退の大きなリスクとなっています。

多いと感じる本選考の選考回数多いと感じる選考回数以上だったとき、選考に参加するか効率的な選考フローが参加意欲を向上

説明選考会への参加意欲を高める要素として、「ES（エントリーシート）免除（73.6%）」や「2回面接で内定（65.7%）」が上位にランクインしました。これは「年内内定」というスピード感への期待（1位）と表裏一体であり、上位校生の間で、「不要なステップを省きたい」という合理的な選考フローへのニーズが極めて高いことを示しています。

Deep Growth Partnersからの提言

説明選考会への参加意欲が上がる要素

27卒学生は非常に高い「タイパ意識」を持っており、選考プロセスの長さや不透明さが、志望度低下や選考辞退に直結する状況が浮き彫りになりました。

この状況を打破するために採用担当者が取り組むアクションとして、以下のような施策を推奨いたします。

これらはあくまで一例であり、自社の状況に合わせて様々なアプローチをご検討ください。

- 選考回数の最適化（3回以内）学生が負担を感じる「4回」以上を避け、極力3回以内で合否を判断できる体制を構築することで、志望度を維持したままクロージングへ導くことが可能です。- 「タイパが良い」選考体験の設計ES免除や面接回数の明示、スピード感のある内定出しなど、学生が「効率的に選考が進んでいる」と感じられる選考体験（採用CX）の提供が、競合他社との差別化につながります。- メリットの明確化「〇回面接で内定」「最短1ヶ月で内定」など、選考スピードや効率性を具体的に提示することで、優秀層の応募動機を形成できます。

調査概要

調査対象：27卒学生

実施日：2025年10月1日～11月16日

有効回答者数：827名

調査方法：インターネットによるアンケート（株式会社Deep Growth Partnersが提携する学生団体等にて実施）

調査結果詳細：

