汗・タバコ・食後のニオイに、バッグに忍ばせる“ニオイのお守り”。消臭率(※1)約97％の本格派消臭(※1)スプレー「デオグランス」が進化！

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、上質なせっけんの香りで人気のフレグランス ライフスタイル ブランド「レールデュサボン」より、衣類・布製品・室内用の消臭※1スプレー「デオグランス」をリニューアルし、ラインナップを強化いたします。2026年3月12日（木）より公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて定番の香り3種を発売。続く4月10日（金）からは、全国のマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ（※一部店舗除く）にて限定の香り2種を加えた、全5種のフルラインナップを展開いたします。

「レールデュサボン デオグランス」は、食後の衣類につくニオイやタバコのニオイ、梅雨時期のジメジメとした湿気による“じわっと汗”など、日常のあらゆるニオイ不安に寄り添う衣類・布製品・室内用の消臭※1スプレーです。最大の特長は、香水のようなスリムで洗練されたガラスボトルでありながら、消臭率※1約97％以上という高い機能性を兼ね備えている点。外出先で気になった嫌なニオイをしっかり消臭※1・除菌※2します。また、上質なせっけんの香りを提案する香水ブランドならではの清潔感ある心地よい香りも特長です。今回のリニューアルでは、従来よりも香り立ちの良さを追求※3し、アップデートしました。

香りのラインナップは全5種で、いずれもふんわりと軽やかで、使うたびに気分もリフレッシュ。今回の注目ラインナップである、夏の香りトレンド “睡蓮” をイメージした「ヘブンリーブルーム」と、みずみずしいペアーと華やかなジャスミンが香る「スムースブレス」の2種は、マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ（※一部店舗除く）限定で発売いたします。ポーチにすっきり収まるミニサイズながら約180回※4使用可能で、デザイン・機能・香りのすべてを美しく調和させた、新しいニオイケア習慣をぜひご体感ください。

【こんな人におすすめ（活用シーン）】

外食後の気になる「衣類のニオイ移り」ケアに

麻辣湯や焼肉など、食後の「服にニオイがついたかも…」と不安になるシーンに。

大切な対面シーンを控えた「エチケット習慣」として

タバコの後や夕方の合流前に。洋服にひと吹きし、清潔感を演出。

梅雨時期の湿気によるムレや不快感をリフレッシュしたい方に

電車内での汗や湿気によるニオイ不安に。洗いたてのタオルのような心地よい香りを。

【※1】すべてのニオイを消臭するわけではありません。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸、イソ吉草酸に対して。消臭効果は液が触れた部分のみに発揮され、使用環境により左右されます。

自社調べ（ガス検知管法：無賦香の消臭剤を各ニオイ成分を含む空気に混ぜ、30分後の消臭効果を確認する試験)

【※2】すべての菌を除菌するわけではありません。

【※3】従来品と比較(「ヘブンリーブルーム」の香りを除く)

【※4】1プッシュ0.044mL 容量8mL

レールデュサボン デオグランス 商品概要

■商品名：レールデュサボン デオグランス

■香り：全5種（センシュアルタッチ、フィーリングブリーズ、イノセントタイム、スムースブレス、ヘブンリーブルーム）

※「スムースブレス」「ヘブンリーブルーム」はマツモトキヨシグループ／ココカラファイングループ限定発売（※一部店舗除く）

■容量：各8mL

■価格：各770円（税込）

■ 発売スケジュール・展開店舗

2026年3月12日（木）発売

・販売先：公式オンラインストア「FITS you.STORE」(https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/lairdesavon)

・展開アイテム：センシュアルタッチ、フィーリングブリーズ、イノセントタイム

2026年4月10日（金）発売

・販売先：全国のマツモトキヨシグループ／ココカラファイングループ（※一部店舗除く）

・展開アイテム：全5種のフルラインナップ

【製品特徴】

1. 消臭率※1約97％以上！スリムな見た目で「しっかり消臭※1＆除菌※2」

香水のようなスリムなガラスボトルながら、外出先で気になる汗臭（酢酸、イソ吉草酸）、タバコ臭（アセトアルデヒド）、トイレ臭（アンモニア）の悪臭成分に対し、約97%以上の消臭効果※1を発揮。除菌機能※2も備えています。

2. 香りパワーアップ※3！香水ブランド生まれの「上質なせっけんの香り」

従来品と比較して賦香率をアップ。より香り立ちが良く、本格的な香りを楽しめるよう改良しました。「香水ブランド発」という強みを活かし、単にニオイを消すだけでなく、消臭※1しながら質の高い香りを楽しめるアイテムです。

3. 気分で選べる5種類のラインナップ。トレンドの「睡蓮」の香りも登場

清潔感あふれる「センシュアルタッチ」、爽やかな「フィーリングブリーズ」、リラックス感ある「イノセントタイム」といった定番3種に加え、マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定の香りも展開。今季注目の「睡蓮」をイメージした「ヘブンリーブルーム」、みずみずしい香りの「スムースブレス」の限定2種を含む全5種のラインナップで展開いたします。

マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定

※本品は衣類・布製品・室内用の芳香消臭剤です。肌に直接スプレーしないでください。

【ブランド紹介】レールデュサボン（L'air De SAVON）

「上質なせっけんの香り」がコンセプトのレールデュサボン。

2015年に誕生したブランドは、2025年3月に10周年を迎えました。いつでもせっけんの香りが楽しめる、さりげなくずっと香っていたいを叶えるフレグランス ライフスタイル ブランドです。香水・ファブリックスプレー・柔軟剤の商材を中心に、心地よい香りをお届けしています。

■レールデュサボン公式サイト

https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/lairdesavon

■レールデュサボン公式Instagram

https://www.instagram.com/lairdesavon_japan/（＠lairdesavon_japan）

会社概要

■社名：株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博

■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■ホームページ https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE https://store.fits-japan.com/shop

■Instagram https://www.instagram.com/fits_fragrance/

■X https://x.com/FITS_fragrance