製造業向けAIエージェント「Aconnect」の技術探索エージェントに新機能技術文献を起点とした課題分解・解決策設計の高度化機能をリリース

ストックマーク株式会社

国産生成AI基盤の独自開発およびビジネス向け生成AIサービスを提供するストックマーク株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：林 達、以下：当社)は、製造業向けAIエージェント「Aconnect」の技術探索エージェントにおいて、最新の技術文献を起点に技術課題や解決策を体系的に構造化する新機能「ディープモードβ」を、2026年3月12日より提供開始することをお知らせいたします。

本機能により、研究開発者が長年の経験で培ってきた「課題を分解し、解決策を導き出すプロセス」に、世界中の最新論文や特許という膨大な外部知見を融合。発想のバイアスを打破し、網羅性と妥当性を兼ね備えた高度な仮説設計を支援します。

背景：研究開発の「職人技」に潜む思考の偏りを解消

製造業の研究開発(R&D)において、技術課題の特定や解決策の導出は、熟練者が長年の経験や場数を通じて体得してきた「暗黙知」に依存する側面が強く、いわば“職人技”の領域でした。

しかし、技術革新のスピードが加速する現代において、経験のみに依存した思考プロセスには以下の課題が生じています。

・経験による思考の偏り

自社技術や過去の成功事例といった内部視点に思考が引き寄せられ、異分野の新興技術や新しい解決アプローチを見落とすリスクがある。

・再現性の欠如

個人の感覚に依存するため、チーム間での品質差や、若手への技術承継が困難。

・裏付け調査の負荷

仮説と解決策の妥当性を担保するために膨大な論文・特許を読み込む必要があり、調査と構造化に多大な時間と労力を要する。

これらの課題を解決するため、「Aconnect」は最新の技術文献を「調査対象」としてだけでなく、「思考の起点」として活用する新たなアプローチを提供します。

新機能が実現する「外部知×経験」のハイブリッド思考

本機能は、AIが最新の論文やニュースから技術課題・市場課題を体系的に分解。ロジックツリー型のUIで視覚化し、業務特性に合わせた対話テンプレートを通じて、網羅的な解決策の検討を可能にします。

本機能の特徴

■ 最新の技術文献を「思考の起点」に変換

これまでは「自分の経験や自社の既存技術」から考え始めるのが一般的でした。新機能では、世界中の最新論文や特許を構造的に解析し、そこから得られる客観的なデータに基づいて課題を特定します。これにより、検討のスタート地点を「個人の記憶」から「世界の先端知見」へと引き上げます。

■ 経験による「固定観念」を打破し、発想を拡張

長年の経験は強力な武器ですが、一方で「この課題ならこの解決策」という無意識の思い込み(思考の偏り)を生む原因にもなります。AIが異分野の技術や新興材料といった「外部の知」を提示することで、自社技術の枠に縛られない、自由で網羅的な解決策の検討が可能になります。

■ 仮説立案と同時に「技術的根拠」を自動で紐付け

「経験に基づいて仮説を立てた後、裏付けとなる文献を苦労して探す」というこれまでの順序を逆転させます。仮説の構築と同時に、根拠となる最新の文献が提示されるため、調査時間を大幅に短縮。同時に、社内レビューなどでの説得力も格段に向上します。

■ 属人的な「職人技」を、組織で共有できる「構造」へ

個人の頭の中にあった課題分解のプロセスを、誰もが理解できるロジックツリー(論理構造)として可視化します。これにより、検討の抜け漏れを未然に防ぐだけでなく、ベテランの高度な思考プロセスを若手やチーム全体へ再現性のある形で共有できるようになります。

本機能がもたらす価値

■ 最新の論文・特許を起点とした課題構造の設計

最新の研究動向に基づき、技術課題や要因構造をAIが分解。文献を「読む」前に、全体像を「構造」として捉えることが可能になります。

■ 思考の偏りの打破と新規アプローチの創出

自社技術の枠を超え、他産業や新興材料などの外部知見が思考のフレームワークとして機能。検討の抜け漏れを防ぎ、革新的な解決策への到達を支援します。

■ 仮説と根拠の同時設計による効率化

仮説や解決策の根拠となっている最新の文献が紐づくため、レビュー時の説明性が飛躍的に向上。調査時間の短縮と同時に、意思決定の質を高めます。

■ “職人技”の再現性と組織知への転換

熟練者の高度な判断を、客観的なデータに基づき可視化。若手研究者や異動者でも、一定水準以上の課題分解・仮説設計が可能になります。

Aconnectについて

「Aconnect」は、あなたの業務を理解したAIが、あなたの代わりに情報を探し、気づきを届け、リスクとチャンスを逃さず検知します。

ビジネスニュース・論文・特許・社内文書など、幅広い情報源から必要な情報をまとめ、開発現場のより早く・確かな判断を支えます。

・Aconnect：https://aconnect.stockmark.co.jp(https://aconnect.stockmark.co.jp)

ストックマークのソリューションについて

AI活用は競争力維持のために不可欠な要素となっています。しかし、多くの企業が「データが整備されていない」「現場への定着が進まない」「具体的な成果に繋がらない」といった課題に直面しています。ストックマークは、こうした課題を包括的に解決するため、以下の6つソリューションを提供しています。

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、

企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/