PETiCOが『赤レンガでわんさんぽ』にてポップアップを開催　ペットキャリーの無料レンタルサービスを実施

“旅をもっと身近に。”をパーパスに掲げ、スーツケースをはじめとした旅用品を企画・販売する総合メーカー、株式会社ティーアンドエス（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：斉 真希、以下当社）は、2026年3月19日（木）から22日（日）までの4日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパークで開催される『赤レンガでわんさんぽ』に合わせて、“ペットとの移動を自由に”する日本発のペットモビリティブランド『PETiCO（ペチコ）』のポップアップを横浜赤レンガ倉庫2号館にて実施します。

『赤レンガでわんさんぽ』は、2021年に初めて開催されて以来毎年恒例となっている、人気のドッグイベントです。

今回初出展となる当社ブースでは、スーツケース型ペットキャリー『iCO』の試乗体験、ペットキャリー『iCO』やスーツケースブランド『LEGEND WALKER』のスーツケースが当たるアンケート企画等を予定しています。

また、横浜赤レンガ倉庫１・2号館の館内限定で利用できるペットキャリー『iCO』レンタルサービスも展開します。横浜赤レンガ倉庫では、普段からワンちゃん同伴可能エリアを一部に設け、ドッグフレンドリーなスポットとして親しまれていますが、本イベント開催中は更にワンちゃん連れの皆様にお楽しみいただくべく、2号館3階の一部レストランおよび2階のバルコニーエリアがペット同伴可能エリアとして初開放されます。

＜『赤レンガでわんさんぽ』 開催概要＞

ペットキャリー『iCO』無料貸出サービス 概要

・貸出場所：横浜赤レンガ倉庫2号館海側出入口付近

・貸出時間：11:00～17:00 ※イベント期間中の4日間

・料金：無料

※貸し出しの数には限りがございます。

※ペットサイズは中型犬（体重目安～18kg）利用可能

※カフェ・レストラン店内の同伴ルールについては、下記よりご確認ください

https://www.yokohama-akarenga.jp/files/news/650

