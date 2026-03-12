【神戸メリケンパークオリエンタルホテル】夜のテラスで愉しむ「KOBE SEASIDE BEER TERRACE」開催　～ 新オプション「Luxe French BBQ」で炭火グリル体験も ～

株式会社ホテルマネージメントジャパン

神戸メリケンパークオリエンタルホテル（兵庫県神戸市中央区）は、Terrace＆Dining「ALL FLAGS」のテラス席にて、期間限定イベント「KOBE SEASIDE BEER TERRACE」を、5月1日（金）より開催します。

ビアテラスイメージ「Luxe French BBQ」イメージ

神戸港を一望する開放的な夜のテラスで、潮風を感じながら、季節の味わいを取り入れた多彩な

ブッフェ料理と豊富なドリンクを堪能できると毎年好評の「KOBE SEASIDE BEER TERRACE」。

今年は新たに、炭火グリル焼きで盛り上がるオプション「Luxe French BBQ」が登場。アペリティフから炭火グリルまでをゆったりと楽しむフレンチスタイルのBBQ体験をご用意し、テラスで過ごす特別なひとときをご提案します。

“豪華客船のメインダイニング”をイメージしたオープンテラスで、行き交う客船や神戸港の夜景を眺めながら、ブッフェ料理やドリンクとともに港町ならではのリゾート気分を体験いただけます。

- 【POINT 01】多彩なブッフェ料理＆フリードリンク

ライブキッチンでは、シェフが一人ずつサーブするシュラスコスタイルの『ビーフロティ』をはじめ、じっくりと甘みを引き出した玉ねぎをふんだんに使用した神戸ハイカレー、ふんわりとした食感が特徴のフレンチトーストなど、ALL FLAGSならではの趣向を凝らした料理を提供します。多彩な料理の数々をご堪能ください。

また、季節フェアとして５月8日までは、フレッシュないちごをご賞味いただける「ストロベリーフェア～フランスグルメ紀行～」を開催中。さらに、5月9日から7月31日までは、お肉を中心としたフェアの展開を予定しています。

画像左：料理イメージ 画像中央：ビーフロティイメージ 画像右：フレンチトーストイメージ

＜ドリンク＞

生ビールをはじめ、ロゼスパークリングワインや赤・白ワイン、各種カクテル、世界のビールなど、全30種類のドリンクをフリードリンクでご提供します。さらに、夏らしい爽やかな「パイナップルモヒート」やノンアルコールカクテル、ソフトドリンクもご用意。多彩な料理とのペアリングもお楽しみいただけます。

- 【POINT 02】新登場Luxe French BBQプラン（オプション）＋5,400円（2人前）

フランスで親しまれているBBQスタイルを取り入れた、今年新登場のオプションプランです。

はじめに野菜を添えたオードブルをアペリティフとしてご提供します。その後、自家製マリネを施した牛肉のブロシェット（串焼き）や豚バラ肉、野菜などを、お客様ご自身で炭火グリルにて焼いていただくセルフスタイルのBBQ体験をご用意。お好みのドリンクとともに、テラス席ならではの特別なひとときをお過ごしいただけます。

また平日は、2名様でビアテラスとLuxe French BBQプランをご注文いただくと、おひとり様10,000円でご利用いただけます。特別な日のお食事や少人数の集まり、会社の納涼会などにもおすすめです。

アペリティフプレート

・ケールとマッシュルームのサラダ ガーリックオイル

・生ハムメロン

・パテドカンパーニュ コルニション

・焼きナスのムース タコのグリル

・コッペパン、オリエンタル風シュークルート、プルドポーク

アペリティフプレートイメージメインディッシュプレート

・牛ロース ブロシェット 4本

・豚バラ肉

・赤玉葱 椎茸

・ロメインレタス

・BBQソース、コチュジャン

・フライドポテト

・ペンネ ペスカトーレ

メインディッシュプレートイメージ- 【POINT 03】イーストデッキエリア（ソファー席）＜1日2組限定＞

目の前に広がる港町の夜景を眺められるソファー席をご用意。ご家族やご友人で、ゆったりとお過ごしください。

料 金：テーブルチャージ + 1,000 円（1名様）

内 容：ソファー席確約。スパークリングワイン(1名様につき1杯）

※4名様以上で利用可（要予約）

≪KOBE SEASIDE BEER TERRACE≫

【期 間】 2026年5月1日（金）～2026年9月30日（水）

【時 間】 ディナー 17:00～21:30 (最終入店20：30)

【会 場】 Terrace＆Dining「ALL FLAGS(オールフラッグ)」（3F）

【料 金】 平日 7,300円（1名様）

土日祝・お盆（8/13・8/14） 7,800円（1名様）

オプション：Luxe French BBQプラン 5,400円（2人前）

【内容】 ブッフェ+フリードリンク

オプション：アペリティフプレート、メインディッシュプレート

【備考】※料金は、税金・サービス料込み。

※ご利用は大人2名様より承ります。

※ご利用は、120分制

※最終入店は20：30となります。

※アルコール利用の有無に関わらず一律料金となります。

※雨天・荒天時はテラス席での利用中止。店内席へのご案内となります。

【公式サイト・ご予約】https://content.kobe-orientalhotel.co.jp/beerterrace/2026/

- 宿泊プランについて

【KOBE SEASIDE BEER TERRACE】テラス席で愉しむ美食＆乾杯！（夕朝食付き）

【予約開始日】 2026年3月12日（木）～

【宿泊期間】 2026年5月1日（金）～ 2026年9月30日（水）

【対象客室】 スタンダードルーム・コンフォートルーム・モデレートルーム

【料金】 31,200 円~(2 名 1 室 ※税金・サービス料込み)

【公式サイト・ご予約】https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/restaurant/allflags/menu_info/52/

コンフォートツインウエストビュー客室イメージウエストビューイメージ

■ Terrace＆Dining「ALL FLAGS」について

2023年12月9日グランドオープンのオールデイダイニング。

目の前に水平線が広がる、豪華客船のメインダイニングのような上質で開放感あふれるブッフェスタイルのレストラン。

神戸のブッフェレストランでは初となる“シュラスコ・ライブキッチン”を含め、ライブキッチンを3ゾーンに設けた臨場感あふれる食体験をお楽しみいただけます。

海に面したオープンテラスエリアはもちろん、店内からも窓前面のオーシャンフロントビューが目の前に広がります。

■ 神戸メリケンパークオリエンタルホテルについて

阪神淡路大震災で被災し閉鎖された旧オリエンタルホテルを継承し、1995年に周囲270度を海に囲まれたロケーションに誕生したリゾートホテル。神戸ポートタワーや神戸海洋博物館など誰もが一度は見たことのある神戸らしい風景を望み、全客室に設けられたバルコニーからはきらめく海や街の夜景など時間ごとに変わる景色を一望。潮風を浴びながら、まるで優雅な船旅のようなご滞在をお楽しみいただけます。日本初であり国内唯一のホテル内灯台は旧オリエンタルホテルより移設され現在も神戸港を照らしています。

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内25ホテル（総客室数8,119室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,579名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2026年2月現在）

