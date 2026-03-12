【東京ベイ有明ワシントンホテル】春のときめき、桜香る朝　「春のスペシャル朝食ビュッフェ」開催

藤田観光株式会社

東京ベイ有明ワシントンホテル（東京都江東区、総支配人：渡辺 恭庸）は、2026年3月15日（日）から4月30日（木）までの期間、レストラン「ジョージタウン」にて桜をイメージした「春のスペシャル朝食ビュッフェ」を開催いたします。

レストラン「ジョージタウン」では、春の訪れを感じる“桜”をテーマにした期間限定メニューをご提供いたします。旬の食材をふんだんに取り入れ、華やかさと身体にやさしい味わいを両立した、春ならではの朝食をご用意しました。季節感あふれる和の逸品として、桜エビの旨みを活かした「桜粥」や「筍と桜エビの茶碗蒸し」などをご提供するほか、洋メニューの「白身魚のヴァプール」には桜エビ香る特製ソースを合わせ、海の香りと春の彩りが調和する一皿に仕上げました。デザートには、桜の風味をまとった「桜のマドレーヌ」「桜のゼリー」「桜香るパンナコッタ」に加え、“とちおとめ”を使用した「苺クリームパイ」をご用意。お食事の最後まで春の余韻をお楽しみいただけます。旅行やビジネスでのご滞在はもちろん、朝食ビュッフェそのものを目的に訪れたくなるこの春だけのラインナップです。

また、当店では、種類豊富で新鮮な海鮮をはじめ、スタッフが目の前で仕上げる揚げたてのカレーパンや揚げパンなど、約50種類の朝食ビュッフェをご提供しております。四季折々の食材を取り入れ、いつお越しいただいても新たな発見を感じていただける内容をお届けいたします。

桜が彩る春の朝に東京ベイ有明ワシントンホテル「ジョージタウン」の開放的な空間で、心ほどけるひとときをお過ごしください。

東京ベイ有明ワシントンホテルでは、有明エリアの魅力を発信する企画として「有明の春」をテーマとしたフォトコンテスト「有明の春フォトコンテスト2026」を開催いたします。本ビュッフェで提供する春メニューの美しい盛り付け写真、ご自身でアレンジしたオリジナルプレート、桜スイーツを集めたワンショットなど、春を感じる写真を撮影し、指定のハッシュタグとともにInstagramにてご応募ください。

【春のスペシャル朝食ビュッフェ概要】

◎開催期間 2026年3月15日（日）～4月30日（木）

◎会場

東京ベイ有明ワシントンホテル1階レストラン「ジョージタウン」

◎営業期間

平日6:30～10:00（最終入店9:30）

土日祝日 6:30～10:30（最終入店10:00)

※4月1日（水）より 全日 6:30～10:00（最終入店9:30）

◎料金 大人3,080円、小学生1,430円、未就学児 無料（消費税・サービス料込）

◎公式HP https://washington-hotels.jp/ariake/campaign/18663/

◎お問合せ 03-5564-0111（代表）

◎注意事項 仕入れ状況により食材・メニューが変更になる場合がございます。

【春のスペシャル朝食ビュッフェ限定メニュー例】

■桜粥

ほんのり桜色で目にも心にもやさしい季節限定の味わい。

ひと口ふくむたびに、桜の香りがそっと広がります。

■筍と桜エビの茶碗蒸し

筍の食感と桜エビの凝縮された旨みが織りなす奥深い味わい。

ふんわり広がる上品な出汁の香りとなめらかな口当たりをお楽しみください。

■白身魚のヴァプール 桜エビ香るソース

ふっくらと蒸し上げた白身魚に、桜エビの旨味を凝縮した香り豊かなソースを合わせました。

桜エビの香りが春を感じさせてくれます。

■とちおとめ苺クリームパイ

甘みと酸味のバランスに優れた“とちおとめ”を使用した春らしい色合い。

苺が香るサクサクのパイ生地とカスタードクリームが調和した季節限定のデニッシュです。

■桜のマドレーヌ

甘さ控えめのマドレーヌに桜の花びらを添えました。

サックリとした食感のマドレーヌはパティシエ自慢の焼き菓子です。

■桜のゼリー

透明感あふれる桜色のゼリーは、見た目にも春らしい一品。

すっきり甘さ控えめで、お食事の締めくくりにぴったりです。

■桜香るパンナコッタ

なめらかなパンナコッタに、ほのかに桜の風味をプラス。

上品な甘さと春の余韻を楽しめる、シェフ自慢のデザート。

【有明の春フォトコンテスト2026概要】

募集テーマ

「有明の春」または「春のスペシャル朝食ビュッフェ」

応募期間 2026年3月15日（日）～4月30日（木）

応募方法

１.当ホテル公式Instagramアカウント

（＠tokyobayariakewh_official(https://www.instagram.com/tokyobayariakewh_official/)）をフォロー

２.募集テーマの写真とタイトルを、指定ハッシュタグとともに投稿

#有明の春 #東京ベイ有明ワシントンホテル

入選 ・「有明の春」賞 4名さま

・「春のときめきモーニング」賞 1名さま

賞品 東京ベイ有明ワシントンホテル ペア宿泊招待券（1泊1室・朝食付）

選考方法

ホテルスタッフが選考を行い、入賞者には5月中旬頃、ダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

公式HP https://washington-hotels.jp/ariake/campaign/18621/

【東京ベイ有明ワシントンホテル概要】

所在地 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-11

アクセス りんかい線「国際展示場駅」、新交通ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」「有明駅」より徒歩約3分

客室数 830室

TEL 03-5564-0111（代表）

公式HP https://washington-hotels.jp/ariake/

【藤田観光株式会社について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

【藤田観光株式会社が運営する代表的な施設ブランド】

全拠点の詳細はこちら（https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/facility/）をご覧ください。

■WHG事業：ワシントンホテルやホテルグレイスリーを中心に全34拠点

・ワシントンホテル 19拠点（https://washington-hotels.jp/）

・ホテルグレイスリー 10拠点（https://gracery.com/）

・ホテルタビノス 3拠点（https://hoteltavinos.com/）など

■ラグジュアリー＆バンケット事業：ラグジュアリーホテルや婚礼施設、ゴルフ場など全6拠点

・ホテル椿山荘東京（https://hotel-chinzanso-tokyo.jp） など

■リゾート事業：温泉リゾートやグランピング施設など全19拠点

・箱根ホテル小涌園（https://www.hakone-hotelkowakien.jp/）

・箱根小涌園 天悠（https://www.ten-yu.com/）

・箱根小涌園ユネッサン（https://www.yunessun.com/） など（2026年1月現在）