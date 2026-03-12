4/4～5「アウトドアデイジャパン東京2026」にブース出店。双眼鏡・入門天体望遠鏡の機材展示、太陽観察体験、光学機器の特価販売を行います

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、2026年4月4日（土）～5日（日）の二日間、東京の代々木公園で開催されるイベント「アウトドアデイジャパン東京2026」に今年もブース出店します。

アウトドアデイジャパンは、キャンプやアウトドアに関連したさまざまなコンテンツを提供する企業や団体が出店し、実際に製品やサービスに触れていただける国内最大級の“体験型・体感型”のアウトドアイベントです。

サイトロンジャパンブースでは、太陽観察用のHα太陽望遠鏡を使った太陽観察や、双眼鏡・入門天体望遠鏡の展示操作体験、さらには天体望遠鏡などの光学機器と自転車関連商品を会場特別価格で販売します。ぜひサイトロンジャパンブースにお立ち寄りください。

■イベント概要

Hα太陽望遠鏡 フェニックスフェニックスで見る太陽（イメージ）防振双眼鏡 倍率14倍、EDレンズ、防水

アウトドアデイジャパン東京 2026

https://outdoorday.jp/tokyo/

会期

2026年4月4日(土) ・5日(日) 10:00～17:00

※ペットOK、雨天決行

会場

代々木公園・イベント広場周辺

入場料無料

主催： 一般社団法人 日本オートキャンプ協会

■イベントに関するお問合せ先

https://outdoorday.jp/contact

株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



https://www.sightron.co.jp