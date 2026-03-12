バーガーキング(R)から今年は一味違う超大型バーガー「イエティ」が襲来！ビーフ4枚×ゴーダチーズ４枚×チーズソースに、ベーコン4枚とケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』新発売

株式会社ビーケージャパンホールディングス

株式会社ビーケージャパンホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 一裕）は、2026年3月13日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティ4枚、まろやかな味わいのゴーダチーズ4枚と「ホワイトチーズソース」に、スモーキーなベーコン4枚とケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』（総カロリー1,713kcal*1 総重量543g*2）を期間・数量限定で新発売いたします。

バーガーキング(R) は、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーな美味しさをご堪能いただくため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開しています。

2026年の“ワンパウンダーシリーズ”第1弾として、ご好評をいただいている超大型チーズバーガー「イエティ」が変化し、直火焼きの100%ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、濃厚な「ホワイトチーズソース」に、新たにベーコンとケチャップを組み合わせた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』が期間・数量限定で登場いたします。

『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』は、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、スモーキーなベーコン4枚と、味のアクセントのピクルス、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを贅沢に4枚重ねました。カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とケチャップで仕上げた、食べ応え抜群な超大型チーズバーガーです。

また発売を記念し、『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』をご購入いただいたお客様へ「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）でご提供いたします。

ご注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめです。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーいただくと半分にカットしてご提供いたします。持ちやすく、肉汁とチーズのおいしさたっぷりの真ん中から食べることが出来ます。

チーズバーガー好きの皆様、大型バーガー好きの皆様、“ワンパウンダーシリーズ”好きの皆様、バーガーキング(R) ファンの皆様も、総カロリー1,713*1、総重量543g*2の、ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、濃厚な「ホワイトチーズソース」に、ベーコンとケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』をぜひこの機会に存分にお楽しみください。

バーガーキング(R) の2026年“ワンパウンダーシリーズ”第1弾

『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』の全貌

*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値です。実際の商品は数値に誤差が出る場合があります。

*2 総重量には個体差があります。予めご了承ください。

商品概要

商品名：アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー

発売日：2026年3月13日（金）～

価 格：単品 2,390円、セット 2,690円

特 典：オリジナルステッカー

〈注意事項/利用条件〉

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となります。

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となります。

※『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚ご提供いたします。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※価格は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告なく商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

特典

『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、「オリジナルステッカー」を1枚ご提供いたします。

〈注意事項〉

※数量限定です。無くなり次第終了となります。

※事前のお取り置きは承っておりません。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング(R) 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング(R) 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）

バーガーキング(R) 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界120カ国を超える国々と米国において、19,000店舗以上で事業展開している店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケージャパンホールディングスが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

【会社概要】

会 社 名：株式会社ビーケージャパンホールディングス

代 表 者：代表取締役社長 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

U R L ：https://www.burgerking.co.jp

X ：https://x.com/BURGERKINGJAPAN

Facebook ：https://www.facebook.com/BURGERKINGJP

Instagram：https://instagram.com/burgerkingjp

TikTok ：https://www.tiktok.com/@burgerking_japan