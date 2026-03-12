「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会 ENEOSトーナメント」が開催！

ENEOS株式会社

ENEOS株式会社（以下、「ENEOS」）が協賛する「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会 ENEOSトーナメント」が、3月20日（金）から3月25日（水）にかけて、岡山県で開催されますので、お知らせいたします。

本大会は、公益財団法人全日本軟式野球連盟（以下、「JSBB」）および全国新聞社事業協議会が主催する大会であり、高校野球の「春のセンバツ」と同様に、中学生軟式野球の新人戦として球児たちの憧れの大会となっています。

全国約6,000チームの頂点を決める大会であり、各地区の予選を勝ち抜いた56チームが、日本一を目指して奮闘します。ぜひ、中学生選手たちの白熱した試合をご覧いただき、温かいご声援をお願いいたします。

ENEOSは、未来の野球界を担う選手を応援したいとの思いから、2023年度から中学生の大会への協賛を開始し、JSBBの活動をより一層サポートしています。

今後もENEOSグループの行動基準の一つである「市民社会の発展への貢献」のもと、「野球競技」を通じたスポーツ振興および次世代育成を積極的に推進してまいります。

＜大会概要＞

本大会は、JSBB公式YouTubeチャンネルのライブ配信や、SNSでの試合情報配信でもご覧いただけます。

＜試合中継＞準決勝戦（2試合）および決勝戦をJSBB公式YouTubeチャンネルにてライブ配信予定です。（https://www.youtube.com/channel/UCKNLhybZVE0ct0eyxdziuhg）

＜前回大会（第16回大会）の様子＞

【活躍する選手】

「写真提供：公益財団法人全日本軟式野球連盟」

【前回大会優勝、準優勝チームによる記念写真】

「写真提供：公益財団法人全日本軟式野球連盟」

以 上