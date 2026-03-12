Cafune / カフネ　2026年春の新作　　定番色を超えた、洗練を纏うニュアンスカラー。新色「Moss」が、アイコンバッグ「Stance」と「Drop Duffel」に待望のラインナップ

カフネ株式会社

香港で誕生したモダンバッグブランド「Cafune / カフネ」（カフネ株式会社 代表者：Day Lau）は、春の新色「Moss（モス）」の新作バッグ4アイテムを3月10日より公式ECサイトにて発売中。

今春、先行して販売されたお財布・小物コレクションにおいて大きな注目を集めている新色「Moss」。深い森の静寂を思わせるこの洗練されたアースカラーが、ブランドを代表するアイコンバッグ「Stance」と、個性的なフォルムで大人気の「Drop Duffel」コレクションに登場しました。

「Moss」のくすみのある濃緑は、暖色系から寒色系までどんな色合いにもマッチし、明るく華やかな春のファッションを上品に引き立ててくれる万能カラーです。皮革の質感を際立たせるこの深みのあるカラーは、ゴールド金具とのコントラストを美しく際立たせ、シグネチャーであるC-Lock金具やエッグチャームの輝きをより一層引き立てます。「Stance Bag」の滑らかなスムースレザーから、「Drop Duffel」の表情豊かなペブルドレザー、そしてStance Walletの温かみのあるスエードまで、素材ごとに異なる魅力を放つバリエーションをお楽しみいただけます。

現在ONE FUKUOKA BLDG. にて開催中の「Fukuoka Spring Pop Up」では、こちらの新色バッグコレクションをポップアップ初披露として好評発売中。新色の質感や色味をいち早くお手に取ってお確かめいただけるこの機会に、ぜひ足をお運びください。

さらに4月8日には、個性的なフォルムと実用性を兼ね備えた「Egg Bucket」のミニサイズ「Mini Egg Bucket」に新色の「Tan」が登場予定です。

春の訪れを感じさせるCafuneの新作バッグとともに、この春のスタイリングをより一層華やかにお楽しみください。

春の新色「Moss（モス）」

朝の光が映し出す自然界の色彩から着想を得た、深みと柔らかさを併せ持つアースグリーン。ブラックに代わる柔らかさと、ベージュ以上の個性を備えたこの絶妙なカラーは、春の コーディネートを格上げするだけでなく、シーズンレスに活躍する新たな定番として日々の装いに品格を添えます。

3/10よりオンライン発売中

福岡ポップアップで世界最速の先行発売を果たした「Moss」の新作4アイテム。

タイムレスな名品に、春の瑞々しい感性を吹き込んだ新作

「Stance Bag」Moss スムースレザー

ブランドを代表するStance Bagが、落ち着きと程よい存在感を兼ね備えたシックなカーキトーンで登場。シグネチャーの スムースレザーと、知的なゴールドのC-Lock金具が、彫刻的な シルエットをより一層美しく引き立てます。A5サイズ対応の 収納力や取り外し・調節可能なショルダーストラップなどの高い機能性はそのままに、入学式をはじめとするセレモニーシーン でも、控えめながらも確かな存在感を放ちます。「定番色では物足りないけど、品格は守りたい」ーーそんな、洗練された個性を大切に する方にこそ手にしていただきたい、唯一無二のニュアンスカラーです。

Stance Bag Moss

EC価格 税込\107,100

贅沢なカーフスエードで魅せる、至高の質感

「Stance Wallet」Moss スエード素材

人気のStanceシリーズのウォレットサイズ。小型ながら、 スマートフォンや小物などがしっかり収納できるので、ちょっとしたお出掛けや旅先でのセカンドバッグとして幅広く活躍します。

2026年も引き続きトレンドの筆頭であるスエード素材を採用した今回の新作。最高級のカーフスエード（子牛革）で仕上げたこの一品は、高密度でキメが細かく、短く整えられた毛足が、ベルベットのような滑らかな手触りとラグジュアリーな光沢を放ちます。一般的なスエードに比べ、圧倒的な柔らかさと耐久性を兼ね備えた贅沢な逸品です。深みのあるカーキトーンとスエードの質感が、ゴールドの金具をより一層美しく引き立てます。さらにゴールドチェーンを添えれば、ジュエリーのような輝きが加わり、より華やかな表情をお楽しみいただけます。

Stance Wallet Moss

EC価格 税込\77,200

＊追加チェーンは別売り税込\10,200

唯一無二の「しずく型」シルエットとゴールドのエッグチャームがアクセント

「Drop Duffel」Moss ペブルドレザー

ミニマルでモダンなフォルムが目を引く「Drop Duffel」シリーズに、ゴールドアクセントが美しく際立つ最新 パレットが加わりました。

トレンドと実用性を兼ね備えたこの理想のショルダーバッグは、４段階の長さ調節が可能なショルダーストラップを採用。その日のコーディネートや体型に合わせて、最適なバランスで身に纏うことができます。スムーズな開閉を叶えるマグネットフラップ仕様と、コンパクトに見えながらも広々とした収納力。毎日の生活に寄り添う高い実用性は、どんなスタイルにも溶け込む「Moss」の万能な色合いとともに、あらゆるシーンに自然な洗練を添えてくれます。

Drop Duffel Moss

EC価格\74,600

ダブルチェーンが彩る、多才なミニバッグ

「Mini Drop Duffel」Moss ペブルドレザー

アクセサリー感覚で楽しめる、「Drop Duffel」のミニサイズ。イタリア製の上質な本革を使用した贅沢な仕立ては、コンパクトながらも確かな存在感を放ちます。

「手持ち用」と「クロスボディ用」の２種類のゴールドチェーンが付属。ハンドバッグとしてエレガントに、あるいはショルダー・クロスボディとしてカジュアルにと、シーンに合わせて自由自在にスタイリングできます。

必需品がしっかりと収まる広めのマチは、見た目以上の収納力を確保。Mossカラーの深いグリーンがゴールドチェーンの輝きを一層引き立て、日常からイブニング・パーティーシーンまで幅広く活躍します。

Mini Drop Duffel Moss

EC価格\59,400

新色Moss 財布・小物コレクションでも好評発売中

今春、バッグコレクションに先駆けて登場した新色「Moss」の財布・小物シリーズ。ウォレットコレクションからは「Stance Flap Wallet」と 「Egg Long Wallet」、そしてチャームからは「Day Pouch」が好評発売中。毎日手にするものだからこそ、落ち着いたトーンと上質なレザーの質感にこだわったアイテムです。バッグと小物を同色で揃え、洗練された春のスタイリングを完成させてみませんか？

2026年4月8日発売予定の最新作 Mini Egg Bucket - Tan

アイコニックな「Egg Bucket」コレクションに、人気のニュートラルカラー「Tan」が仲間入り

個性的なバケツ型のフォルムと、特徴的なエッグ型のシグネチャー金具で高い人気を誇る「Egg Bucket」コレクション。そのコロンとしたフォルムはそのままに、軽やかなサイズ感が魅力の「Mini Egg Bucket」に、待望の新色「Tan」が登場します。同じくエッグチャームが象徴的な「Egg Long Wallet」などのスモールレザーグッズにおいて、不動の人気を誇るニュートラルカラー。その高い支持を受け、この度Cafuneのバッグコレクションにも新たなラインナップとして加わりました。

皮革本来の温かみを感じさせるベーシックな茶系でありながら、都会的なムードを纏った「Tan」。フェミニンからマニッシュまでスタイルを選ばず、ゴールドのエッグチャームとのコントラストが装いに上品な高級感を添えます。

「Fukuoka Spring Pop Up」 開催概要

開催期間：2026年4月5日（日）まで

営業時間：平日11:00～20:00 土日祝10:00～20:00（ONE FUKUOKA BLDG.に準ず）

開催場所：ONE FUKUOKA BLDG. 1F 福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は店舗まで直接お問い合わせください。

1年ぶりの福岡で開催中。春の最新コレクションを初披露

3月1日（日）より、ONE FUKUOKA BLDG. にて「Fukuoka Spring Pop Up」を開催中。1年ぶりの福岡開催ということもあり、連日多くの方々にご来場いただいております。

会場では春の新作を中心に、新生活やセレモニーシーンを彩るアイテムを豊富にラインナップ。なかでも、世界最速の先行発売を実現した新色「Moss」のバッグコレクションは、その絶妙なニュアンスカラーが早くも大きな反響を呼んでいます。実物だからこそ感じられる、上質なレザーの質感や深みのある色合いを、ぜひ会場でお手に取ってお確かめください。

そのほか、春の新色「Morning Dew（モーニングデュー）」や、2026年1月発表の新シリーズ「Basalt Collection」も国内ポップアップ初登場。心弾む新生活の買い替えにおすすめの財布コレクションなども充実した品揃えです。

About Cafune

2015 年に香港で誕生したアクセサリーブランド Cafune / カフネ 。個性豊かな現代女性のために、厳選されたレザーなどのハイクオリティな素材を使用し、モダンかつタイムレスなアクセサリーをご提供します。ブランド名の「Cafune」は、愛しい人の髪を指でなでる動作を意味し、持つ人とバッグとのつながりを大切にするように細部まで考え抜かれた作りと、熟練の職人たちによって仕上げられたクラシックなデザインは、持つ人の個性を重んじ、あらゆるシーンにフィットします。

