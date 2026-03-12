メイドインジャパンで日本ECサイトシェアNo.1！サンサンスポンジ、「Amazon US」で発売開始し、海外市場へ本格参入！

株式会社ダイニチ・コーポレーション

食器洗い用固形洗剤やスポンジなどのキッチン回りアイテムを製造・販売する株式会社ダイニチ・コーポレーション（東京都世田谷区；代表取締役 吉田元之、以下ダイニチ）は、洗い物に費やす時間に“ときめき”を提供する「サンサンスポンジ」が、「Amazon US」にて発売開始しました。本商品はすでに北米の小売店で販売を開始しており、POP UPでは即完するなど大好評を博しています。ダイニチ・コーポレーションは、会社のフィロソフィーである「Shine life.ささやかに、晴れやかに。」を大切にしながら、キッチンの傍らに『世界のスタンダード』として存在する商品を目指してまいります。

Amazon US 商品ページ(https://www.amazon.com/s?srs=37194650011&rh=p_89%3A%25E3%2582%25B5%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B5%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B9%25E3%2583%259D%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B8)

■展開商品

【商品名】

・SunSun Sponge Kitchen Sponges, Made in Japan All Surface Scratch-Free Odor Resistant Durable Long-Lasting Sponge for Dishwashing, Pastel Color, 4 Count

【商品名】

SunSun Sponge Kitchen Sponges, Made in Japan All Surface Scratch-Free Odor Resistant Durable Long-Lasting Sponge for Dishwashing, Monochrome, 4 Count

■星5レビューご紹介

・I am super happy with this purchase. It really expands into a rather nice size sponge with lots of flexibility in its movements so it’s easy to squish it into small spaces. It has the perfect amount of scrub too, not too harsh but it’s gonna scrub ya. I plan to purchase more because every time I find a great buy, it seems to become unavailable.

（この商品には本当に満足しています。スポンジが伸びてちょうどいい大きさになり、とても柔軟に動くので、狭い場所にも押し込みやすいです。スクラブの量もちょうど良く、強すぎず、それでいてしっかりゴシゴシと洗えます。お得な商品を見つけるたびに、すぐに在庫切れになってしまうので、また購入しようと思っています。）

・Durable, clean, good quality, can’t describe how good these sponges are. I hope the manufacturer keep this high standards forever. Thank you!

（耐久性があり、清潔で、品質も良く、このスポンジの素晴らしさは言葉では言い表せません。メーカーにはこの高い品質をずっと維持していただきたいです。ありがとうございます！）

・These are very nice sponges. Clean very well and so far hasn't soured.

（とても良いスポンジです。とてもきれいに洗えて、今のところ悪化していません。）

他にもGood stuff！（いい商品です！）、The best yet（これまでで最高のスポンジです）などの好評のコメントをいただいています。

■サンサンスポンジ海外取扱国

【北米】

アメリカ

カナダ

【アジア】

韓国

台湾

香港

タイ

インドネシア

【ヨーロッパ】

ベルギー

フランス

スイス

イギリス

ドイツ

他

◯海外取扱の様子

・FRONT GENERAL STORE様（米・ブルックリン）

・Merci様（フランス）

・KADO様（米・ロサンゼルス）

・Tortoise General Store様（米・ロサンゼルス）

・Zabars様（米・ニューヨーク）

■ダイニチ・コーポレーションについて

株式会社ダイニチ・コーポレーションは、単なる製品メーカーではありません。私たちは、1973年の創業から50年以上にわたり三代続く家族経営企業です。これは単なる歴史ではなく、短期的な利益に左右されない品質への揺るぎないコミットメント、長期的な経営安定性、そして一貫したビジョンを保証するものです。私たちの事業の根幹には、創業者から続く「毎日の洗い物時間を、より豊かに。」という哲学があります。

この想いが、私たちのすべての製品開発とお客様への約束の基盤となっています。この一貫した哲学と長年の歴史が、国内外のお客様やお取引先の皆様にとって最も重要な「信頼」の証となると、私たちは確信しています。

Dainichi Corporation is more than just a manufacturer. Since our founding in 1973, we have been a family-owned business for over 50 years, spanning three generations. This legacy is more than just a record of time; it is a guarantee of our unwavering commitment to quality-undisturbed by short-term gains-as well as our long-term stability and consistent vision. At the core of our business lies a philosophy inherited from our founder: "Enriching the daily dishwashing experience." This principle forms the foundation of all our product development and our promise to our customers. We are confident that this steadfast philosophy and our long history serve as the ultimate testament to the "trust" that our international partners value most.

ロゴデザインでは、ブランドの核心となる価値観を象徴的に表現しています。スポンジを手に取り泡立てる日常のひとコマ、社名やサンサンスポンジのサンサンが象徴する太陽、感謝を受け渡す人々の手。そして「ダイニチ」の「大」の字が、シンプルで力強いデザインと温かみのあるカラーに昇華されています。この一つひとつの要素は、ただ商品を届けるだけでなく、「洗う」という行為を通じてお客様の暮らしを明るく照らしたいという私たちの変わらない願いを体現しています。

■タグライン

タグライン「Shine life.」には、今までもこれからもお客様の暮らしに輝きを届ける存在であり続けるという決意を込めています。短い言葉ではありますが、私たちのこれまでの歩み、そしてこれからの未来へのビジョンが凝縮されています。

50年の歴史を礎に、さらにその先の50年、100年へ。ダイニチ・コーポレーションは、お客様とともに、暮らしに新たな輝きを届ける企業として歩み続けます。

ブランドストーリー：https://prtimes.jp/story/detail/bAv774ijkZB



ブランド

▪️Sunsun Sponge（サンサンスポンジ）

洗い物に費やす時間に“ときめき”を

https://dainichi-corp.co.jp/

▪️TEILE（テイレ）

食器洗いを「お手入れ」に

ミニマルに、日常生活や旅先で

https://teile.co.jp/

▪️ao（アオ）

人と地球に寄り添う、肌にも環境にも優しいキッチンブランド

https://ao-lifestyle.jp/

▪️SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）

食器洗いの新定番の食器用固形洗剤

https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunwash

■サンサンスポンジ

ダイニチ・コーポレーションは創業から、食器洗い用固形洗剤の製造販売を行っています。製造から販売を行う中で、固形洗剤と相性の良いスポンジを研究し、高品質ポリウレタンを使用した、従来のスポンジの概念を覆す「サンサンスポンジ」が生まれました。半年以上使えるほど丈夫で長持ちなので、ごみの削減に。

泡立ちが早く、そして、泡切れ、水切れが抜群のため節水にも繋がります。また、圧縮されたわずか7mmのパッケージで届くので収納場所にも困りません。

そんな「サンサンスポンジ」は口コミで広がり、今では楽天市場で6年連続掃除用品スポンジ部門1位を獲得※1、2025年3月には楽天市場総合リアルタイムランキング1位を獲得※2するなど、当社を代表するアイテムです。

※1 2018年8月～2025年5月現在 ※2 2025年3月9日21:52時点

■「SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）」

限られた時間を効率的に、心地よく過ごしたい。サンサンウォッシュは、そんな現代の暮らしに応えるために生まれました。軽くタッチするだけで高い洗浄力を発揮する固形洗剤は、肌の弾力や潤いを守るコラーゲンや保温効果の高い温泉成分をたっぷり配合されているため手肌へも優しく、毎日の食器洗いを手軽で快適なものにします。シンクにそっと佇み、馴染むデザインは、キッチンの景観を損ねません。

私たちは52年前から固形洗剤のパイオニアとして発展・普及に取り組み、魅力と可能性を世の中に広める努力を続けてきました。サンサンウォッシュは、その長年の知見とオリジナルレシピから生まれた自信作です。

使いやすさと美しさを兼ね備えた新しい食器用洗剤サンサンウォッシュは、ダイニチの代表商品であるサンサンスポンジの最強の相棒です。発売開始からわずか2週間で先行発売分が完売し、楽天市場食器洗剤部門でダイニチ史上初の第2位※を獲得しました。

※ 2025年2月27日現在 食器洗剤部門

■会社概要

会社名：株式会社ダイニチ・コーポレーション

本社所在：〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-33-25

電話番号：03-6432-1789

代表者名：吉田元之

設立：1973年12月

公式サイト：https://dainichi-corp.co.jp/

公式オンラインショップ：https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge