【松屋×HQ】牛めし500食を無料配布。4月の42年ぶり歴史的「食事補助」税制改正を目前に、インフレに負けない“手取り増”の重要性を啓発

「福利厚生をコストから投資へ」を掲げる株式会社HQ（読み：エイチキュー、本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本祥二）は、株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）と共同で2026年3月26日（木）11:30より、東京・大手町にて松屋のキッチンカー「サンライズ号」で牛めし500食を無料配布するイベントを開催します。

2026年4月1日の税制改正により、食事補助の非課税限度額が42年ぶりに引き上げられ、従来の3,500円から7,500円へと大幅に拡充されます。本イベントはこの施行を目前に、インフレ下での「実質手取り最大化」に寄与する食事補助の有効性を啓発するために実施するものです。

また本施策は、2月に発足した『インフレから社員を救うプロジェクト』のアクション第1弾としての取り組みです。ビジネス街の中心である大手町から、新しい時代の福利厚生のあり方を体験、発信していく取り組みとなります。

■ イベント概要

- 開催日：2026年3月26日（木）11:30～14:00※先着500名、お一人様一回限り。無くなり次第終了- 場所：東京サンケイビル 正面広場（東京都千代田区大手町1-7-2）- アクセス：丸ノ内線、半蔵門線、千代田線、東西線、都営三田線大手町駅 E1・A4出口直結／JR東京駅丸の内北口より7分- 内容：松屋のキッチンカー「サンライズ号」がビジネス街に牛めし500食を無料配布するイベント- 目的：42年ぶりの税制改正（非課税枠の倍増）を契機とした、インフレ時代の「実質手取り最大化」の啓発。ビジネスパーソンの“食”を支える食事補助が、コストではなく「社員への投資」として有効であることを、500食の牛めし提供を通じて具現化・発信します。- その他：- - 先着500名様限定、お一人様1食限りとさせていただきます。予定数に達し次第終了となります。また、配布する牛めし500食以外のメニュー（サイドメニュー・飲料等）の販売および提供はございませんので、あらかじめご了承ください。- - 荒天や災害、予期せぬ事故等の影響により、主催者の判断でイベント内容の変更または中止とする場合がございます。開催の有無については、3/26（木）当日午前9時に、HQの公式HPにて発表いたします。- - 混雑回避のため、当日11:30（予定）より整理券を配布いたします。近隣施設へのご迷惑となるため、早朝からの待機や列形成は固くお断りいたします。- - 本イベントにはメディア取材および主催者による記録撮影が入ります。ご来場者が映り込む可能性がありますのでご了承ください。- - 食品衛生上の理由から、お受け取り後はお早めにお召し上がりください。

【取材のお申込みについて】

■ インフレ過熱を受けた42年ぶりの税制改正

食料品を中心とした歴史的な物価高騰が続き、2025年10月には3000品目超が値上がりするなど、家計負担は増大の一途をたどっています。実際、2025年11月の消費者物価指数（CPI）は統計開始以来の過去最高値（113.2）を記録し、主食である米類が前年同月比で約50%高騰するなど、物価は過去にないレベルまで上昇し続けています。

インフレが一時的なものではなく「常態化」しつつある今、働く人々の生活を守るための具体的な支援策が求められています。

この危機的状況に対し、制度面でも歴史的な転換点を迎えました。それが、42年ぶりとなる「食事補助」に関する税制改正です。経済環境が激変する中で、従来の制度内容では十分な支援ができないと判断され、1984年以来の見直しとなりました。

2026年4月1日に施行される税制改正によって、企業が食事補助を出す場合の非課税上限を現行の3,500円から7,500円へ引き上げられ、企業はより手厚く社員の家計をサポートすることが可能になります。

【関連用語解説】

「食事補助制度」とは：https://hq-hq.co.jp/articles/240610_055(https://hq-hq.co.jp/articles/240610_055)

■ 株式会社松屋フーズ 青木 彩 様からのコメント

株式会社松屋フーズ

販売促進企画部

青木 彩 様

「松屋」「松のや」を展開する松屋フーズは創業以来、「みんなの食卓でありたい」という想いを大切にしてきました。物価高が長期化する中、働く皆さまの生活を支える『インフレから社員を救うプロジェクト』の理念に強く共感し、参画を決定いたしました。

今回、第1弾の取り組みとして、弊社のキッチンカー「サンライズ号」を緊急出動させ、ビジネス街にて牛めし500食の無料配布を実施いたします。これは単なる“イベント”ではなく、「働く皆さまの毎日を支える仕組みは、もっと身近に、もっと使いやすくできる」そのことを体感いただける第一歩にしたいと考えています。

外食業界は現在、原材料費、人件費、光熱費、物流費の上昇という大きな逆風にさらされています。それでも私たちは、だからこそ、働く人の“食の選択肢”を守り、支え続けることが重要だと考えています。

松屋フーズはこれからも、「みんなの食卓でありたい」という原点のもと、働く皆さまの食生活に寄り添い続けてまいります。

■ 『インフレから社員を救うプロジェクト』とは

『インフレから社員を救うプロジェクト』は、企業・福利厚生事業者・飲食店の三者が業界の垣根を越え、「食」の面から働く人々を支援するプロジェクトです。

物価高と実質賃金の減少が続く今、働く人々の生活を守ることは、企業の枠を超えて取り組むべき喫緊の社会課題です。「松屋」「ガスト」「デニーズ」「バーミヤン」「CoCo壱番屋」など、働く人々の“食”を支える主要飲食店・企業が本プロジェクトに参画しており、「食事補助」の普及と支援を通じて、この社会課題の解決に挑みます。

▼『インフレから社員を救うプロジェクト』特設サイト

https://hq-hq.co.jp/shokuji/inflation

■ インフレ時代の福利厚生の新定番「食事補助HQ」

※本サービスをご利用いただく場合、Visa Business Cardが発行されます。

「食事補助HQ」は、カード1枚で“街中が社食になる”カード式福利厚生です。

専用の「HQカード」で決済するだけで、企業が社員の食事代を非課税で半額補助するサービスです。飲食店・コンビニなど、全国の様々な店舗で幅広く利用可能です。

▼「食事補助HQ」サービスサイト：

https://hq-hq.co.jp/shokuji

＜資料ダウンロード＞

3分でわかる「食事補助HQ」：https://hq-hq.co.jp/shokuji/download

3分でわかるHQシリーズ：https://hq-hq.co.jp/portal/download/download-1

■ 株式会社HQについて

【株式会社HQ 会社概要】

代表取締役社長：坂本 祥二

住所：東京都千代田区神田錦町3-4-2 藤和神田錦町ビル3F

設立：2021年3月

事業内容：「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化するEXプラットフォームを展開。カード型福利厚生「食事補助HQ」、次世代型福利厚生「カフェテリアHQ」、本格法人コーチング「コーチングHQ」など、企業の持続的な価値向上と個の成長を支えるソリューションを統合的に提供しています。

- プロダクトサイトURL：https://hq-hq.co.jp/- 企業ウェブサイトURL：https://corp.hq-hq.co.jp/- HQオウンドメディア「福利厚生ナビ」：https://hq-hq.co.jp/articles

【社名「HQ」の由来】

社名の「HQ（読み：エイチキュー）」には二つの意味があり、「HQ - Headquarters：本拠地」と「HQ - Humanity Quotient：人間らしい知性」を表しています。そのひとりにとって”本拠地”と感じられるようなサポートを届け、そのひとりの”人間らしい知性”を開花させてゆく。テクノロジーの力で、自分らしい人生を支える社会インフラをつくっていきます。

【代表取締役プロフィール】

坂本祥二／株式会社HQ 代表取締役

2021年、コロナをきっかけに株式会社HQを創業し「社会課題の解決×企業価値最大化」をテーマに経営。

創業前は障害者向け就労支援事業や教育事業等を展開するLITALICOにて取締役CFOとして、IPO、コーポレート部門、新規事業等を担う。

【採用情報】

株式会社HQは、「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化する「EXプラットフォーム」の構築を通じて、自分らしい生き方を支える社会インフラを作ることを目指しています。

2021年の創業以来、リモートワーク支援から始まった当社の事業は、2024年のシリーズBの資金調達（20億円）を経て、次世代型福利厚生や食事補助、コーチングといった多角的なプロダクト群を統合した「EXプラットフォーム」へと急速な進化を遂げています。

現在は、4年間で6つのプロダクトをリリースした圧倒的な開発速度を武器に、EXプラットフォームとしての領域拡大をさらに加速させるフェーズにあります。

私たちの目指す挑戦は、長期にわたる壮大なものです。社会を変えていくために、素晴らしい人財の参画が何より大切です。

私たちと共にEXプラットフォームの実現に挑戦したいとお考えの方は、ぜひカジュアル面談にご応募ください。

▼採用ページ

https://hq-hq.notion.site/HQ-86583c6f1a2449b9b3f79cf4dd31e9cf

