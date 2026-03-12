【東京ベイ有明ワシントンホテル】春色に染まる有明を撮って宿泊券をゲット！　「有明の春フォトコンテスト」開催　3/15～4/30まで

藤田観光株式会社

東京ベイ有明ワシントンホテル（東京都江東区、総支配人：渡辺 恭庸）は、有明エリアの魅力を発信する企画として「有明の春」をテーマとしたフォトコンテスト「有明の春フォトコンテスト2026」を、2026年3月15日（日）から4月30日（木）まで開催いたします。

東京都江東区有明は、海と空に囲まれた開放的な景観と季節の花々が織りなす彩りが魅力のエリアです。春になると東京ビッグサイト前の桜が咲き誇り、街並みにやわらかな春色を添えます。さらに、ホテル周辺を囲むシンボルプロムナード公園では、3月中旬から４月中旬にかけて約50万球のチューリップが園内を鮮やかに彩り、桜とチューリップが同時に見ごろを迎える華やかな風景をお楽しみいただけます。そんな有明エリアの春の魅力をさまざまな視点で撮った写真を指定のハッシュタグとともにInstagramにてご応募ください。

また、当ホテル１階のレストラン「ジョージタウン」では桜をテーマとした春のスペシャル朝食ビュッフェを開催いたします。春メニューの美しい盛り付け写真、ご自身でアレンジしたオリジナルプレート、桜スイーツを集めたワンショットなどの投稿も選考対象となります。

応募作品の中から、有明エリアの春の魅力が伝わる作品４点と春の朝食の魅力を表現した作品１点の計5点を選出し、賞品として昨年秋にリニューアルした客室に宿泊できる「ペア宿泊招待券（1泊1室・朝食付）」を進呈いたします。

春の有明で出会った“ときめきの瞬間”を、多彩な視点で切り取った作品のご応募を心よりお待ちしております。

春のスペシャル朝食ビュッフェ（イメージ）

【イベント概要】

◎名称 有明の春フォトコンテスト2026

◎募集テーマ 「有明の春」または「春のスペシャル朝食ビュッフェ」

◎応募期間 2026年3月15日（日）～4月30日（木）

◎応募方法

１.当ホテル公式Instagramアカウント（＠tokyobayariakewh_official(https://www.instagram.com/tokyobayariakewh_official/)）をフォロー

２.募集テーマの写真とタイトルを、指定ハッシュタグとともに投稿

#有明の春 #東京ベイ有明ワシントンホテル

◎入選

・「有明の春」賞 4名さま

・「春のときめきモーニング」賞 1名さま

◎賞品 東京ベイ有明ワシントンホテル ペア宿泊招待券（1泊1室・朝食付）

◎選考方法

ホテルスタッフが選考を行い、入賞者には5月中旬頃、ダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

◎公式HP https://washington-hotels.jp/ariake/campaign/18621/

【「春のスペシャル朝食ビュッフェ」概要】

開催期間 2026年3月15日（日）～4月30日（木）

会場 東京ベイ有明ワシントンホテル1階レストラン「ジョージタウン」

営業期間

平日6:30～10:00（最終入店9:30）

土日祝日 6:30～10:30（最終入店10:00)

※4月１日（水）より全日6:30～10:00（最終入店9:30）

料金 大人3,080円、小学生1,430円、未就学児 無料（消費税・サービス料込）

メニュー例

桜粥、筍と桜エビの茶碗蒸し、白身魚のヴァプール 桜エビ香るソース、桜のマドレーヌ、桜香るパンナコッタ

公式HP https://washington-hotels.jp/ariake/campaign/18663/

お問合せ 03-5564-0111（代表）

注意事項 仕入れ状況により食材・メニューが変更になる場合がございます。

【東京ベイ有明ワシントンホテル概要】

所在地 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-11

アクセス りんかい線「国際展示場駅」、新交通ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」「有明駅」より徒歩約3分

客室数 830室

TEL 03-5564-0111（代表）

公式HP https://washington-hotels.jp/ariake/

【藤田観光株式会社について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

