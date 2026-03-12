変なホテル「コラボルーム世界最多」ギネス世界記録(TM)認定 53種類目のコラボルーム　世界初！『森永ラムネ』にまみれて、見て、食べて、遊ぶ体験型客室　変なホテル・変なリゾート＆スパ「森永ラムネルーム」発売

株式会社エイチ・アイ・エス

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区）が運営する、全国12軒の変なホテルと変なリゾート＆スパは、森永製菓株式会社（本社：東京都港区）の『森永ラムネ』とコラボレーションした、森永ラムネにまみれて、見て、食べて、遊ぶ体験型客室「森永ラムネルーム」を3 月12日（木）より発売します。

画像はすべてイメージ

HISグループが掲げるパーパス”「心躍る」を解き放つ”と、森永製菓の知見や資産、お菓子の持つ「たのしさ」「ワクワク感」を掛け合わせ、お客様に笑顔を届けることを目指して本件を企画しました。旅という非日常体験に、お菓子という日常の楽しみを組み合わせることで、旅先での体験価値を高め、将来にわたって旅やお菓子に親しんでいただきたいという両社の想いがこめられています。「森永ラムネルーム」は、『森永ラムネ』が展開する、ON（集中）とOFF（リラックス）の切り替え「ラムネスイッチ」をモチーフとした、コラボルームならではの驚きと楽しさあふれる客室です。客室を森永ラムネの公式キャラクターの「ラムねこ」と「しゅうチュー」で飾り、ラムネの香りのアロマセットをご用意しました。また、客室に設置した「森永ラムネ自販機？！」内の20本のラムネで、プチ「集中」してラムネを積むアクティビティ「ラムネチャレンジ」をお楽しみいただけ、客室にご用意したパンフレットを参考に「ラムネチャレンジ」に成功したお客様には特別賞品をプレゼントします。ご宿泊のお客様には、「森永ラムネ自販機？！」内の森永ラムネ20本、ホテルオリジナルのマスクケース、ホテルオリジナルのラムネの香りの入浴剤、巾着袋のお土産付きです。宿泊は3月19日（木）より、価格は、朝食付き15,600円～、素泊まり13,800円～（いずれも1室1泊、税サ込）。

～「森永ラムネルーム」展開ホテル～ https://www.hennnahotel.com/

＜関東＞変なホテル東京 浅草橋、変なホテル東京 羽田、変なホテル東京 西葛西、

変なホテル舞浜 東京ベイ

＜関西＞変なホテル大阪 なんば、変なホテルプレミア京都 五条烏丸、変なホテルプレミア 奈良、

変なリゾート＆スパ 関西空港

＜東北・北陸＞変なホテルプレミア仙台 国分町、変なホテル金沢 香林坊

＜九州＞変なホテル福岡 博多、変なホテルプレミア鹿児島 天文館

変なホテルは『コラボルーム世界最多のホテル』、「Most brand-themed room sponsorships in a hotel chain（ホテルチェーンにおけるブランドコンセプトルーム・スポンサーの最多数）」として2025年9月19日（金）にギネス世界記録(TM)に認定されました。本件の発売により、変なホテルで展開するコラボルームは世界最多数を更新し、53種類目となります。