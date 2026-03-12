【TAC行政書士】宅建士合格者向けの無料オンラインセミナーを3/18(水)開催！ ダブルライセンスのメリットとは？

TAC株式会社

行政書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、宅地建物取引士（以下、宅建士）試験合格者を対象とした無料オンラインセミナーを3/18（水）19時より開催します。

【宅建士合格者はダンゼン有利！？】 行政書士に挑戦するメリットを両資格保有者が教えます！

「行政書士」は法律資格の登竜門と言われることもある、独立開業ができる国家資格です。実は、宅建士試験と行政書士試験は「大きな類似性」があり、宅建士合格者が行政書士試験へ挑戦するのは「ダンゼン有利」になる点が存在します！

当ウェビナーでは、宅建士合格者の方が、行政書士試験に挑戦する上での「様々なメリット」を、両資格保有者であり、自身も不動産業界に身を置いた経験のある小池 昌三 講師がわかりやすくお伝えいたします！

また、セミナー後半は「質疑応答」で皆様の疑問にお答えします。

この機会にダブルライセンスを目指してみませんか？ ぜひお気軽にご参加ください！

実施概要

■日時： 3月18日（水）19:00～ （※セミナー30分前後＋質疑応答）

■開催方法： オンライン（Zoom）

■参加費： 無料

■対象： 宅建士試験の合格者（年度問わず）、行政書士試験に興味のある方

（どなたでもご参加いただけます）

■予約方法： 下記TACホームページよりお申込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_webinar_0318.html

担当講師

小池 昌三 （こいけ しょうぞう）講師

「はじめまして。TAC行政書士講座講師の小池です。資格試験合格は、「やる気」と「タイミング」です。 このウェビナーでは、宅建士合格者が、次の資格として行政書士を選択した場合の様々なメリットをお伝えしたいと思います。ぜひ、ご参加ください！」

【講師プロフィール】

TAC行政書士講座専任講師。法務博士（専門職）。ビジネス法務エグゼクティブ(R)（商工会議所認定）。宅地建物取引士有資格者。行政書士有資格者。かつて不動産会社の営業マンとして働いた経験を持つ。

「無理なく」「無駄なく」効率的に合格することをモットーに、初学者にもわかりやすい講義を行う。暗記にかたよらない思考型の講義に定評がある。持ち前の明るさと情熱で受講生の信頼も厚く、数多くの受験生を合格へ導く実力派講師。

■行政書士とは？

行政書士の仕事は大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。最近の行政書士は、書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題にアドバイスをしたり、新規ビジネスの提案をしたりするなど、コンサルティング業をメインとする人も多くなっています。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/