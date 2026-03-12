【 SBI VCトレード×Ponta 】SBI Web3ウォレット開設でPonta NFT＆200ポイント全員進呈キャンペーン

SBI VCトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で暗号資産交換業を営むSBI VCトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「SBI VCトレード」）と、共通ポイントサービス「Ponta」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「ロイヤリティ マーケティング」）は連携し、2026年3月12日（木）より、「SBI Web3ウォレット開設でPonta NFT＆200ポイント全員進呈キャンペーン」を開始することをお知らせいたします。

本キャンペーンは、Ponta会員にWeb3という新しい体験価値に触れる機会を提供する取り組みです。「Ponta」は、「便利・おトク・楽しい」をコンセプトに、１枚のポイントカードでさまざまな提携店舗において共通ポイントをためて、つかえるサービスです。会員数は約1億人以上を抱え、提携店舗数は約34万店に及ぶ、国内有数のポイントサービスです。

ロイヤリティ マーケティングとSBI VCトレードは、この度、SBI Web3ウォレット開設のお客さまにPonta NFTと200Pontaポイントを参加者全員に進呈するキャンペーンを実施します。

SBI VCトレードは、本取り組みにおいてNFTの発行・管理を含む技術提供をしています。

【キャンペーン概要】

■エントリー期間

2026年3月12日(木)0:00～2026年3月27日(金)23:59

■参加方法

以下の条件を両方達成することで特典を獲得いただけます。

条件1：SBI VCトレードの「SBI Web3ウォレット」を開設（対象期間以前に開設済みも可）

条件2：同ウォレットにて、本キャンペーンへエントリー

■特典内容

１.SBI VCトレード×Pontaコラボ記念NFTをプレゼント

※今回配布されるNFTは「SBI Web3ウォレット」から出庫し、売買をするなどの二次利用は不可となります。

２.Pontaポイント200ポイント をNFT取得者全員にプレゼント

キャンペーン詳細は以下のページよりご確認ください。

https://www.sbivc.co.jp/lp/ponta

■特典ご提供時期

１.SBI VCトレード×Ponta コラボ記念NFT

エントリー後1週間以内を目途に順次NFTを配布いたします。

※特典の在庫がなくなり次第、早期終了の可能性があります。

２.Pontaポイント200ポイント

2026年4月6日（月）0：00～2026年4月30日（木）23：59

【ポイント加算方法】

キャンペーン（エントリー）期間終了後、NFT取得者に、Pontaポイントがもらえるギフトコードとポイント受け取り方法をメールにて送付いたします。

ギフトコードの入力期限は 2026年4月30日（木）23:59 までになります。

※Pontaポイントの受け取りには、PontaWeb会員登録およびPontaアプリのダウンロードが必要となります。

PontaWeb会員登録：https://www.ponta.jp/c/entry/

Pontaアプリダウンロード：https://www.ponta.jp/c/dpc/

※入力期限までにギフトコードのご入力が確認できなかった場合、獲得の資格を失う場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【ポイント加算時期】

ギフトコードの入力完了後、即日～翌日頃加算予定

※ポイント加算は諸事情により遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。

※加算ポイントは以下にてご確認いただけます。

PontaWebのポイント通帳：https://point.recruit.co.jp/point/pwbBalanceRef/

au Pontaポータルのポイント履歴：https://www.point-portal.auone.jp/login?targeturl=/point/history

※ポイント特典の加算に関する問い合わせは、下記にてお願いいたします。

Ponta問い合わせ先URL：https://faq.ponta.jp/

※本キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【「SBI Web3ウォレット」開設方法】- SBI VCトレード口座をお持ちでないお客さま

同口座を新規開設の際に、同時に「SBI Web3ウォレット」も開設いただけます。

- SBI VCトレード口座をすでにお持ちのお客さま

マイページより「SBI Web3ウォレット」を開設いただけます。

「SBI Web3ウォレット」の利用申込み方法：https://www.sbivc.co.jp/services/web3wallet

【「SBI Web3ウォレット」での本キャンペーンエントリー方法】

SBI VCトレード口座のWeb版取引ツール「シンプルモード」にログインのうえ、メニュー「SBI Web3ウォレット」から「キャンペーン」をご選択いただき、本キャンペーンの「エントリーする」ボタンを押下してください。後日、SBI VCトレードからNFTを配布いたします。

SBI VCトレード口座「シンプルモード」：https://simple.sbivc.co.jp/

■ご注意事項

・SBI VCトレードの「サービス総合約款」に違反する事実が認められるとSBI VCトレードが判断した場合には、本キャンペーン特典の受取は出来ませんのでご注意ください。

・SBI VCトレードでは法令に基づき、なりすましや名義貸しなどの行為を禁止しております。当該事項に該当するとSBI VCトレードが判断した場合には、本特典の対象外となります。

・その他、不正な方法による申込みであると認められる場合は、本キャンペーン特典の受取は出来ませんのでご注意ください。

・本特典の内容および期間につきまして、SBI VCトレードの都合により予告なく変更または終了することがございます。

・特典付与時に口座を解約済み、または解約手続き中の方は、本キャンペーンの対象外となります。

【Pontaについて】

ロイヤリティ マーケティングが運営する「Ponta」は、2010年3月からサービスを開始し、現在1億人以上の会員数を有する共通ポイントサービスです。「便利・おトク・楽しい」をコンセプトに、日常消費から生活インフラ、ネットサービスを含め、全国の約34万店舗でご利用いただけます。

【ロイヤリティ マーケティングについて】

ロイヤリティ マーケティングは、「便利・おトク・楽しい」をコンセプトに共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営しています。ポイントに留まらない多様なコンシューマーサービスを通じて、日常生活における利便性や楽しさなどの価値を提供しています。また、ポイントサービスの提供を通じて培ったデータを活用し、無駄のない消費社会の構築を目指しています。

コーポレートサイト：https://www.loyalty.co.jp/

PontaWeb：https://www.ponta.jp/

【SBI VCトレードについて】

SBI VCトレードは、「暗号資産もSBI」のスローガンのもと、国内最大級のインターネット総合金融グループであるSBIグループの総合力を生かし、暗号資産取引におけるフルラインナップサービスを提供しております。暗号資産交換業者・第一種金融商品取引業者・電子決済手段等取引業者として高いセキュリティ体制のもと、暗号資産の売買にとどまらない暗号資産運用サービスや法人向けサービスの展開、さらにステーブルコインのユーエスディーシー（USDC）の国内初の取扱い開始など、「顧客中心主義」に基づく革新的なサービス・ビジネスを創出してまいります。

公式サイト：https://www.sbivc.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/sbivc_official

SBI VCトレードではSBIグループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、お客さま視点に立ったサービスを実現してまいります。今後ともご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

（SBI VCトレード株式会社）

＜暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点＞

暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。

外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。

当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書（契約締結前交付書面）」「電子決済手段取引説明書（契約締結前交付書面）」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

商号 ： SBI VCトレード株式会社

第一種金融商品取引業： 関東財務局長（金商）第3247号

暗号資産交換業 ： 関東財務局長 第00011号

電子決済手段等取引業： 関東財務局長 第00001号

加入協会 ： 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（会員番号1011）