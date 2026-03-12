世界最古の筆記具メーカー・ファーバーカステル

DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン株式会社

DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林靖夫）が展開する、1761年から続くドイツの老舗ステーショナリーブランド「ファーバーカステル」のプレミアム筆記具ブランド「ファーバーカステル伯爵コレクション」より、新シリーズ「Bloom」を4月より発売いたします。

新時代の開花宣言 ーAesthetics of a new era: Bloomー

1993年の発表以来、高級筆記具を提案してきましたファーバーカステル伯爵コレクションは、新しいシリーズ「ブルーム」で新しい一歩を踏み出します。

Bloomは「開花」です。このシリーズのコンセプトである「Make your move. Leave your signature」「行動を起こそう！軌跡を残そう！」は、これからの未来を担う全ての人々に向けられた、ファーバーカステルからのメッセージです。ブルームは若く向上心があり、またコミュニケーションにおける想像性を大切にしている、これからの未来に影響を与える人々に向けて作られました。自信を持つこと、リスクを恐れずに挑戦する力、個性を慈しむこと、そしてまた最先端の技術と揺るぎない持続可能な品質へのこだわりが全てがこのブルーム込められています。

本シリーズでは、クラシックなシルエットを踏襲したリブ模様を軸とキャップの両方へ施し、天然木とメタルパーツという異素材ながら滑らかにつながるデザインで一体感を持たせています。

ブルームは2種類からお選びいただけます。

ホーンビーム材 ーHornbeamー

ヨーロッパやアジアに生息する落葉樹です。堅く、楽器やスポーツ器具、木工細工などに好まれて使用されます。

ブルームホーンビームのメタルパーツは18金メッキ加工です。万年筆のニブは手彫りされたイリジウムチップ付き14金です。

画像左より時計回りに

- ブルーム ウッド ホーンビーム 万年筆（EF/F/M） 税込\ 165,000- ブルーム ウッド ホーンビーム ローラーボール 税込\151.800- ブルーム ウッド ホーンビーム ボールペン 税込\137,500- ブルーム ウッド ホーンビーム ペンシル 税込\137,500

エボニー ーEbonyー

南アジアからアフリカにかけて生息する常緑樹です。堅く、楽器や家具、工芸品に好まれて使用されます。

ブルームエボニーのメタルパーツはルテニウムコーティングされています。万年筆のニブは手彫りされたイリジウムチップ付き14金です。

画像左より時計回りに

取扱店舗

- ブルーム ウッド エボニー 万年筆（EF/F/M） 税込\ 165,000- ブルーム ウッド エボニー ローラーボール 税込\151.800- ブルーム ウッド エボニー ボールペン 税込\137,500- ブルーム ウッド エボニー ペンシル 税込\137,500

2026年4月1日より、旗艦店ファーバーカステル東京ミッドタウン、ファーバーカステル伯爵コレクション日本公式オンラインストア（https://shop-graf-von-faber-castell.jp/）、および、全国の百貨店および筆記具専門店にて発売いたします。

ファーバーカステルについて

1761年黒鉛から鉛筆の芯を初めて作成したカスパー・ファーバーがドイツ・ニュルンベルグ郊外に創立した、現存する世界最古の筆記具メーカーです。1851年に世界で初めて六角形の鉛筆を商品として発売、この鉛筆の「長さ・太さ・硬度」が世界的基準となりました。2025年に創立264周年を迎える同社は、環境に配慮して事業を行う企業としても定評があり、本拠地ドイツのファーバーカステル城に隣接された工場をはじめ、世界15ヶ国の工場と、自社管理の植林地を保有し、現在では生産量世界一を誇る木軸鉛筆の材料となる木材の一部を自ら賄っています。

ファーバーカステル伯爵コレクションについて

1993年、8代目ファーバーカステル伯爵によって創設された、ファーバーカステル社における最高峰の筆記具ブランドです。現在は9代目のチャールズ・フォン・ファーバーカステル伯爵が責任者を務めており、伯爵自身のアイディアから生み出されるドイツ製にこだわった製品はいずれも、シンプルな中に漂うラグジュアリー感、厳選された素材が組み合わせることで奏でられる調和、品格の漂う美しさ、そして高い機能性を有しています。

DKSHについて

DKSHは、160年以上にわたり、ヘルスケア事業部門、消費財事業部門、生産資材事業部門、テクノロジー事業部門を通じて、アジアを中心に世界中に企業の成長を支えてきました。マーケットエクスパンションサービスのリーディングカンパニーとして、調達、マーケットインサイト、マーケティング・販売、eコマース、流通、アフターサービスなど幅広いサービスを提供し、「人々の生活を豊かにする」という企業使命を実現しています。また、DKSHは国連グローバル・コンパクト（United Nations Global Compact）に加盟しており、責任あるビジネス運営の原則を遵守しています。スイスのSIX証券取引所に上場しているDKSHは、現在35のマーケットで26,840名のスペシャリストを擁しており、2025年には売上高111億スイスフランを達成しました。

消費財事業部門では、急成長している食品サービス、ラグジュアリー・ライフスタイルグッズ、ヘア・スキンケア製品の分野に注力しています。13,620人のスペシャリストが所属するこの部門は、2025年には売上高34億スイスフランを記録しました。

www.dksh.com/jp-jp/home/consumer-goods(http://www.dksh.com/jp-jp/home/consumer-goods)