日本酒の未来をひらく実験的プロジェクト「Gekkeikan Studio」の新商品、桃のような香りとオーク樽が響き合う優雅な一杯「no.7」発売

月桂冠株式会社（社長・大倉治彦、本社・京都市伏見区）は、実験的な日本酒を試作段階で商品化するプロジェクト「Gekkeikan Studio」の第7弾として、「Gekkeikan Studio no.7」（720mLびん）を2026年3月16日より発売します。公式オンラインショップ「月桂冠オンラインショップ 本店」（www.gekkeikan-shop.jp）と月桂冠大倉記念館にて、数量限定で販売します。

「Gekkeikan Studio no.7」は、前作「no.6」で培った「木材と日本酒の調和」の知見をさらに応用し、酒と樽の両方に含まれる香り成分「ラクトン」の共鳴に着目しました。月桂冠独自の醸造技術によるフルーティな香りと、チャーリング（加熱）したオーク樽の香りが溶け合うことで、これまでにない奥行きのある優雅な味わいを実現。日本酒イノベーションの最前線から、新たな可能性を提案する実験的な一本です。

「Gekkeikan Studio no.7」の特徴

１）味わい・特長

口当たりはやわらかく、果実感あふれる芳醇な香りが広がります。ゆったりとした長い余韻が続き、リラックスタイムに寄り添う、心がほどけるような味わいに仕上げました。

最大の特徴は、性質の異なるふたつのラクトンが織りなす香りのレイヤーです。

・ γ（ガンマ）-ノナラクトン： 桃のような甘くフルーティな香りが瞬間的に広がります。

・ オークラクトン： 樽由来の深みのある甘い香りが連続的に感じられます。

これらが響き合うことで、複雑で奥行きのある優雅な香味を生み出します。また、温度帯による変化も鮮やかで、冷やすと樽由来のスモーキーさやバニラ香が際立ち、少し温めると甘酸っぱさが引き立ち、スモモのような印象へと変化します。

２）開発の背景

「no.6」「no.7」開発のプロセス

「Gekkeikan Studio no.7」は、前作「no.6」の開発で使用した「スギとアメリカンホワイトオークを組み合わせたオリジナル酒樽」を使用し、樽酒のさらなる可能性を引き出す実験として始まりました。

開発の鍵となったのは、月桂冠が持つ「桃のような香りの日本酒を製造する独自技術」です。この香りの正体である「γ-ノナラクトン」を大量に含み、本物の桃の果実と同程度の香りがする日本酒を醸造。これを、内面をチャーリング（焼き焦がす）することで「オークラクトン」を引き出したオリジナル樽に漬け込みました。

構造式の似ているふたつの成分ですが、香りの輪郭と持続性には差異があります。この「似て非なる」ふたつの香りを共鳴・調和させることで、単に樽の香りを付与するだけではない、樽酒の新たな境地を切り拓きました。

３）リラックスシーンを想起させるコンセプト

事前のテイスティング調査において、本商品を体験した際の情緒的印象として「リラックス」を想起するキーワードが多く選ばれました。仕事終わりのオンからオフへの切り替えや、自分を労わるひとときなど、リラックスシーンで飲用いただくことにより、心に寄り添う体験を提供します。

４）ふたつのラクトンが響きあうラベルデザイン

「Gekkeikan Studio」シリーズでは、ラベルの正面を1枚のキャンバスに見立て、お酒の味わいをイメージした意匠を描いています。今回発売の「no.7」では、「ふたつのラクトンが響き合うデザイン」がテーマです。桃のような果実をイメージした丸みと、ホワイトオーク樽のようにもみえる楕円が、混じり合っている様子は、ふたつの香り（ラクトン）が響き合う優雅な味わいを表現したデザインです。背面は研究所の試験管に貼られたシールのごとく、商品判別のための記号化されたラベルをイメージした意匠としました。

５）商品詳細

商品名：Gekkeikan Studio no.7

容量・容器：720mLびん

販売価格：3,300円（消費税込）

アルコール度数：12.5度

テイスト：甘辛＝甘口、濃淡＝濃醇

販売数量：600本限定

発売日：2026年3月16日（月）

販売形態：月桂冠オンラインショップ本店、月桂冠大倉記念館

日本酒を進化させる実験「Gekkeikan Studio」

「Gekkeikan Studio」は、研究開発により実験的に生み出される日本酒を試作の段階でお客様と共有し、日本酒の新たな可能性を味わっていただくとともに、その声をさらに次の商品開発に反映させていくことで、日本酒を愛するお客様と共に日本酒の未来を発見し進化させるプロジェクトです。

「Studio」には「研究」や「工房」という意味があり、お客様との双方向でのやり取りの中で、親しみのあるものづくりを表現したいという思いから、プロジェクト名として採用しました。

