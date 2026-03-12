FIFA公式パートナー・ヒョンデが贈る、史上最大規模のサッカーの祭典への招待状　FIFA World Cup 2026(TM)の日本戦ツアー・限定グッズが当たる3大キャンペーンを同時開催

Hyundai Mobility Japan 株式会社- ヒョンデはFIFA World Cup 2026(TM)の公式モビリティパートナーとして、日本のファンが現地の熱気を体感できる機会を創出- クイズ応募・来場試乗・新車成約の3つの方法画、日本代表観戦ツアーや限定コラボグッズを先着プレゼント

Hyundai Mobility Japan 株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：七五三木 敏幸、以下「ヒョンデ」）は、FIFA World Cup 2026(TM)を盛り上げる3つのキャンペーン「ヒョンデと応援しよう！FIFA World Cup 2026(TM)キャンペーン」を順次開始いたします。

Hyundai Motor GroupとFIFAのパートナーシップは1999年に始まり、FIFAの公式モビリティパートナーとして、世界各地のイベントやトーナメントで交通手段、自動運転技術、未来のモビリティサービスの実装に取り組んでまいりました。2030年まで延長されたFIFAとのパートナーシップ契約には、グループ子会社であるBoston DynamicsおよびSupernalも参加し、次世代モビリティブランドが世界中のお客様に向けた革新的な体験を提供してまいります。

カナダ・メキシコ・アメリカの3ヶ国共催となるFIFA World Cup 2026(TM)において、ヒョンデは、「Next Starts Now（ネクスト スターツ ナウ）」をグローバルコンセプトに掲げています。これは、「これまで準備してきた未来”Next”の技術が、今まさにワールドカップの舞台”Now”」で実現する」というメッセージを表したものであり、「Next Starts Now」をグローバルコンセプトに掲げ、様々な取り組みを実施してまいります。

この一環として、日本のサッカーファンの皆様と共に盛り上げるべく、FIFA World Cup 2026 (TM)現地観戦ツアー（ホテル・フライト込み）や、2026年6月21日（日）※に予定されている日本代表対チュニジア代表戦の現地観戦チケット、限定コラボレーショングッズを賞品とした3つの特別なキャンペーンをご用意しました。クイズへの回答による抽選、CXC横浜や各拠点での試乗体験・ご成約による先着特典など、幅広い参加方法をご用意しておりますので、是非ご参加ください。

各キャンペーンの詳細については下記よりご確認ください。

※日本時間基準

Hyundai（ヒョンデ）について

1967年に設立されたHyundai Motor Companyは、世界200ヵ国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を雇用しており、世界中のモビリティに関する現実的な課題に取り組んでいます。ブランドビジョンである「Progress for Humanity」に基づき、Hyundai Motorはスマートモビリティ・ソリューション・プロバイダーへの転換を加速しています。Hyundaiは、革新的なモビリティソリューションを実現するために、ロボティクスやAdvanced Air Mobility（AAM）などの先進技術に投資し、未来のモビリティサービスを導入するためのオープンイノベーションを追求しています。世界の持続可能な未来のために、Hyundai Motorは業界をリードする水素燃料電池と電気自動車技術を搭載したゼロエミッション車を導入するための努力を続けていきます。

Hyundai Motor Companyとその製品に関するより詳しい情報は、以下をご覧ください。

https://www.hyundai.com/worldwide/en/

1.クイズに答えて、W杯日本戦ツアーが当たる！

キャンペーン期間：2026 年 ３ 月12 日（木）～2026 年 5 月 6 日（水・祝）

各賞品と参加方法：

【賞品】

6 月 21 日（日） 日本代表戦現地観戦ペアツアー（対チュニジア代表戦想定）往復航空券・現地宿泊込み／5組10名様

【Wチャンス賞】

Hyundai × FIFA オリジナルエコバッグ／500 名様

【参加方法】

特設サイトのクイズに回答してご応募いただいた方の中から、抽選で5組10名様に FIFA World Cup 2026(TM)日本代表戦観戦ツアーをプレゼントいたします。また、その他にWチャンス賞として、Hyundai x FIFAのオリジナルグッズを500名様にご用意しております。

Step 1. 特設サイトの「キャンペーンに応募する」ボタンをクリックしてログイン

Step 2. 応募フォームにてクイズの回答および必要事項を入力のうえ、応募完了

※会員登録がお済みでない方は、事前に会員登録が必要です。

Hyundai x FIFAのオリジナルグッズが当たるＷチャンスをご用意しております。

参加条件

- 日本国内にお住まいで、満 18 歳以上の方

キャンペーン内容の詳細は下記公式サイトよりご確認ください。

https://www.hyundai.com/jp/fifa-worldcup2026-campaign

2.来場・試乗で、W杯応援グッズプレゼント！

キャンペーン期間：2026 年 2 月27日（金）～2026 年 7 月 19日（日）

特典と参加方法：

【来場特典】Hyundai×FIFA オリジナルステッカー／先着 3,000 名様

【試乗特典】Hyundai×FIFA オリジナルバッグまたはタオル／先着 2,000 名様

【参加方法】

キャンペーン期間中にヒョンデの各拠点または試乗イベント会場にご来場、または対象の車両をご試乗。

※数量限定、先着順となります。

※ショールームにより在庫状況が異なります。在庫がなくなり次第、特典の提供を終了する場合がございます。

キャンペーン参加条件：

以下全てを満たした方が対象となります。

- 日本国内にお住まいの方

- 満18 歳以上で普通自動車を運転可能な免許をお持ちの方

- 弊社および車両貸出担当ショールームの規定事項を遵守いただける方

- キャンペーン期間中に対象ショールームにて試乗を完了された方

グッズの詳細は下記イベントページよりご確認ください。

https://www.hyundai.com/jp/fifa-worldcup2026-campaign/goods

3. ご成約でW杯日本代表戦チケットプレゼント！

キャンペーン期間：2026 年 2 月 27日（金）～2026 年 5 月 6 日（水・祝）

特典と参加方法：

【特典】

6月 21 日（日） 日本代表戦現地観戦ペアチケット（対チュニジア代表戦想定） 先着 30 組60名様

【参加方法】

キャンペーン期間（2026 年 2 月 27 日～2026 年 5 月 6 日）内に新車をご成約。

※数量限定、先着順となります。

※ショールームにより、在庫状況が異なります。在庫がなくなり次第、特典提供を終了する場合がございます。

応募条件：

- 日本国内にお住まいで、満 18 歳以上の方

対象モデル：

IONIQ 5（アイオニック ファイブ）、KONA（コナ）、INSTER（インスタ―）等

※詳細はキャンペーンページをご確認ください。

賞品お受け取りの流れ：

Step 1.ヒョンデ公式サイトまたは各拠点にて対象車両をご成約

Step 2.成約後、賞品をご自宅宛に郵送いたします

チケットの詳細は下記キャンペーンページよりご確認ください。

https://www.hyundai.com/jp/fifa-worldcup2026-campaign/ticket

3つのキャンペーン事務局について

名称 ：ヒョンデと応援しよう！FIFA World Cup 2026(TM) キャンペーン事務局

電話番号 ：03-4345-6598

メールアドレス：info@hyundai-fifa-cpn.com

受付期間 ：2026 年 2 月27日 (金)～2026 年 7月 31 日 (金)

受付時間 ：平日 10 : 00～17 : 00（土・日・祝日を除く）

4年に一度の祭典であり、参加国拡大により史上最大規模となるFIFA World Cup 2026(TM)。この歴史的な大会を、現地スタジアムの熱気のなかで、あるいはヒョンデの最新モビリティとともに、日本のファンの皆様と熱く応援できることを心より楽しみにしております。

ヒョンデはFIFA World Cup 2026(TM) グローバルキャンペーン「Next Starts Now」のもと、モビリティとロボティクス技術を通じて、サッカーの未来と人々の感動を支え続けます。日本戦チケットや限定コラボレーショングッズが手に入るこのご機会を、どうぞお見逃しなく。 皆さまの多数のご応募、そして各拠点・ショールームへのご来場を心よりお待ち申し上げております。