「森永 おいしいコラーゲンドリンク（通称：モリコラ）」発売20周年 記念限定フレーバー＜ゴールデンパイン味＞を４月1日（水）新発売 新TVCM公開とXプレゼントキャンペーンも同時実施

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、通販限定の「森永 おいしいコラーゲンドリンク」が今年、発売20周年を迎えることを記念し、約7年ぶりの新フレーバー「おいしいコラーゲンドリンク＜ゴールデンパイン味＞」を2026年4月1日（水）より期間限定で発売します。また、新TVCMの公開とXプレゼントキャンペーンも同時実施いたします。

「森永 おいしいコラーゲンドリンク（通称：モリコラ）」は、2006年の発売以来、コラーゲンドリンク売上9年連続No.1※1、美容ドリンク売上No.1※2の支持をいただき、累計販売本数は5億本を突破※３しました。当社独自のマスキング技術により、コラーゲン特有の風味を抑え、おいしく・手軽に、美しくすこやかな日々をサポートするコラーゲンドリンクとして、幅広いお客様にご愛飲いただいています。お客様お一人おひとりの美と健康に対する想いに寄り添い、応援させていただいたこれまでの20年間に感謝するとともに、これからもお客さま一人ひとりとともにありたいという想いを込めて、“with your wellness”というメッセージを掲げました。今後もお客さまとのコミュニケーションを大切にしながら、お客様のウェルネスライフをサポートしてまいります。

※1 富士経済「H・Bフーズマーケティング便覧2018-2026」（美容効果健康志向食品/コラーゲンカテゴリー/2016-2024年実績）おいしいコラーゲンシリーズ、従来品を含む

※2 富士経済「Ｈ・Ｂフーズマーケティング便覧2026」（美容効果健康志向食品/ドリンク類カテゴリー企業ランキング/2024年実績）おいしいコラーゲンシリーズ、従来品含む

※3 2025年11月時点 おいしいコラーゲンドリンクシリーズ、従来品を含む（森永製菓調べ）

【20周年の取り組み】

1． 周年限定フレーバー「おいしいコラーゲンドリンク＜ゴールデンパイン味＞」発売

20年間のご愛顧への感謝を込めて、果汁感あふれる＜ゴールデンパイン味＞を期間限定でお届けします。コラーゲンペプチド10,000mgにパイナップル由来グルコシルセラミド、ビタミンCを配合しました。すっきりとした甘さと厚みのある味わいで、続けやすい美の習慣をご提案し、お客さまのウェルネスライフをサポートしてまいります。

●商品特長

・1本あたりコラーゲンペプチド10,000mg含有でありながら、コラーゲンの独特のにおいや飲みにくさを抑えたすっきりとした甘さ

・ゴールデンパイン果汁25％使用

・パイナップル由来グルコシルセラミド（0.4～1.9mg）、ビタミンC（10～37mg）配合

※＜ゴールデンパイン味＞は機能性表示食品ではありません。

2． TVCMリニューアル 新メッセ―ジ「肌、カラダ、わたしごと輝く」

40～50代女性の等身大の憧れとして支持される矢田亜希子さんをアンバサダーとして継続起用し、コラーゲンはたんぱく質の1種であることを背景とした新たなコミュニケーションをスタートします。新TVCM「たんぱくはコラーゲンで補う」篇／「肌、カラダ、わたしごと輝く」篇の2本をオンエア予定です。前作で好評の「モリコラ、飲んだ？」の軽快な音楽とともに、矢田亜希子さんが体現するポジティブエイジングの世界観を通じて、モリコラ習慣の楽しさ・大切さを訴求していきます。また、コラーゲンの重要性の浸透を図ることで、日常的に摂取するベースサプリメントとして、コラーゲン市場の拡大を図っていきます。

3．森永製菓公式Xプレゼントキャンペーン

20周年の感謝の気持ちを込めて、森永製菓公式Xでは、「モリコラに期待すること」のコメントともに指定の投稿を引用ポストして

いただいた方に抽選でAmazonギフトカードをプレゼントするキャンペーンを実施します。

※おいしいコラーゲンドリンク はAmazon内にある森永ダイレクトストアでもご購入いただけます。

●キャンペーン概要

「モリコラに期待すること」のコメントともに指定の投稿を引用ポストしていただいた方に抽選で、抽選で1名様に Amazonギフトカード1万円分、5名様に3,000円分プレゼント。

参加方法： １. 森永製菓公式 X アカウント（@morinaga_angel）をフォロー

２. 「モリコラに期待すること」と「#モリコラ」を記載

３. 上記アカウントから、指定の投稿（ 4 月 1 日/ 4月 8 日投稿予定）を引用ポスト

実施期間：【第1弾】2026 年 4 月 1 日（水）10:00～2026 年 4 月 7 日（火）23:59

【第2弾】2026 年 4 月 8 日（水）10:00～2026 年 4 月 14 日（火）23:59

■森永ダイレクトストア

「おいしく、たのしく、すこやかに」をコーポレートメッセージとする森永製菓が、「お客様お一人おひとりとダイレクトにつながることで、みなさまのすこやかな生活を“食”を通して応援したい」と立ち上げた通販事業です。長年培ってきた独自技術をベースに、安心・安全であることはもちろん、日々寄せられるお客様のお声を大切に商品開発、品質、サービスの向上に努めています。

https://www.morinaga.co.jp/direct-store/