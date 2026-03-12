JX通信社「FASTALERT」、サプライチェーンリスク管理サービス「Resilire」に「サプライチェーン影響度スコア」機能を提供開始

株式会社JX通信社

株式会社JX通信社（東京都千代田区、代表取締役 米重 克洋、以下「当社」）は、株式会社Resilire（本社：東京都港区、代表取締役：津田 裕大、以下「レジリア」）が提供するサプライチェーンリスク管理サービス「Resilire」に、国内外のリアルタイムリスク情報を提供しております。

今般、両社は協力して海外のリスク検知機能を大幅に強化し、世界各地で発生するリスク情報に対するサプライチェーン影響度スコアによる評価機能を「Resilire」に追加いたしました。

本アップデートにより「Resilire」ユーザーは、配信されたリスクニュースを「サプライチェーン（調達・生産・物流）に対してどの程度の混乱をもたらすか」という基準でスコアリングし、製造業のサプライチェーンにとってより影響度の高い情報を迅速に検知し、影響確認を行うことが可能になります。

本機能開発の背景

JX通信社では自社のリスク情報サービス「FASTALERT」を通じて、世界中の信頼性の高いWebの情報源を対象にした情報収集を行い、広範な地域のサプライチェーンリスク情報をAIで解析し、正確で迅速なリスク情報を「Resilire」ユーザーに対して提供してまいりました。

一方で、グローバルなサプライチェーンで見ると自然災害や工場火災、紛争や貿易摩擦などの地政学リスクは規模の大小を問わず頻発しており、日々検知されるリスク情報は膨大です。グローバルリスク検知機能をご活用いただく製造業のお客様からは、「広範に収集した情報の中から、サプライチェーンへの影響度が高いものを漏れなく、ピンポイントに取得したい」というご要望をいただいておりました。

そこで、両社は検知したリスク情報を「サプライチェーン（調達・生産・物流）に対してどの程度の混乱をもたらすか」という観点でスコアリングし、影響度の高いリスクを優先的に検知できる新機能を共同開発しました。

本機能は今後「FASTALERT」のユーザーの皆様にも提供予定ですが、昨今の国際情勢の緊張の高まりに対応するため「Resilire」ユーザーの皆様に先行提供します。

Resilireのサービスについては、「Resilire」ウェブサイトをご覧ください。

サプライチェーンリスク管理クラウド「Resilire（レジリア）」について

一次取引先の先まで含めた上流のサプライチェーン情報を収集・更新・可視化し、高度なリスク管理を実現するリスクマネジメントプラットフォームです。サプライヤーと共同でサプライチェーンを可視化し、リスク要因（災害・事故・地政学リスクなど）をリアルタイムで検知。影響範囲の把握や初動対応、平時のリスク分析や評価を支援し、サプライチェーンの強靭化を実現します。製薬・化学・自動車産業をはじめとする多くの製造業の供給体制強化に貢献しています。

サービスサイト：https://www.resilire.jp/

JX通信社について

JX通信社は、報道領域に特化したテックベンチャーです。

「1億人を動かすニュースを創る」というビジョンを目指して、国内の大半の報道機関のほか官公庁やインフラ企業等に、SNSをはじめとする各種ビッグデータからリスク情報をリアルタイムに検知・配信する「FASTALERT（ファストアラート）」、身近な情報を投稿したり、記事を読むだけでポイ活ができる市民参加型ニュース速報アプリ「NewsDigest（ニュースダイジェスト）」といった速報・アラートサービス、報道規格の高品質な選挙情勢調査サービス「JX通信社 情勢調査」などを提供しています。

https://jxpress.net

「FASTALERT（ファストアラート）」について

「FASTALERT」は、国内外の災害、事故、事件などのリスク情報をインターネット上の多様な情報源からAIが収集・分析し、デマやフェイクニュースを排除した、信頼できる情報のみをリアルタイムで配信するWebサービスです。同サービスは、リリース後7ヶ月でNHKと全ての民放キー局、全ての一般紙に採用されるなど多くの報道機関をはじめ、民間企業のBCPやサプライチェーン管理、官公庁・自治体の防災業務などに幅広く採用されております。Webサービスとしての提供のほか、APIによるデータ提供で、各業界のリスク対策にもご活用いただいています。

https://fastalert.jp