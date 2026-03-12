ゴルフ５限定 ニューバランス「Urban Style 574」2026年 春夏コレクション登場

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、ニューバランスのゴルフ５限定ウェアコレクション「Urban Style 574」2026年春夏コレクションを、全国のゴルフ５および公式オンラインストアにて順次発売いたします。

■「Urban Style 574」とは

ニューバランスのゴルフ５限定ウェアコレクション「Urban Style」は、2025年春夏に初めて展開され、スポーティーかつ洗練されたデザインで好評を博しました。

その世界観を受け継ぎ、ニューバランスのアイコンモデル「574」の名を冠して展開しているのが「Urban Style 574」コレクションです。574が持つ定番性と安心感はそのままに、ゴルフシーンに求められる機能性を掛け合わせたシリーズとして支持を広げています。

2026年春夏コレクションでは、吸汗速乾、接触冷感、UVカット、高ストレッチなど、春夏シーズンに快適な機能を備えた軽やかな着用感を追求。メンズウェア全6型のラインナップに加え、今季はレディースウェアも新たに登場します。さらに、キャップやハット、ソックスなどの小物も展開し、シリーズとしてトータルコーディネートを楽しめるラインナップとなっています。

世代を問わず取り入れやすいシンプルなデザインと、さりげないアクセントが効いたディテールにより、コースでも自然体で着こなせるゴルフスタイルを提案します。

■コーディネート一例

■商品ラインナップ

≪メンズ≫

H/SLEEVE MOCK NECK PULLOVER

吸汗速乾・ストレッチ・保形性を備えた快適な着心地。リブ襟仕様とバックプリントがアクセントのリラックスモックネックシャツ。

ブラック/カーキ/グレー \9,900（税込）

S/SLEEVE COLLAR SHIRT

吸汗速乾・UVカット・通気性・ストレッチ性を備え、暑い季節でも快適。ロゴバックプリントが効いたシンプルな共襟シャツ。

ブラック/カーキ/ホワイト \11,000（税込）

S/SLEEVE MOCK NECK PULLOVER

吸汗速乾・UVカット・防透性・接触冷感・高ストレッチ機能を搭載。配色切り替えが映えるモックネックシャツ。

ブラック/ホワイト/カーキ \9,900（税込）

TAPERED CARGO PANT

4WAYストレッチ素材を使用し、自在な動きをサポート。吸汗速乾性に優れ、ウエストゴムとドローコード仕様で快適なフィット感を実現。

グレー/ブラック \13,200（税込）

TAPERED JOGGER PANT

接触冷感と吸汗速乾機能を備えたストレッチ素材で、涼しく快適な穿き心地。ウエストのロゴ入り平ゴムがさりげないアクセント。

ブラック/ライトグレー \12,100（税込）

RELAXED SHORT PANT

接触冷感と吸汗速乾機能を備えたストレッチショートパンツ。左腿ポケット付きで実用性も高く、ウエスト調整も自在。

ホワイト/ブラック \11,000（税込）

SIX PANELS CAP

配色の574ロゴが新鮮なサイズアジャスター機能付きの6パネルキャップ。

ベージュ/ホワイト/ブラック \4,620（税込）

REVERSIBLE BUCKET HAT

リバーシブルバケットハット。表面はシンプルな無地、裏面は574ロゴの総柄デザインで、コーディネートに合わせてそれぞれ楽しめる。

ホワイト/ブラック \5,940（税込）

ANKLE SOCKS

使い勝手のいいアンクルソックス。抗菌防臭、踵サポート、足底サポート機能あり。

ホワイト/ブラック \1,980（税込）

≪レディス≫

FRENCH SLEEVE MOCK NECK PO

接触冷感×ストレッチ素材のモックネックシャツ。吸汗速乾とUVカットで暑い日も快適。

ブラック/ベージュ/ホワイト \9,900（税込）

ATHLETIC SKIRT

防透性とUVカットを備えたストレッチ素材のスカート。シルバーロゴがポイント。

ブラック/ベージュ/ホワイト \9,900（税込）

TAPERED LONG PANT

防透性とUVカットを備えたストレッチ素材のテーパードロングパンツ。シルバーロゴがポイント。

ブラック/ベージュ/ホワイト \11,000（税込）

RIBBON SIX PANELS CAP

スポーティーさとフェミニンさをバランスよく兼ね備えた6パネルキャップ。取り外し可能なバックのメッシュリボンがアクセント。

ブラック/ベージュ/ホワイト \5,500（税込）

ANKLE SOCKS

足首に574のデザインが入ったアンクルソックス。踵サポート、足底サポート、抗菌防臭機能あり。

ブラック/ホワイト \1,980（税込）

【本コレクション取り扱い店舗】

全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。

ニューバランス ゴルフについて

ニューバランス ゴルフは、“Break Your Best.”のスローガンを掲げ、常に向上心を持ち続け、自身の目標のために励むすべてのゴルファーに向けてこのメッセージや新しいプロダクトを発信しています。

株式会社 ニューバランスジャパンがシューズ、株式会社 TSIがアパレル、アクセサリーを企画し、ともにゴルフカテゴリーを築き 2026年で10年目となります。

ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ をご覧ください。

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営