株式会社Nint、EC主要15ジャンルの最新市場動向レポート（2025年11月～2026年1月）を公開。ビッグデータから読み解く消費トレンドとは

株式会社Nint

国内3大ECモール（楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング）の公開データを収集・分析するクラウドサービス「Nint ECommerce」を提供している株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下「Nint」）は、2025年11月～2026年1月におけるECモールの主要15ジャンルの販売動向をまとめ、公開いたしました。

ポイント

物価上昇や消費行動の変化が続く中、EC事業者にとって「正確な市場データの把握」はかつてないほど重要になっています。Nintは、独自のビッグデータ技術を用いて大手モールの膨大な購買データを解析。各ジャンルで「今、何が売れているのか」「単価はどう変化しているのか」を可視化し、事業者の皆様の意思決定を支援するために本レポートを公開しました。

全体総括：15ジャンルから見えた「2025年冬」の消費潮流

多くのジャンルにおいて「販売数量の減少」が見られるものの、「平均単価の上昇」によって売上規模を維持、あるいは拡大しているという共通の構造が顕著に表れました。消費者は単なる安さではなく、長く使える高性能な製品、特別な体験や趣味、専門的なサービスなど、「高付加価値」や「質」を重視する「プレミアム志向」の姿勢が強まっています。2025年11月～2026年1月のデータからは、特に以下の傾向が見られました。

「テレビゲーム」ジャンル

最新型ハードウェアへの世代交代が急速に進み、市場全体を大幅に活性化しています。高単価な最新型ゲーム機や周辺機器の同時購入が進み、平均単価が約31.6%上昇、売上高は約55.7%増という驚異的な成長を記録しました。

「美容・コスメ・香水」ジャンル

販売数量が減少する一方で、平均単価が約10%上昇し、市場規模の維持を支えています。特に「美顔器・スチーマー」などの高機能製品への関心が高まっており、効率的かつ本格的な美容体験を自宅で求める消費者の「美」に対するプレミアム志向が伺えます。

「スポーツ・アウトドア」ジャンル

市場全体の販売数量は減少しましたが、ランニング・マラソンカテゴリが約20%成長と躍進しました。厚底シューズに代表される走行効率を高める高機能製品へのシフトや最新ギアへの投資に伴い、平均単価が約15.5%上昇し、売上規模を下支えしています。

「サービス・リフォーム」ジャンル

安価な簡易サービスから、専門知識や技術を要する高付加価値なサービスへの需要シフトが鮮明になりました。特に「冠婚葬祭サービス」が急成長し、市場全体で販売数量が約45.8%減少したものの、平均単価が前年比で約71.5%も上昇しています。

本レポートでは、これらの変化を推計データに基づきジャンル別に分析しています。

各ジャンルの詳細なレポートは、以下のリンクよりご覧いただけます。

▼ デジタル・エンタメ

TV・オーディオ・カメラ(https://www.nint.jp/blog/ec-tv-audio-and-camera-market-review/)

テレビゲーム(https://www.nint.jp/blog/ec-video-games-market-review/)

CD・DVD(https://www.nint.jp/blog/ec-cd-dvd-market-review/)

▼ 日用品・生活・ホビー

日用品雑貨・文房具・手芸(https://www.nint.jp/blog/ec-daily-necessities-market-review/)

ホビー(https://www.nint.jp/blog/ec-hobby-market-review/)

本・雑誌・コミック(https://www.nint.jp/blog/ec-books-magazines-comics-market-review/)

楽器・音響機器(https://www.nint.jp/blog/ec-musical-instruments-audio-equipment-market-review/)

▼ ファッション・美容・健康

美容・コスメ・香水(https://www.nint.jp/blog/ec-beauty-cosmetics-perfume-market-review/)

ダイエット・健康(https://www.nint.jp/blog/ec-diet-health-market-review/)

▼ 自動車・スポーツ

車用品・バイク用品(https://www.nint.jp/blog/ec-car-and-motorcycle-accessories-market-review/)

スポーツ・アウトドア(https://www.nint.jp/blog/ec-sports-outdoor-market-review/)

▼ 食品・飲料

ビール・洋酒(https://www.nint.jp/blog/ec-beer-and-liquor-market-review/)

日本酒・焼酎(https://www.nint.jp/blog/ec-sake-shochu-market-review/)

▼ ギフト・サービス

カタログギフト・チケット(https://www.nint.jp/blog/ec-catalog-gifts-tickets-market-review/)

サービス・リフォーム(https://www.nint.jp/blog/ec-services-reform-market-review/)

調査概要・免責事項

本レポートを利用することにより生じたいかなるトラブル、損失、損害等について、当社は一切の責任を負いません。

■調査期間

2025年11月～2026年1月

■調査機関（調査主体） 株式会社Nint

■調査対象 Nint推計データ（期間：2025年11月～2026年1月） Nint推計データは、AIやクローリングなどの技術により日本国内の３大ECモールで販売される商品の売上金額・販売数量を高精度に推計したデータに、サイト内でのプロモーションデータ等を加えた、EC市場の総合的な分析を可能にするビッグデータです。

■転載・引用について 本レポート・ブログの著作権は株式会社Nintまたは執筆者が所属する企業が所有します。 下記の禁止事項・注意点を確認の上、転載・引用の際は出典を明記してください。

引用時のリンク属性について：リリース転載ではなく、記事・グラフ・データの引用の際は、必ず本ブログページのURLを出典元としてご記載お願いします。 ※nofollow属性不可

本記事で使用しているデータや市場規模に関する推計値を引用いただく際は、正確な表記と文脈を保っていただけますようお願い申し上げます。また、引用や再利用の際には、事前にご連絡をいただけると幸いです。

■禁止事項

内容の一部または全部の改変

公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用

企業・商品・サービスの宣伝・販促を目的とした転載・引用

過去の調査レポートはこちら

Nintでは、国内大手EC市場や越境ECに関する情報を発信しています。 ぜひご一読ください。

https://www.nint.jp/blog/

株式会社Nint 会社概要

代表者： 吉野順子

所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F

URL：https://nint.jp/corp

設立：2019年2月

事業内容：ECデータ分析サービスの提供

Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、データ活用を軸とした意思決定支援と実行支援を通じて、企業の持続的な成長を支援しています。

日本・中国・東南アジアのEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本国内で約2,100社の導入実績があります。

主力のECデータ分析プラットフォーム「Nint ECommerce」の提供に加え、ECコンサルティングおよびBPaaS型の人的支援サービス「EC Talent」を展開し、戦略設計から運用実行まで一気通貫で支援する体制を構築しています。

- Nintコーポレートサイト(https://nint.jp/corp)- Nint ECommerceサービスサイト(https://www.nint.jp/ec/?utm_source=nint_blog&utm_medium=referral&utm_campaign=market-trend-report2603)