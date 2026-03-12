指導実績をそのまま報酬計算へ。Sgrum、外部指導員の一括管理機能をリリース

株式会社ユーフォリア

スポーツテック企業の株式会社ユーフォリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋口 寛、以下 ユーフォリア）は、スクール・部活動運営管理アプリ「Sgrum（スグラム）」において、部活動の地域展開に伴う外部指導員の管理業務を効率化する新機能「スタッフ活動レポート機能」をリリースいたしました。

本機能により、各拠点に分散している指導者の活動実績をリアルタイムに集計し、報酬計算や勤怠管理にそのまま活用できるCSVデータの抽出が可能になり、部活動の地域展開や多拠点展開を行うスポーツ団体の運営効率化と、指導の質向上を支援します。

■開発の背景：部活動地域展開の壁となる「膨大なアナログ事務」

現在、全国の公立中学校で進められている「部活動の地域移行（地域展開）」において、大きな課題となっているのが「外部指導員（※）」のマネジメントです。

これまで学校教員が担っていた指導を、地域のスポーツクラブや民間団体、大学生、元アスリートなどの「外部人材」が担うケースが増えています。しかし、運営主体となる自治体やスポーツ団体にとっては、以下のような「事務負担の増大」が深刻な壁となっています。

- 活動状況の把握が困難：指導者が各地の学校や施設に分散しており、「誰が・いつ・どこで・何時間・指導内容」をリアルタイムに把握できない- 報告手段のバラつき：活動実績の報告が紙やフォームなどバラバラの手段で届くため、本部の集計作業が極めて煩雑になっている- 煩雑な手作業によるミスへの懸念： 指導員管理に特化した一括管理システムがなく、各所から届く報告の転記・入力のためにかかる工数、入力ミスの発生への懸念がある

（※）外部指導員：学校教員以外の立場で部活動の技術指導や引率を行う指導者のこと。

■ 新機能「スタッフ活動レポート」：連絡・決済・管理を一つのアプリで完結

すでに多くの自治体やスポーツクラブで「連絡網」や「月謝決済」のインフラとして導入されているSgrumに、今回新たに外部指導員の管理機能が加わりました。これにより、現場の業務報告から本部の報酬管理までがシームレスに繋がります。

1. 【報告】アプリから活動実績を数タップで報告

指導者は自身のスマートフォンアプリから「活動時間」や「内容」を入力するだけで報告が完了。移動中などの隙間時間で、正確な活動報告が行えます。

2. 【集計】リアルタイムで一括確認・承認、CSV抽出まで

管理者は届いた申請の内容を一覧で確認し、ワンクリックで承認・差戻しが可能。蓄積されたデータはCSV形式で一括ダウンロードできるため、給与計算ソフトへの取り込みや、自治体へ提出する「活動実績報告書」の作成元データとしてそのまま活用できます。

3. 【柔軟性】既存システムと連携する「データのハブ」に

自治体や団体ごとの多様な会計ルールに対応するため、あえてSgrum内で計算を完結させず、「正確な一次データを抽出し、外部システムへ繋ぐハブ（中継役）」としての設計を重視しました。これにより、ほとんどの運営規模や独自の運用ルールにも柔軟に対応可能です。

■ 今後の展望

ユーフォリアは、今回の機能追加により自治体やスポーツ団体の業務負担を軽減し、指導者が指導により専念できる環境を提供することを目指します。子どもたちにとってより安全で質の高いスポーツ環境が提供されるよう、今後もテクノロジーの力でスポーツ現場の課題解決に努めてまいります。

■Sgrumについて

「Sgrum」は、スポーツ団体や習い事教室、自治体や総合型地域スポーツクラブなどを中心に約2,000団体（2025年7月時点）にご利用いただいているスクール・部活動のための運営管理アプリです。国内40以上のプロスポーツ団体のスクール・アカデミーで、指導者と保護者を繋ぐ連絡網アプリとしてご活用いただいています。連絡網機能を基盤に、月謝徴収ができる「オンライン決済（クレジットカード・コンビニ支払い）」、チーム内でグッズやユニフォームを販売できる「物販機能」など、スクール運営に必要なサービスをアプリ一つで提供しています。

▶︎▶︎Sgrum詳細・資料請求はこちら： https://service.sgrum.com/(https://service.sgrum.com/)

■株式会社ユーフォリア について

ユーフォリアは「人とスポーツの出合いを幸福にする」をミッションに、スポーツの課題をテクノロジーで解決するスポーツテック企業です。スポーツ選手のコンディション管理・ケガ予防のためのSaaS型データマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS（ワンタップスポーツ）」、スクール・部活動のための運営管理アプリ「Sgrum（スグラム）」、各種団体のためのグループコミュニケーションサービス「らくらく連絡網＋（プラス）」などを開発・提供しています。さらに、これまでスポーツ界で培ってきたノウハウを生かし、一般企業のビジネス課題を解決する事業も推進中です。



本社 ：東京都千代田区麹町4-8-1 麹町クリスタルシティ東館10階

設立 ：2008年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 橋口 寛

事業内容：スポーツ領域におけるシステム開発・保守・コンサルティング、スポーツデータ活用による商品開発支援事業、健康経営支援事業

URL ：https://eu-phoria.jp/

各サービスサイト▼

ONE TAP SPORTS： https://one-tap.jp

Sgrum： https://service.sgrum.com

らくらく連絡網＋： https://www.ra9plus.jp

【本件に関する報道関係者お問合わせ先】

株式会社ユーフォリア 広報担当 E-mail：pr@eu-phoria.jp