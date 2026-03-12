自衛隊車両・AED体験・キャンピングカー防災展示!体験型イベント「防災体験フェスタ」をホームセンターバロー稲沢平和店で開催
株式会社バローホールディングス
ホームセンターバロー稲沢平和店（愛知県稲沢市）は、2026年3月28日（土）に地域の防災意識向上を目的とした体験型イベント「防災体験フェスタ」を開催します。
本イベントでは、自衛隊車両展示やAED体験、キャンピングカー展示、災害用段ボールベッド展示など、災害時の生活を実際に体験しながら学べる企画を多数実施します。
行政機関や企業と連携し、家庭での防災対策や備蓄の重要性を体感できる地域参加型イベントとして開催します。子どもから大人まで楽しみながら防災を学べる内容となっています。
■イベント内容の概要
・自衛隊車両展示（広報車両）
・自衛隊服試着体験（子ども撮影可）
・AED体験会（応急救護体験）
・キャンピングカー展示（車中泊防災）
・災害用段ボールベッド展示
・ポータブル電源、防災用品展示
・行政による防災相談コーナー
・災害復興応援チャリティ物産展
・キッチンカー出店
※テレビ・新聞の撮影素材としてご活用いただけます。
■開催概要
イベント名：防災体験フェスタ
開催日：2026年3月28日（土）
開催時間：10:00～16:00
会場：ホームセンターバロー稲沢平和店
参加費：無料
主催：ホームセンターバロー稲沢平和店
■開催の背景
近年、地震や豪雨など自然災害が全国各地で発生しており、家庭や地域での防災対策の重要性が高まっています。
ホームセンターバローでは、地域の暮らしを支える店舗として、防災用品の販売だけでなく、体験型イベントを通じて防災意識の向上を図る取り組みを進めています。
本イベントでは、行政機関や関連企業と連携し、「買い物の場」を防災を学ぶ場として地域に還元します。
■店舗情報
ホームセンターバロー稲沢平和店
〒490-1303
愛知県稲沢市平和町上三宅上屋敷1-3