menu×らあめん花月嵐、ホワイトデーに“思いきりすする”新提案　ラーメン専用オリジナル白Tが当たるプレゼントキャンペーンを実施

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」は、人気ラーメン店「らあめん花月嵐」とコラボレーションし、ホワイトデー限定企画としてラーメン専用オリジナル白Tのプレゼントキャンペーンを実施いたします。

ホワイトデーは、甘いものを贈る日という枠を超え、自分の好きなものを自由に選び楽しむ過ごし方も広がりを見せています。その選択肢のひとつが、世代を問わず愛される国民食・ラーメンです。一方でラーメンは、すする際に汁が跳ねやすく、「思いきりすすりづらい」「服に汁が跳ねる」といった理由から、装いを気にして遠慮してしまう側面もあります。

そこで本企画では、らあめん花月嵐とmenuのコラボレーションにより、ラーメン専用オリジナル白Tを制作しました。本Tシャツは、ラーメンをすする瞬間に飛ぶ一滴さえもデザインの一部となる設計とすることで、ラーメンの汁の汚れ＝失敗という前提を転換し、好きな一杯を思いきりすするという新たな選択肢を提示します。跳ねる一滴を偶然の汚れではなく、ラーメン体験の一部として楽しめる仕立てとしています。

Tシャツはmenu公式Xアカウントにてプレゼントキャンペーンを実施し、抽選で5名様にプレゼントします。

本企画を通じて、ホワイトデーを甘い贈り物だけの日にとどめるのではなく、好きなものを自由に選び楽しむ日として、デリバリーも含めてラーメンを気兼ねなく味わう新たな過ごし方を提案します。

●ラーメン専用オリジナル白Tが当たるプレゼントキャンペーン

menu公式Xアカウントの対象投稿に、らあめん花月嵐の好きなメニュー名をリプライのうえ、「#花月嵐専用白T」をつけて投稿いただいた方の中から抽選で5名様にラーメン専用オリジナル白Tをプレゼントいたします。

・実施期間：2026年3月13日（金）～2026年3月19日（木）23:59

・応募方法：

１.menu公式Xアカウントをフォロー

２.対象投稿に好きならあめん花月嵐のメニュー名と「#花月嵐専用白T」をつけてリプライ

・賞品：【本企画限定】らあめん花月嵐×menuコラボ ラーメン専用オリジナル白T（抽選で5名様）

※本賞品は非売品です。

●らあめん花月嵐について

「らあめん花月嵐」は、日本国内外で213店舗（※1）を展開する人気ラーメンチェーン店。

毎月「期間限定」の新ラーメンを販売していることでも有名です。看板メニューの「嵐げんこつらあめん」は、濃厚な豚骨スープと独自にブレンドした秘伝のタレが特徴で、数多くのラーメン愛好家に支持されています。

- 公式サイト：http://www.kagetsu.co.jp/index.html

※１：店舗数は2025年5月現在

●menu株式会社について

“あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に"ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。

Pontaパスについての詳細はこちら(https://prcp.pass.auone.jp/main/all.html?_gl=1*10qlj1z*_ga*MTg5MzU1NDAwNS4xNzU4ODc1NTc5*_ga_NEDL1XGXY7*czE3NTkwOTkyNjYkbzMkZzAkdDE3NTkwOTkyNjYkajYwJGwwJGgw)を参照ください。



