世界初※1オープンイヤー型集音器「cocoe Ear（ココエイヤー）」がGREEN FUNDING「GREEN AWARD 2025」年間大賞を受賞！

NTTソノリティ株式会社

NTTソノリティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：坂井 博、以下「NTTソノリティ」）は、NTTの音響技術を活用した新しい“聞こえ”で毎日を高めるブランド「cocoe（ココエ）」のオープンイヤー型集音器「cocoe Ear（ココエイヤー）」が、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」において、集音器プロジェクトで支援金歴代1位※2、支援額2.5億円超を記録し、2025年に特に優れたプロジェクトを表彰する「GREEN AWARD 2025」の年間大賞を受賞したことをお知らせいたします。

■受賞概要

クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で2025年内に起案された407件のプロジェクトの中から、特に注目を集めたプロジェクト48選を表彰する「GREEN AWARD 2025」。4回目を迎える今回において、「cocoe Ear」は革新的な技術による社会課題解決への貢献が認められ、年間大賞に選出されました。

・アワード名 ：GREEN AWARD 2025

・受賞名 ：年間大賞

・プロジェクト名 ：cocoe Ear（ココエイヤー）

・プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9165

・実施期間 ：2025年12月23日（火）～2026年2月15日（日）

・支援総額 ：251,062,877円

・支援人数 ：6,995人

・特設サイト ：https://greenfunding.jp/portals/pages/GREENAWARD_2025

■GREEN FUNDING講評

NTTの革新技術が「聞こえ」の未来を拓く「cocoe Ear（ココエイヤー）」

NTTグループの音響関連事業を手掛けるNTTソノリティ社のNTTの最新技術を搭載したオープンイヤー型集音器「cocoe Ear（ココエイヤー）」は、単なる聴覚補助デバイスの枠を超え、人々の生活の質を向上させる画期的な製品として注目を集めました。

日本国内において、高齢化の進展とともに聞こえづらさの問題とその対策は、家族という小さなまとまりだけでなく、社会としても喫緊の課題となっています。

そのような社会課題に対し、電話をはじめとして日本の通信を担ってきたNTTグループが「聞こえづらさによる社会的孤立を防ぐ」ことを目的に立ち上げた新ブランド「cocoe」の第一弾製品である本プロジェクトは、技術が社会課題を解決し、より豊かな未来を創造できることを証明しました。

また、本プロジェクトは、これまでクラウドファンディングに馴染みのなかった層に対し、「最先端の技術や革新的なアイデアに出会える場」としてのクラウドファンディングの認知を広げる重要な契機となりました。単なる製品の購入にとどまらず、新しい技術や製品にいち早く触れられる場としての活用を促したことは、社会課題の解決と新たな市場体験の提供を両立させた、意義のある取り組みとなりました。

■受賞製品について

世界初 耳をふさがないオープンイヤー型集音器「cocoe Ear（ココエイヤー）」

ホワイトベージュブラック

「cocoe Ear」は、本来の聴力とテクノロジーが自然に調和する新しい“聞こえ”を実現する、世界初のオープンイヤー型集音器です。耳をふさがず、本来聞こえる音はそのままに、不足する音だけを低遅延の音声信号処理技術で自然に補い、会話やテレビ、音楽・動画まで違和感なく楽しめます。片耳約10gの軽やかな装着感に加え、ボタン一つで集音とイヤホンを切り替えられる直感的な操作性も特長です。さらに、スマートフォンを利用する方に向けて、専用アプリ「cocoe Connect（ココエ コネクト）」を新たに開発。集音モードやTVモードの切り替え、音量・音質調整を迷わず行えるシンプルな操作性で、自分に合った“聞こえ”を簡単に整えられます。“まだ本格的な対策は早い”と感じている人に寄り添い、日常に負担をかけることなく、聞こえの変化と向き合い始めるための新しいスタンダードです。

NTTの特許技術「PSZ」※3で、音漏れを抑制しながらオープンイヤーを実現。メガネより軽い片耳約10g、着けているのを忘れるくらい自然な感覚。ボタン一つで集音機能ON/OFF、ワイヤレスイヤホンとしても使用可能。

※1 耳かけ型＆左右独立型＆空気伝導型の集音器として（調査元：ステラアソシエ株式会社, 2025年11月時点）

※2 GREEN FUNDINGにおける集音器のプロジェクトの支援金額において

※3 NTTコンピュータ&データサイエンス研究所が開発した技術です。

■「GREEN FUNDING」について

GREEN FUNDINGは、CCC（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）グループが運営するクラウドファンディングサイトです。日本全国に「TSUTAYA」、「TSUTAYA BOOKSTORE」、「蔦屋書店」、「蔦屋家電」等を約1,000店舗展開し、約1億5,400万人以上が保有するVポイントを運営するCCCグループのクラウドファンディングサイト。CCCグループと連携し、ガジェット・雑貨・映画・出版・音楽・地域活性化など様々なジャンルのプロジェクトを掲載。現在5,800を超えるプロジェクト、総計207億円以上の資金調達をサポートしています。

■『cocoe（ココエ）』について

『cocoe（ココエ）』は、NTTの音響技術から生まれた、新しい“聞こえ”で毎日を高めるブランドです。周囲の環境音を保ちながら聞き取りたい音声を増幅し、自然で明瞭な聞こえを実現する”世界初”の耳をふさがないオープンイヤー型集音器「cocoe Ear」、テレビとつなげて使える「cocoe Link」など、”聞こえ”をより良くするデバイスを開発・展開。cocoeは、NTTグループの技術で“聞こえ”の様々な課題に向き合い、誰もが自分らしく、会話や音を楽しめる社会の実現を目指します。

「cocoe」公式サイト：https://cocoe.ntt-sonority.com

■NTTソノリティについて

最先端の音響信号処理技術を用いて音響関連事業を行う会社として2021 年9 月1 日に設立。「音のテクノロジーで心を動かし、新しいスタンダードを作っていく。」というパーパスのもと、ビジネスやプライベートなどさまざまなシーンで一人ひとりに快適な音響空間を実現する製品やサービスを提供しています。2022年11月には、音響ブランド「nwm（ヌーム）」を発表。2025年12月には、新しい”聞こえ”で毎日を高めるブランド「cocoe（ココエ）」を発表しました。オーディオ機器の開発・販売、パートナー企業との製品開発、音声DXの3つの事業をメインに、音響技術を駆使したソリューションで世の中の課題を解決、新たな生活価値やライフスタイルを生み出します。

https://ntt-sonority.com/