TIGEREYE SECURITY SOLUTIONをアップデート

2026年3月12日

株式会社TIGEREYE（本社：東京都中央区、代表取締役：上村 学）は、顔認証『顔パスQR』を中核としたセキュリティソリューションをアップデートし、誤認証リスクの極小化を目指す新たな認証プラットフォームとして提供を開始したことをお知らせします。

背景｜顔認証普及とともに顕在化する「誤認証」の課題

顔認証は、入退室管理や本人確認、勤怠管理など幅広い分野で導入が進む一方、写真や動画によるなりすまし、顔が似ている人物の誤判定、利用環境による認識精度のばらつきなど、運用面での課題も指摘されてきました。多くのソリューションが「認識精度の向上」に注力する中、TIGEREYEでは、誤認証は精度の問題ではなく設計の問題であると捉え、誤認証を構造的に防ぐことを前提とした認証の再設計を行いました。

特徴｜誤認証を防ぐ多層型認証アーキテクチャ

TIGEREYE SECURITY SOLUTIONは、単一の認証方式に依存せず、複数の認証レイヤーを組み合わせることで高い本人確認精度を実現します。

主な機能・技術要素

- リブネス検知（パッシブ／アクティブ）静止画や動画によるなりすましを防ぐ生体検知・排除- 1対1認証認証時に取得した顔画像を、本人IDに紐づく顔データと1対1で照合し、該当IDが存在しない場合は認証を成立させない仕組み- 環境条件チェック顔の向き、明るさ、人数、デバイス、GPS情報などをリアルタイムで判定- 認証スコアリングと多要素認証（MFA）状況に応じて二段階認証、第三者認証、管理者承認を自動的に追加- ダイナミックスケジュール曜日・時間帯・利用シーンに応じて認証強度を自動切り替え新規リリース：1対1認証

従来の1対N認証では、双子や顔立ちが非常に似ている場合、Aさん本人であるにもかかわらず、Bさんとして認証・打刻されてしまうリスクがありました。1対1認証では、このような本人誤判定に起因する誤認証を防止します。

本機能は、認証時に取得した顔画像と、システム上で「本人として判定された顔データ」を照合し、その中に該当する本人IDが確認できた場合にのみ、認証を完了します。

これにより、顔が類似している他者のIDで誤認証される事象を防ぎ、より高い本人確認精度を実現します。

複合認証への対応｜運用に合わせた柔軟な設計

本バージョンでは、顔認証に加え、静脈認証、ICカード認証などとの複合認証にもオプションで対応します。施設や業務のリスクレベルに応じた、柔軟な認証設計が可能です。

詳しくはこちら

https://tigereye.ai/securitysolution/

想定される利用シーン- オフィス・研究施設の入退室管理- 教育機関における本人確認・試験監督- 医療・研究施設など高セキュリティ環境- Webサービスや業務システムの本人認証今後の展望

TIGEREYEは今後も、実務利用を前提とした認証技術の進化を通じて、安心・安全なデジタル社会の基盤づくりに貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TIGEREYE

ホームページ：https://tigereye.ai/(https://tigereye.ai/)

電話番号: 03-6280-6762

メール: info@tigereye.ai