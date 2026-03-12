英国発の「EUTHYMOL」×「HUNTER」が初コラボ　バッグやマグ付きの限定オーラルケアセットが登場

銀座ステファニー化粧品株式会社

銀座ステファニー化粧品株式会社（本社：東京都港区、以下 銀座ステファニー化粧品）が、国内唯一の正規販売企業として展開する英国発のオーラルケアブランド「EUTHYMOL（ユーシモール）」は、Hunter Japan株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する、英国発のライフスタイルウェアブランド「HUNTER（ハンター）」とのコラボレーションアイテムを数量限定で発売します。2026年3月1日（日）より全国のLOFTおよびPLAZAにて先行発売しており、3月17日（火）より、ハンズおよび@cosmeの一部店舗にて順次発売します。

今回のコラボレーションでは、英国で誕生した2つのブランドが持つクラシックな世界観を融合。HUNTERのアイコニックなデザインと、EUTHYMOLのクラシックなデザインのパッケージを掛け合わせた限定アイテムを展開します。歯みがきや歯ブラシなどの定番オーラルケアアイテムに加え、バッグや歯ブラシスタンド、ステンレスマグなどを組み合わせた特別なセットをラインアップ。日常のオーラルケアをより楽しく彩る特別なコレクションです。

コラボレーションについて

1898年に誕生したEUTHYMOLは、長年英国で愛されてきた老舗のオーラルケアブランドです。ヴィンテージ感のあるクラシックなパッケージと独特の爽快感のあるフレーバーが特徴で、そのカラフルなペーストカラーがSNSでも話題となっています。

一方、HUNTERは1856年に英国スコットランドで創業したライフスタイルブランドで、アイコニックなレインブーツをはじめ、バッグやアパレルなど幅広いカテゴリーを展開。伝統と革新を融合させたデザインで、世界中で支持されています。

今回の「EUTHYMOL × HUNTER」コレクションでは、英国ブランド同士のヘリテージを背景に、両ブランドの世界観を掛け合わせた限定アイテムを展開します。

【販売商品】

ホワイトパープルシリーズ

最も人気のあるホワイトパープル歯みがきには、スマートホワイトニング成分SHMP*¹と有効成分CPC*²を配合。スマートホワイトニング成分SHMP*¹が歯の着色とステインの再付着を予防し、有効成分CPC*²が口内を殺菌して口臭を防止します。ペーストは「黄ばみ」の補色である紫色を使用しており、フレーバーは日本限定のピーチフローラルミントの香り。歯ブラシは弾力のある爽快なみがき心地で、ブラシには歯みがき同様SHMP*¹を配合。毛先には交換時期がわかるインジケーターを採用しており、紫色が使用頻度により徐々に薄れ白っぽくなったら交換のタイミングです。

ユーシモールホワイトパープルホーボーバッグセット（ハンター）

3,998円（税込）

・ホワイトパープル 歯みがき（医薬部外品） 106g

・ホワイトパープル 歯ブラシ

・マウスウォッシュ 90mL

・ホーボーバッグ（ブラック／さくらピンク）

ユーシモールホワイトパープル歯ブラシブーツスタンドセット（ハンター）

2,498円（税込）

・ホワイトパープル 歯みがき（医薬部外品） 106g

・ホワイトパープル 歯みがき（医薬部外品） 20g

・ブーツスタンド（ブラック／グレー）

ユーシモールホワイトパープル歯ブラシステンレスマグセット（ハンター）

1,998円（税込）

・ホワイトパープル 歯ブラシ 3本

・ステンレスマグ（さくらピンク）

オリジナルシリーズ

日本で最初に発売されたオリジナルシリーズ。鮮やかなピンク色のペーストが特長の歯みがき粉です。

ユーシモールオリジナルブーツスタンドセット（ハンター）

1,998円（税込）

・オリジナル 歯みがき（医薬部外品） 106g

・オリジナル 歯みがき 20g

・ブーツスタンド（クリーム／さくらピンク）

ユーシモールオリジナル歯ブラシステンレスマグセット（ハンター）

1,798円（税込）

・オリジナル 歯ブラシ 3本

・ステンレスマグ（ブラック）

【発売概要】

・2026年3月17日（火）：ハンズ・@cosme（一部店舗）

・LOFT・PLAZAでは、2026年3月1日（日）より先行発売中

・数量限定発売

※@cosmeは一部店舗のみ取り扱い予定

※発売日は変更になる場合があります

『EUTHYMOL』とは

EUTHYMOLは、1898年に誕生し、長年英国で愛されている老舗のオーラルケアブランドです。日本より先に韓国に上陸し、オリーブヤングのアワードを多数受賞するなど人気のオーラルケアブランドに成長しました。2024年4月に日本に上陸後、ブランド累計販売数量240万個*³を突破。最も人気のあるホワイトパープルシリーズを代表する歯みがきと歯ブラシにはスマートホワイトニング成分SHMP*¹が配合されており、ホワイトニングに関心のある方にも支持されています。

＊1 メタリン酸ナトリウム（清掃助剤）

＊2 有効成分：塩化セチルピリジニウム

＊3 自社販売実績2024年3月～2025年12月

■銀座ステファニー化粧品公式サイト：https://ginza-stefany.com/

■Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/euthymol.japan/

■公式ブランドサイト：https://euthymol-official.jp/