グッドパッチとの共同開発で「Webデザイナー専攻」に新カリキュラム「UXデザイン基礎」を導入｜2026年4月より提供開始

IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール、デジタルハリウッド（運営会社：デジタルハリウッド株式会社、本社/本校：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：藤井雅徳、学長：杉山知之）が運営をする、新しい学びのスタイルを通して多様なライフスタイルを支援し全国へ展開している、Webと動画について学べるラーニングスタジオ『デジタルハリウッドSTUDIO』は、デザイン会社として日本で初めて上場を果たし、企業変革支援やUI/UXデザインなどを行う株式会社グッドパッチ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土屋尚史）と共同開発した、「Webデザイナー専攻」向けの新たなカリキュラム「UXデザイン基礎」を、2026年4月より提供開始いたします。

本カリキュラムの導入により、従来のWebデザイン制作スキルに加え、現場で不可欠な「ユーザー体験（UX）を起点とした設計力」を標準装備。Webデザイナーとしての専門性を飛躍的に高め、より受講生の市場価値を高める教育プログラムを追加します。

■新カリキュラム「UXデザイン基礎」の提供開始と背景

デジタルハリウッドSTUDIOでは、「Webデザイナー専攻」に、株式会社グッドパッチと共同開発した「UXデザイン基礎」の映像教材を2026年4月より導入いたします。

現在の制作現場では、単に「見た目を整える」だけでなく、「なぜそのデザインなのか？」という問いに対し、ビジネス成果に基づいた根拠を持って答えられる人材が求められています。

本講座は、UXデザインをWebデザイナーの「当たり前」のスキルとして定着させることを目指し開発しました。

■新カリキュラムの特長

・株式会社グッドパッチとの共同開発による「実務直結」の強み

UI/UXデザインの第一線で数多くの企業を支援する株式会社グッドパッチの実践知を反映。教科書的な理論にとどまらず、現場で求められる視点や思考プロセスをカリキュラムに凝縮します。

・Webデザイン学習者にこそ必要な「根拠のある設計力」

ユーザーが「どこで迷い、どう感じるか」を予測し、設計に落とし込むスキルを習得。デザインの意図や論理的根拠を言語化・構造化する力を身につけます。

・Webデザイナー専攻カリキュラムのアップデート

見た目の美しさと、使い心地の良さを両立。戦略立案から設計変換、アウトプットまでを一貫して考えられる力を養成することで、付加価値の高いキャリア形成を支援します。

■開講記念イベント：はじめての「UXデザイン思考」～ビジネスとデザインをつなぐ、これからの共通言語～開催

新カリキュラムの提供開始を記念し、Webデザイナーはもちろん、ディレクターやマーケターといったビジネスサイドの方も、現場ですぐに活用できる「UXの視点」を紐解くトークイベントを開催します。

【開催概要】

はじめての「UXデザイン思考」～ビジネスとデザインをつなぐ、これからの共通言語～

日時：2026年3月25日（水）19:00～

開催形式：オンライン

参加費：無料

定員：50名

内容：

・あらゆる職種が「UX」という共通言語を持ち、チームとして顧客価値を最大化するための思考法

・職種が違っても「ユーザーの成功」という同じゴールに向かって共創するためのマインドセット

登壇者： 株式会社グッドパッチ UXデザイナー 秋野 比彩美（アキノ ヒサミ） 氏

株式会社グッドパッチ デザイントレーニングマネージャー。LINEヤフーでデザイナーとしてキャリアをスタートし、事業責任者を経験。

その後は大手通信企業のグループ会社でUXデザイナー兼組織マネージャーとして、デザイナーの採用と育成に取り組む。

現在はグッドパッチでユーザーリサーチ領域をリード。

デザイナーの育成やビジネスにおけるUXデザインの啓蒙にも携わっている。

詳細・お申し込みはこちら :https://school.dhw.co.jp/school/shibuya/event/UXdesign_event.html

■デジタルハリウッドSTUDIO 個別説明会のご案内

未経験からのキャリア形成について専門のカウンセラーが個別にご案内します。

春からの受講を検討されている方は、まずはお近くのSTUDIOまたはオンライン説明会へご参加ください。

説明会予約URL： https://school.dhw.co.jp/form/counseling/

【今後の展開】

本カリキュラムの提供開始を皮切りに、職種の枠を超えてクリエイターの市場価値を最大化させるための教育コンテンツを継続的に拡充してまいります。グッドパッチ社との連携を通じ、Webデザイナーに限らず、あらゆる領域のクリエイターが「デザインの社会実装」や「本質的な課題解決」を武器にできる環境を今後も提供予定です。デジタルハリウッドSTUDIOの、次世代クリエイター育成のさらなる進化にご期待ください。

【株式会社グッドパッチ】

https://goodpatch.com/

グッドパッチは、「デザインの力を証明する」をミッションに、「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」をビジョンに掲げるデザインカンパニーです。

2011年9月に設立し、2020年6月には日本のデザイン会社として初の東証マザーズ（現グロース）上場。

さまざまな企業に伴走し、企業変革支援、UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、ブランド体験デザイン、組織デザインなどを行う「デザインパートナー事業」と、デザイン人材特化型キャリア支援サービスやオンラインホワイトボード、SaaS型AIデザインツールなどを提供する「デザインプラットフォーム事業」を展開。顧客体験を起点にした課題解決と「デザイン×AI」による価値創造に取り組んでいます。

【デジタルハリウッドSTUDIO】

『デジタルハリウッドSTUDIO』とは、「好きなことを、好きな時間で、好きな場所で、自分らしく学ぶ。」をコンセプトに、目的や地域に特化した学習スタイルを提供する今までにないラーニングスタジオとして、全国に展開しています。デジタルハリウッド設立より30年以上もの間、多くの実績を生んできた教育ノウハウとメソッドを集約し、確実にスキルが身につくカリキュラムを提供しています。

「ワーク・シフト」が注目されはじめ、働き方が大きく変わる中、併せて生活スタイルも時間の使い方そのものが変化をしはじめ、必然的に"学びのスタイル"も変化をしている流れをいち早く察知し、デジタルハリウッドでは2012年より、この「新しい学びのスタイル」を提供し始めております。

＊デジタルハリウッドSTUDIOでは、若者をはじめ専業主婦や就転職を目指す方、将来的に独立やフリーランスを考えている方など、さまざまな方が世代を超えて学ばれています。

デジタルハリウッド校舎一覧 :https://school.dhw.co.jp/school/index.html