世界初！ラムネにまみれて、見て、食べて、遊ぶ体験型客室　「森永ラムネルーム」をプロデュース変なホテルより3月12日（木）から順次発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也、以下、森永製菓）は、H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（以下、HISホテル）と、「森永ラムネ」にまみれて、見て、食べて、遊ぶ、体験型客室「森永ラムネルーム」を共創しました。3月12日（木）より順次、全国12施設16部屋が変なホテルにて発売されます。

「森永ラムネ」は、仕事や勉強で集中したい時（ON）やリフレッシュしたい時（OFF）にお楽しみいただいています。そこで、森永ラムネルームではONとOFFを切り替える「ラムネスイッチ」をモチーフに、リラックスグッズやアクティビティをご用意し、コラボレーションルームならではの驚きと楽しさあふれる滞在を演出しています。客室内にいる「ラムねこ」と「しゅうチュー」と一緒にラムネの香りの入浴料やアロマ、食べ放題のラムネ、ラムネを使ったプチアクティビティで旅の疲れを癒し、スッキリとした翌朝をお迎えいただけます。

■新規事業PLUS BUTTON LABO.について

当社は創業から120余年、商品やサービスを通して、「おいしさ」や「たのしさ」といった情緒的価値を提供してまいりました。その知見と資産を生かし、気持ちをプラスに変えるボタンとして、「日常をちょっと豊かに」する、体験価値創造支援サービス「PLUS BUTTON LABO.（プラスボタンラボ）」事業を展開しています。本サービスでは法人向けに、宿泊施設や商業施設、オフィスなど人が集う場所（空間）をより良いものにするためのコンサルティングから、マーケティング戦略構築、コンテンツ企画立案・実行までを一貫して行なっています。

本プロジェクトにおいては、「変なホテル」が持つ魅力を、お菓子の持つ「たのしさ」「ワクワク感」でさらに引き立たせることを目指し、客室コンセプトの設計、宿泊いただくお客様の体験設計、商品・ブランドを活用した客室のデザイン、アクティビティの提案、オリジナルアメニティの開発まで、宿泊体験の価値向上に関するあらゆる支援をパートナーとして行ないました。

■森永ラムネ×変なホテルのコラボレーションについて

2024年に変なホテルとのコラボレーションとして展開した「チョコボールルーム」の好評を受け、体験型客室第2弾として「森永ラムネルーム」を実施することとなりました。旅という非日常の体験の中に、お菓子という日常の中の楽しみを組み合わせることで、旅先での体験価値を高め、将来にわたって旅やお菓子に親しんでいただきたいという両社の想いから、新たな共創事業が生まれました。これまで森永製菓が培ってきた知見や資産と、「心が躍り・笑顔を解き放つ価値」を提供し続ける変なホテルでしかできない演出を掛け合わせることで、お客様に笑顔をお届けすることを目指しています。

■体験型客室「森永ラムネルーム」について

仕事や勉強で集中したい時（ON）やリフレッシュしたい時（OFF）にお楽しみいただいている「森永ラムネ」の「ラムネスイッチ」をモチーフとした、コラボレーションルームならでは驚きと楽しさあふれる滞在をお楽しみいただける体験型客室です。

客室内のドア、壁、カーテン、ベッド、モニターなどを「森永ラムネ」と、「森永ラムネ」の公式キャラクター「ラムねこ」と「しゅうチュー」で飾り、宿泊いただいたお客様には、ご旅行中やご帰宅後もお楽しみいただける「森永ラムネ」 20本と、お持ち帰り用の巾着袋など、さまざまなグッズをお土産としてご用意しています。

＜客室にご用意したグッズ例＞

・ラムネの香りを楽しむ入浴剤

・ラムネの香りを楽しむアロマセット（※お持ち帰りいただけません）

・「ラムねこ」と「しゅうチュー」のマスクケース

・森永ラムネ自販機？！（※中に入っているラムネ20本は全てお持ち帰りいただけます）

・ラムネお持ち帰り用の巾着袋

＜客室にご用意したアクティビティ「ラムネチャレンジ」＞

客室滞在中の隙間時間にプチ「集中」する「ラムネスイッチ」を体験いただくアクティビティ「ラムネチャレンジ」をご用意しました。客室内に設置した「森永ラムネ自販機？！」の中には20本のラムネをご用意しています。中に入っているラムネを使って、パンフレットの写真を参考にしながらラムネ積みにチャレンジいただき、完成した作品の写真をフロントに見せていただいた方には、特別賞品をプレゼントいたします。パンフレットに載っていない形でも、写真をフロントに見せると、特別賞プレゼントの対象となります。なお、使用したラムネ20本は、全てお持ち帰りいただけます。

■HIS ホテル 発売概要

・客室名称：森永ラムネルーム

・「森永ラムネルーム」展開ホテル：

＜東北＞変なホテルプレミア仙台 国分町

＜関東＞変なホテル東京 浅草橋、変なホテル東京 羽田、変なホテル東京 西葛西、変なホテル舞浜 東京ベイ

＜中部・北陸＞変なホテル金沢 香林坊

＜関西＞変なホテル大阪 なんば、変なリゾート＆スパ 関西空港、変なホテルプレミア 奈良、変なホテルプレミア京都 五条烏丸

＜九州＞変なホテル福岡 博多、変なホテルプレミア鹿児島 天文館

・発売開始：2026 年 3 月 12 日（木）より順次発売

・料金：朝食付き15,600 円～、素泊まり13,800 円～（いずれも1 室1 泊、税サ込）

・予約方法：変なホテルホームページ(https://www.hennnahotel.com/)より

■(ご参考)森永ラムネとは

1973年に発売を開始したロングセラーブランド「森永ラムネ」は、ぶどう糖90％配合(※含水結晶ぶどう糖として)、

おやつだけでなく仕事や勉強で集中したい時・リフレッシュしたい時等、幅広いシーンでお楽しみいただいています。

■(ご参考)PLUS BUTTON LABO.とは

森永製菓グループは、2030年の目指す姿として2030ビジョン『森永製菓グループは、2030年にウェルネスカンパニーへ生まれ変わります。』を定め、120余年の歴史で培った頼と技術を進化させ、あらゆる世代のウェルネスライフをサポートしてまいります。その一環として、これまでお菓子やアイスといった商品やサービスを通して、みなさまにお届けしてきた「おいしさ」「たのしさ」といった体験価値・情緒的価値を活用したサービス「PLUS BUTTON LABO.」は生まれました。みなさまの事業・サービスに、日常をちょっと豊かにするプラスボタン（仕掛け）を付加することで、新たな体験価値を生み出すお手伝いをしています。

コラボレーションルーム共創事業について：https://www.morinaga.co.jp/plus_button_labo/collabohotel/