【東京グレートベアーズ】ホームゲームにて「Production I.G DAY」開催決定！

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年3月28日(土)29日(日)に有明コロシアムにて開催される2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム 日本製鉄堺ブレイザーズ戦において、東京グレートベアーズ オフィシャルパートナーである、株式会社プロダクション・アイジー（以下 Production I.G）をマッチデースポンサーとして、ホームゲームを開催することとなりましたのでお知らせいたします。

■「Production I.G DAY」 実施概要

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs 日本製鉄堺ブレイザーズ

・日時：

3月28日（土）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

3月29日（日）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明2丁目2－22）

・後援：東京都

リラックマ来場決定！

Production I.Gがアニメーション制作を手掛けているアニメ「リラックマ」より、リラックマの来場が決定！

フォトスポットの設置やDianeコラボパッケージの展示を予定しております。

(C) SAN-X / チームリラックマリラックマ プロフィール

着ぐるみのクマ。

中に入っているのが誰かは不明。

毎日だらだらゴロゴロしている。

一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。

アニメ「リラックマ」公式

アニメ公式サイト：https://www.rilakkuma-anime.com/

アニメ公式X：https://x.com/rilakkuma_anime

アニメ化決定PV：https://youtu.be/ogHlRozpQ_U?si=GCgx6RdntyJtvgPL

第一弾PV：https://youtu.be/rV-fcFL5vtU

Production I.G制作 人気タイトルの特大パネルを展示

『ハイキュー!! 』『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』の特大パネルを会場に展示！

「攻殻機動隊展」Tシャツをプレゼント

(C)「ハイキュー!!」製作委員会 (C)古舘春一／集英社(C)士郎正宗・講談社/攻殻機動隊展Ghost and the Shell製作委員会

試合の1,2セット目の間に行う「ドリームバズーカー」にて、東京・虎ノ門ヒルズTOKYO NODEで開催中の「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」で販売しているTシャツをバズーカーに入れて、発射します。

Production I.G作品のグッズ販売

場内グレベアストアにて、Production I.Gのオフィシャルグッズを販売します。

■東京グレートベアーズ ／ TOKYO GREATBEARS

東京グレートベアーズは、2022年6月、FC東京バレーボールチームの休部に伴い、株式会社ネイチャーラボへの全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/