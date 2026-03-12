【東京グレートベアーズ】ホームゲームにて「Production I.G DAY」開催決定！
株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年3月28日(土)29日(日)に有明コロシアムにて開催される2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム 日本製鉄堺ブレイザーズ戦において、東京グレートベアーズ オフィシャルパートナーである、株式会社プロダクション・アイジー（以下 Production I.G）をマッチデースポンサーとして、ホームゲームを開催することとなりましたのでお知らせいたします。
■「Production I.G DAY」 実施概要
・対戦カード：東京グレートベアーズ vs 日本製鉄堺ブレイザーズ
・日時：
3月28日（土）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始
3月29日（日）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始
・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明2丁目2－22）
・後援：東京都
リラックマ来場決定！
Production I.Gがアニメーション制作を手掛けているアニメ「リラックマ」より、リラックマの来場が決定！
フォトスポットの設置やDianeコラボパッケージの展示を予定しております。
(C) SAN-X / チームリラックマ
リラックマ プロフィール
着ぐるみのクマ。
中に入っているのが誰かは不明。
毎日だらだらゴロゴロしている。
一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。
アニメ「リラックマ」公式
アニメ公式サイト：https://www.rilakkuma-anime.com/
アニメ公式X：https://x.com/rilakkuma_anime
アニメ化決定PV：https://youtu.be/ogHlRozpQ_U?si=GCgx6RdntyJtvgPL
第一弾PV：https://youtu.be/rV-fcFL5vtU
Production I.G制作 人気タイトルの特大パネルを展示
『ハイキュー!! 』『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』の特大パネルを会場に展示！
(C)「ハイキュー!!」製作委員会 (C)古舘春一／集英社
(C)士郎正宗・講談社/攻殻機動隊展Ghost and the Shell製作委員会
「攻殻機動隊展」Tシャツをプレゼント
試合の1,2セット目の間に行う「ドリームバズーカー」にて、東京・虎ノ門ヒルズTOKYO NODEで開催中の「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」で販売しているTシャツをバズーカーに入れて、発射します。
Production I.G作品のグッズ販売
場内グレベアストアにて、Production I.Gのオフィシャルグッズを販売します。
■東京グレートベアーズ ／ TOKYO GREATBEARS
東京グレートベアーズは、2022年6月、FC東京バレーボールチームの休部に伴い、株式会社ネイチャーラボへの全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。
チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。
■クラブ運営会社
社名：株式会社グレートベアーズ
所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階
代表者：代表取締役 久保田健司
設立：2022年5月
業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動
ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/